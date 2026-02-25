Getty
Bintang Inggris dan Arsenal, Leah Williamson, memperingatkan tentang kemungkinan aksi mogok kerja terkait kekhawatiran tentang kesejahteraan pemain
Cedera beruntun: Tim Lionesses dilanda absen sejak Euro 2025
Williamson kembali masuk skuad Inggris pekan ini untuk pertama kalinya sejak memimpin negaranya meraih gelar juara di Kejuaraan Eropa 2025 pada Juli lalu. Bek tersebut absen karena cedera lutut yang memerlukan operasi, yang dialaminya selama turnamen tersebut, dan hanya tampil dalam tiga pertandingan sepanjang musim ini untuk Arsenal sebagai akibatnya.
Dia bukan satu-satunya bintang Lionesses yang telah absen cukup lama sejak Kejuaraan Eropa. Semua pemain seperti Alex Greenwood, Hannah Hampton, Lauren Hemp, Lauren James, Chloe Kelly, Michelle Agyemang, Niamh Charles, dan Ella Toone telah absen setidaknya enam minggu sejak membantu Inggris mempertahankan gelar Eropa mereka, sementara Lucy Bronze, Keira Walsh, Aggie Beever-Jones, dan Beth Mead juga termasuk di antara pemain lain yang telah absen cukup lama musim ini.
Mengapa begitu banyak cedera? Jadwal terus menjadi sumber perdebatan.
Jadwal telah sering dibahas di masa lalu sebagai potensi penyebab banyaknya cedera, terutama saat membahas prevalensi cedera ACL yang mengkhawatirkan dalam sepak bola wanita. Ketika Williamson mengalami robekan ACL pada April 2023, yang membuatnya tidak bisa menjadi kapten timnasnya di Piala Dunia tahun itu, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa masalah kalender menjadi faktor penyebab. Bintang Arsenal itu, secara mengejutkan, menjadi salah satu dari 37 pemain yang absen di Piala Dunia Wanita 2023 karena cedera ACL.
"Sekarang, saat kita sampai Oktober, para pemain wanita mengatakan, ‘Saya lelah’, karena mereka membawa beban dari musim sebelumnya," katanya kepada The Telegraph, menyoroti kurangnya musim istirahat yang memadai selama rehabilitasinya. "Pada akhirnya, saya pikir cara kita menangani sepak bola wanita saat ini, kita tidak akan bisa menaikkan harga tiket atau menarik lebih banyak penonton ke stadion karena tidak akan ada pemain yang bisa ditonton. Kita sedang menguras diri sendiri dengan ini, jadi solusi harus segera ditemukan terkait jadwal, jika tidak, ini tidak berkelanjutan.
"Semua dilakukan dengan cara yang salah saat menyusun jadwal. Saya telah menghadiri beberapa pertemuan ini dan mendengarkan prosesnya, tetapi saya masih tidak mengerti mengapa, ketika sesuatu buruk, hal itu tidak diambil dengan serius. Ini hitam putih – ini bukan satu-satunya penyebab semua cedera ini, tetapi 100 persen salah satu penyebab utamanya.
"Ketika mereka – FIFA, UEFA, semua pihak utama – membuat jadwal, seharusnya selalu 'Istirahat dulu'. [Mereka harus mengatakan], ‘Sebagai atlet profesional, untuk bisa tampil sepanjang tahun, Anda harus memiliki empat minggu libur di akhir musim dan enam minggu pra-musim, agar tidak merugikan kesehatan Anda’. Tapi setelah Piala Dunia, beberapa pemain kembali dan hanya mendapat lima hari libur. Lima hari, setelah mencapai final."
Dia bukan satu-satunya yang mengangkat masalah ini, dengan mantan rekan setim Arsenal Vivianne Miedema dan pelatih Inggris Sarina Wiegman di antara mereka yang sebelumnya sangat vokal tentang topik ini.
Apakah para pemain akan melakukan pemogokan karena kekhawatiran? Williamson tidak akan 'menutup kemungkinan' tersebut.
Tidak mengherankan, mengingat daftar panjang cedera yang dialami pemain Inggris, Williamson ditanya dalam konferensi pers pada Selasa tentang apa yang dia yakini sebagai penyebabnya. "Kita tidak akan pernah tahu pasti, tapi saya tidak berpikir orang-orang menentang jadwal pertandingan hanya untuk bersenang-senang," jawabnya. "Ada alasan di baliknya. Jika Anda mendengarkan kelompok pemain, tentu saja kami ingin bermain terus-menerus, tapi semakin sukses Anda—dan tim ini sangat sukses—maka semakin sedikit waktu istirahat yang Anda dapatkan dan semakin tinggi risiko cedera. Ini adalah akumulasi. Para pemain, saya yakin, pasti ingin hanya datang dan bermain sepak bola, tapi kami menggunakan suara kami dan berusaha terlibat dalam percakapan dengan hierarki agar setidaknya mereka memahami perspektif kami. Apakah mereka mendengarkannya atau tidak, itu di luar kendali kami."
Ketika ditanya apakah para pemain akan mempertimbangkan tindakan drastis, seperti mogok, Williamson mengatakan: "Saya belum memiliki percakapan tentang ini saat ini, tetapi jika sekelompok orang merasa tidak didengarkan, maka sejarah menunjukkan itu adalah satu-satunya cara mereka bisa didengar. Saya tidak akan pernah menyingkirkannya dari meja. Saya tidak berpikir kita berada di posisi itu sekarang. Saya pikir kita masih berada di posisi di mana kita bisa berkolaborasi, mendengarkan, dan mendidik."
Cedera membuat Inggris kehilangan pemain kunci untuk kualifikasi Piala Dunia.
Inggris akan menghadapi Ukraina dan Islandia pekan depan dalam dua pertandingan kualifikasi pertama mereka untuk Piala Dunia Wanita 2027. Karena cedera-cedera terbaru, pelatih timnas Inggris Sarina Wiegman perlu memperhatikan waktu bermain beberapa pemain, termasuk Williamson, saat mereka terus membangun kembali kebugaran penuh. Masih ada beberapa pemain kunci yang absen, termasuk Toone, Mead, Charles, dan Agyemang.
Namun, juara Eropa saat ini seharusnya memiliki cukup kekuatan untuk memulai kampanye kualifikasi mereka dengan kuat, dan hal itu akan menjadi kunci jika mereka ingin memuncaki grup yang juga mencakup Spanyol dan merebut satu-satunya slot kualifikasi otomatis yang tersedia untuk turnamen di Brasil.
