Bintang Fulham dan Meksiko, Raul Jimenez, menempatkan dirinya di atas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Harry Kane dalam satu aspek penting

Jimenez bersikap optimis saat menjelaskan alasannya menempatkan dirinya di posisi teratas, dengan mengatakan: "Suka atau tidak, saya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada semua orang yang Anda sebutkan. Saya tidak tahu apakah saya yang terbaik di dunia, tapi itu adalah sesuatu yang menjadi ciri khas saya. Saya akan tetap pada pendirian saya." Ini adalah klaim yang berani bagi seorang pemain, tetapi statistik menunjukkan bahwa mantan pemain Wolves ini memiliki banyak bukti untuk mendukung keyakinannya saat berdiri di depan bola.

Memang, angka-angka tersebut menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam efisiensi dibandingkan dengan dua pemain yang mendominasi Ballon d'Or selama hampir dua dekade. Meskipun Messi baru saja mencetak dua gol brilian untuk Inter Miami, tingkat konversi penalti sepanjang kariernya berada di sekitar 77,8 persen (112 dari 144). Di sisi lain, Ronaldo didiagnosis mengalami cedera otot paha setelah pertandingan di mana ia secara tidak biasa gagal mengeksekusi tendangan penalti, meninggalkan rata-rata karirnya di 83,5 persen (182 dari 218) - angka yang jauh di bawah tingkat keberhasilan Jimenez yang mencapai 96 persen.