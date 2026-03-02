Getty Images
Bintang Inggris Missy Bo Kearns dan pacarnya - yang juga seorang pesepakbola profesional - mengumumkan kehamilan mereka, sementara rekan setimnya di timnas Inggris, Leah Williamson, Alessia Russo, dan lainnya turut merayakan kabar gembira ini
Terungkap: Gelandang Inggris Missy Bo Kearns mengumumkan kehamilannya.
Kearns mengumumkan kabar tersebut pada Minggu malam, dengan mengunggah video di Instagram yang memperlihatkan dirinya dan pacarnya, gelandang Luton Town Liam Walsh, menulis kata-kata 'mum and dad, Sept 26' di dinding rumah mereka sambil juga memperlihatkan foto bayi dari hasil pemindaian terbaru. Komentar-komentar segera dibanjiri pesan dari bintang-bintang Inggris, rekan setim masa lalu dan sekarang, serta banyak orang lain yang mengirimkan ucapan selamat kepada pasangan tersebut, termasuk Leah Williamson, Lucy Bronze, Beth Mead, Ella Toone, Lauren James, Alessia Russo, dan Chloe Kelly yang turut berbagi kegembiraan mereka.
Pelatih tim Lionesses, Sarina Wiegman, merasa antusias dengan 'berita bagus' untuk Kearns.
Ketika ditanya tentang berita tersebut pada Senin, dalam konferensi persnya menjelang kualifikasi Piala Dunia Inggris melawan Ukraina, pelatih tim Lionesses, Sarina Wiegman, juga menyampaikan ucapan selamatnya untuk Kearns. "Tentu saja, saya senang untuknya. Ini berita bagus," katanya. "Tentu saja, kami sudah mengatakan dia tidak tersedia untuk kamp ini, jadi sekarang sudah jelas [mengapa]. Saya sangat senang untuknya, untuk mereka. Saya pikir dia melakukan dengan baik. Tentu saja, saya belum melihatnya belakangan ini tapi saya sudah berbicara dengannya. Saya harap semuanya berjalan lancar. Ini adalah periode luar biasa lainnya yang akan dia hadapi."
Georgia Stanway, yang ikut serta dalam konferensi pers bersama Wiegman, berbagi kegembiraan tentang adanya seorang Lioness muda di kamp di masa depan. "Ini adalah sesuatu yang belum pernah kami alami sebelumnya, jadi akan baru, tapi akan sangat keren. Sebuah gangguan kecil."
Seorang ibu dan seekor singa betina: Terobosan baru bagi generasi pemain Inggris saat ini.
Ini akan menjadi hal baru bagi generasi pemain Inggris saat ini. Di masa lalu, ada pemain yang memiliki anak saat mewakili tim Lionesses, dan hal ini telah menjadi hal yang sangat umum bagi negara-negara seperti Amerika Serikat, yang skuad Piala Dunia Wanita 2023-nya mencakup tiga ibu, yaitu Alex Morgan, Julie Ertz, dan Crystal Dunn. Namun, Katie Chapman, mantan gelandang Chelsea dan Arsenal yang kini telah pensiun dan terakhir kali mewakili Inggris pada 2026, adalah contoh terbaru seorang Lioness yang kembali bermain untuk negaranya setelah melahirkan, dengan Kearns kini berpotensi melakukan hal serupa bertahun-tahun kemudian.
Seekor singa betina kecil di Piala Dunia? Kearns masih menjadi kandidat kuat untuk 2027.
Kearns memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak Chapman dengan bermain di Piala Dunia sebagai seorang ibu, dengan tanggal kelahirannya diperkirakan sembilan bulan sebelum turnamen 2027 dimulai di Brasil. Sebagai pemain reguler di tim muda Inggris, bintang Aston Villa ini telah secara bertahap berkembang ke level senior dalam beberapa waktu terakhir, melakukan debutnya bersama Lionesses pada Juni tahun lalu - dalam pertandingan melawan juara dunia Spanyol, tak kurang.
Dia tidak masuk dalam skuad untuk Kejuaraan Eropa yang digelar beberapa minggu kemudian, tetapi dia masuk dalam daftar cadangan untuk turnamen tersebut. Setelah turnamen berakhir, Kearns menambah satu caps Inggrisnya dengan dua penampilan lagi sebelum akhir 2025, dalam pertandingan persahabatan melawan Australia dan Ghana.
Lionesses tidak memiliki kedalaman yang cukup di lini tengah. Keira Walsh dan Georgia Stanway telah mengamankan dua posisi tengah yang lebih dalam, dengan Ella Toone menjadi pemain reguler di posisi No.10 yang juga bisa diisi oleh pemain seperti Lauren James dan Jess Park. Namun, tidak banyak cadangan untuk Walsh dan Stanway, dengan Kearns dan rekan setimnya di Villa, Lucia Kendall, muncul sebagai potensi cadangan di posisi tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Untuk saat ini, fokus Kearns akan tertuju pada bab baru yang menarik dalam hidupnya. Dia akan absen dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia yang akan dimulai melawan Ukraina pada Selasa, serta sisa musim 2025-26 Villa, saat dia bersiap menyambut kelahiran anak pertamanya. Dan saat dia kembali ke lapangan, masih banyak bab menarik yang bisa dia tulis, dengan si kecil di sampingnya.
