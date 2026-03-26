Bintang Juventus, Francisco Conceicao, menanggapi kabar transfer ke Liverpool

Saat Salah bersiap untuk mengakhiri karier legendarisnya di Anfield, Liverpool dilaporkan telah mengincar bintang Juventus, Francisco Conceicao, sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan tersebut. Pemain sayap asal Portugal itu, yang saat ini sedang menjalani tugas tim nasional di Cancun menjelang laga persahabatan melawan Meksiko, ditanya secara langsung mengenai kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Merseyside.

“Saya tahu orang-orang membicarakan bahwa itu adalah klub besar, tapi saya bermain untuk klub besar di mana saya bahagia,” jawab Conceicao. “Saat ini saya hanya fokus pada dua pertandingan yang akan kami jalani bersama tim nasional, dan setelah itu saya akan berkonsentrasi pada fase akhir kejuaraan untuk membantu klub saya sebanyak mungkin.”