Bintang Inggris Missy Bo Kearns dan pacarnya - yang juga seorang pesepakbola profesional - mengumumkan kehamilan mereka, sementara rekan setimnya di timnas Inggris, Leah Williamson, Alessia Russo, dan lainnya turut merayakan kabar gembira ini

Kearns memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak Chapman dengan bermain di Piala Dunia sebagai seorang ibu, dengan tanggal kelahirannya diperkirakan sembilan bulan sebelum turnamen 2027 dimulai di Brasil. Sebagai pemain reguler di tim muda Inggris, bintang Aston Villa ini telah secara bertahap berkembang ke level senior dalam beberapa waktu terakhir, melakukan debutnya bersama Lionesses pada Juni tahun lalu - dalam pertandingan melawan juara dunia Spanyol, tak kurang.

Dia tidak masuk dalam skuad untuk Kejuaraan Eropa yang digelar beberapa minggu kemudian, tetapi dia masuk dalam daftar cadangan untuk turnamen tersebut. Setelah turnamen berakhir, Kearns menambah satu caps Inggrisnya dengan dua penampilan lagi sebelum akhir 2025, dalam pertandingan persahabatan melawan Australia dan Ghana.

Lionesses tidak memiliki kedalaman yang cukup di lini tengah. Keira Walsh dan Georgia Stanway telah mengamankan dua posisi tengah yang lebih dalam, dengan Ella Toone menjadi pemain reguler di posisi No.10 yang juga bisa diisi oleh pemain seperti Lauren James dan Jess Park. Namun, tidak banyak cadangan untuk Walsh dan Stanway, dengan Kearns dan rekan setimnya di Villa, Lucia Kendall, muncul sebagai potensi cadangan di posisi tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk saat ini, fokus Kearns akan tertuju pada bab baru yang menarik dalam hidupnya. Dia akan absen dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia yang akan dimulai melawan Ukraina pada Selasa, serta sisa musim 2025-26 Villa, saat dia bersiap menyambut kelahiran anak pertamanya. Dan saat dia kembali ke lapangan, masih banyak bab menarik yang bisa dia tulis, dengan si kecil di sampingnya.