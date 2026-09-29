Diouf menambah satu lagi kemampuan dalam permainannya setelah menjalani debut yang mencolok untuk tim nasional Prancis saat melawan Belgia. Pemain Inter itu, yang sebelumnya pernah dimainkan sebagai winger terbalik, second striker, dan gelandang tengah, ditempatkan sebagai bek kiri oleh pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane. Pergeseran taktik ini bukan keputusan mendadak, melainkan pemenuhan janji yang dibuat Zidane untuk menguji kemampuan sang pemain dalam peran bertahan di dalam sistem empat bek.

Eksperimen itu langsung membuahkan hasil, karena Diouf terlihat sangat nyaman bermain bersama Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet, dan Maxence Lacroix. Menurut La Gazzetta dello Sport, data statistik dari debutnya menyoroti seorang pemain yang langsung beradaptasi dengan tuntutan pertahanan di level internasional. Ia mencatatkan tingkat keberhasilan tekel sempurna dengan memenangi empat dari empat duel, serta membukukan akurasi umpan 95%. Selain itu, kontribusinya dalam serangan tetap tinggi, karena ia sukses melepaskan 35 umpan di sepertiga akhir lapangan dan membuat tiga sapuan krusial dalam laga tersebut.