AFP
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Bintang Inter Andy Diouf buka suara soal peran bek sayap tak terduga setelah tampil mengesankan bersama Prancis
Zidane bereksperimen dengan talenta Inter
Diouf menambah satu lagi kemampuan dalam permainannya setelah menjalani debut yang mencolok untuk tim nasional Prancis saat melawan Belgia. Pemain Inter itu, yang sebelumnya pernah dimainkan sebagai winger terbalik, second striker, dan gelandang tengah, ditempatkan sebagai bek kiri oleh pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane. Pergeseran taktik ini bukan keputusan mendadak, melainkan pemenuhan janji yang dibuat Zidane untuk menguji kemampuan sang pemain dalam peran bertahan di dalam sistem empat bek.
Eksperimen itu langsung membuahkan hasil, karena Diouf terlihat sangat nyaman bermain bersama Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet, dan Maxence Lacroix. Menurut La Gazzetta dello Sport, data statistik dari debutnya menyoroti seorang pemain yang langsung beradaptasi dengan tuntutan pertahanan di level internasional. Ia mencatatkan tingkat keberhasilan tekel sempurna dengan memenangi empat dari empat duel, serta membukukan akurasi umpan 95%. Selain itu, kontribusinya dalam serangan tetap tinggi, karena ia sukses melepaskan 35 umpan di sepertiga akhir lapangan dan membuat tiga sapuan krusial dalam laga tersebut.
- AFP
Mempelajari keahlian itu melalui pendidikan
Diouf menanggapi pendidikan taktisnya dengan serius, dengan mengakui bahwa ia menghabiskan waktu untuk menganalisis tanggung jawab barunya sebelum turun ke lapangan untuk negaranya. Sang pemain mengungkapkan bahwa ia mempersiapkan diri untuk laga melawan Belgia dengan berfokus pada pergerakan dan kesadaran ruangnya. "Saya senang bisa mengawalinya seperti ini," kata Diouf kepada wartawan. "Rekan-rekan setim saya membantu saya. Saya menonton video tentang posisi saya. Zidane mengatakan kepada saya untuk maju ke depan dan memainkan permainan saya."
Adaptasinya yang cepat tidak mengejutkan mereka yang mengikuti kariernya dengan saksama. Lucas da Cunha, gelandang Como dan rekan senegaranya, mengungkapkan bahwa ia tidak terkejut dengan transisi sukses tersebut, dengan mengatakan: "Saya tidak terkejut dengan penampilannya, saya mengenalnya dengan baik."
Pengaruh Chivu di San Siro
Meskipun penampilannya untuk Prancis mungkin mengejutkan sebagian pengamat internasional, benih transformasi ini sudah ditanam di San Siro di bawah arahan Cristian Chivu. Pelatih Inter itu secara terbuka menyuarakan keinginannya untuk membentuk ulang permainan Diouf agar cocok dengan peran melebar. Berbicara pada Juli 2026, Chivu menjelaskan visi taktisnya untuk sang pemain dengan menyatakan: "Saya punya ide gila untuk mengubahnya menjadi pemain melebar, dia punya sikap dan kepribadian yang tanpa beban dalam situasi satu lawan satu."
- AFP
Tim jadi yang utama bagi pemain Prancis serbabisa itu
Terlepas dari kesuksesan individunya di lini pertahanan, Diouf tetap rendah hati soal kecenderungan alaminya di lapangan. Ia sadar sedang bermain di luar zona nyamannya, tetapi bersedia mengorbankan preferensi pribadi demi kepentingan kolektif skuad. Bintang Inter itu jujur soal situasinya saat ini, dengan menjelaskan: "Bahkan di Inter, saya bermain di posisi yang bukan milik saya, tetapi yang terpenting adalah membantu tim."
Pendekatan tanpa pamrihnya itu kemungkinan akan membuatnya mendapat lebih banyak menit bermain saat Prancis bersiap menghadapi laga UEFA Nations League melawan Italia pada 2 Oktober.
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