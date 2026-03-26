Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang Juventus, Francisco Conceicao, menanggapi kabar transfer ke Liverpool
Sikap Conceicao terkait kabar kepindahannya ke Anfield
Saat Salah bersiap untuk mengakhiri karier legendarisnya di Anfield, Liverpool dilaporkan telah mengincar bintang Juventus, Francisco Conceicao, sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan tersebut. Pemain sayap asal Portugal itu, yang saat ini sedang menjalani tugas tim nasional di Cancun menjelang laga persahabatan melawan Meksiko, ditanya secara langsung mengenai kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Merseyside.
“Saya tahu orang-orang membicarakan bahwa itu adalah klub besar, tapi saya bermain untuk klub besar di mana saya bahagia,” jawab Conceicao. “Saat ini saya hanya fokus pada dua pertandingan yang akan kami jalani bersama tim nasional, dan setelah itu saya akan berkonsentrasi pada fase akhir kejuaraan untuk membantu klub saya sebanyak mungkin.”
- Getty Images Sport
Tekanan dan performa di Turin
Conceicao telah membuktikan dirinya sebagai sosok kunci di bawah asuhan Luciano Spalletti, dengan menyumbang empat gol dan tiga assist dalam 34 penampilannya bersama Juventus di semua kompetisi musim ini. Kemampuan teknis dan kecepatannya secara alami sering dibandingkan dengan Salah, namun pemain muda ini tetap rendah hati, menegaskan bahwa prioritasnya adalah mempertahankan standar tinggi yang dituntut di Allianz Stadium.
“Saya berada di klub besar di mana tekanan untuk menang sangat besar. Saya hanya harus terus bekerja dan berkontribusi dengan gol dan assist,” tambahnya. Juventus saat ini terlibat dalam persaingan sengit untuk lolos ke Liga Champions, bersaing dengan klub-klub seperti Roma dan Como untuk finis di empat besar Serie A, sebuah faktor yang kemungkinan besar akan menentukan kemampuan mereka untuk mempertahankan aset-aset berharga mereka dalam beberapa bulan mendatang.
Membangun masa depan yang kokoh di Juventus
Setelah masa peminjaman awal dari FC Porto, Juventus bergerak cepat untuk mengikat Conceicao secara permanen tahun lalu. Klub raksasa Italia itu membayar biaya transfer sebesar €30,4 juta untuk mendatangkan pemain sayap tersebut, sekaligus memberinya kontrak lima tahun yang mengikatnya dengan klub untuk waktu yang cukup lama. Komitmen jangka panjang ini mempersulit upaya Liverpool untuk merekrutnya, yang kemungkinan besar harus membayar selisih harga yang cukup besar.
Terlepas dari spekulasi tersebut, ambisi pemain ini saat ini terfokus pada kesuksesan klub dan pengakuan di tim nasional. Setelah beradaptasi dengan baik di sepak bola Italia, ia berfokus untuk memastikan Juventus kembali ke kompetisi elit Eropa sekaligus mengukuhkan posisinya di skuad Portugal asuhan Roberto Martinez untuk Piala Dunia 2026 mendatang.
- Getty Images Sport
Impian Piala Dunia mulai terlihat di cakrawala
Menjelang Piala Dunia di Amerika Utara yang semakin dekat, Conceicao memandang penampilannya di level klub sebagai sarana untuk mewujudkan impiannya di level internasional. Ia telah menjadi pemain inti di timnas Portugal dan berharap dapat memanfaatkan sisa musim ini untuk memastikan tempatnya di skuad.
“Ini adalah mimpi dan tujuan, dan saya akan melakukan segalanya untuk berada di sana. Tujuan saya adalah membantu mencetak gol dan memberikan assist, itulah yang saya usahakan. Saya harus terus menunjukkan setiap hari bahwa saya memiliki kemampuan untuk membantu tim nasional dan dibantu oleh mereka untuk terus berkembang,” pungkasnya.