Bintang Inggris dan Arsenal, Leah Williamson, memperingatkan tentang kemungkinan aksi mogok kerja terkait kekhawatiran tentang kesejahteraan pemain

Jadwal telah sering dibahas di masa lalu sebagai potensi penyebab banyaknya cedera, terutama saat membahas prevalensi cedera ACL yang mengkhawatirkan dalam sepak bola wanita. Ketika Williamson mengalami robekan ACL pada April 2023, yang membuatnya tidak bisa menjadi kapten timnasnya di Piala Dunia tahun itu, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa masalah kalender menjadi faktor penyebab. Bintang Arsenal itu, secara mengejutkan, menjadi salah satu dari 37 pemain yang absen di Piala Dunia Wanita 2023 karena cedera ACL.

"Sekarang, saat kita sampai Oktober, para pemain wanita mengatakan, ‘Saya lelah’, karena mereka membawa beban dari musim sebelumnya," katanya kepada The Telegraph, menyoroti kurangnya musim istirahat yang memadai selama rehabilitasinya. "Pada akhirnya, saya pikir cara kita menangani sepak bola wanita saat ini, kita tidak akan bisa menaikkan harga tiket atau menarik lebih banyak penonton ke stadion karena tidak akan ada pemain yang bisa ditonton. Kita sedang menguras diri sendiri dengan ini, jadi solusi harus segera ditemukan terkait jadwal, jika tidak, ini tidak berkelanjutan.

"Semua dilakukan dengan cara yang salah saat menyusun jadwal. Saya telah menghadiri beberapa pertemuan ini dan mendengarkan prosesnya, tetapi saya masih tidak mengerti mengapa, ketika sesuatu buruk, hal itu tidak diambil dengan serius. Ini hitam putih – ini bukan satu-satunya penyebab semua cedera ini, tetapi 100 persen salah satu penyebab utamanya.

"Ketika mereka – FIFA, UEFA, semua pihak utama – membuat jadwal, seharusnya selalu 'Istirahat dulu'. [Mereka harus mengatakan], ‘Sebagai atlet profesional, untuk bisa tampil sepanjang tahun, Anda harus memiliki empat minggu libur di akhir musim dan enam minggu pra-musim, agar tidak merugikan kesehatan Anda’. Tapi setelah Piala Dunia, beberapa pemain kembali dan hanya mendapat lima hari libur. Lima hari, setelah mencapai final."

Dia bukan satu-satunya yang mengangkat masalah ini, dengan mantan rekan setim Arsenal Vivianne Miedema dan pelatih Inggris Sarina Wiegman di antara mereka yang sebelumnya sangat vokal tentang topik ini.