Bintang Fulham dan Meksiko, Raul Jimenez, menempatkan dirinya di atas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Harry Kane dalam satu aspek penting
Keahlian Jimenez dalam mengeksekusi penalti
Dalam wawancara eksklusif dengan FOX Sports, melaluiMarca, pemain berusia 34 tahun itu ditanya untuk membandingkan kemampuannya dalam mengeksekusi penalti dengan beberapa penendang penalti legendaris dalam sejarah sepak bola. Ketika disajikan daftar yang mencakup nama-nama seperti Kane, Javier 'Chicharito' Hernandez, Rogerio Ceni, dan duet legendaris Messi dan Ronaldo, pemain Fulham itu tidak ragu-ragu. Jimenez yakin dirinya akan keluar sebagai pemenang, mengutip tingkat keberhasilan yang lebih tinggi sepanjang karier gemilangnya di Meksiko, Portugal, dan Inggris.
Lebih baik dari GOATs?
Jimenez bersikap optimis saat menjelaskan alasannya menempatkan dirinya di posisi teratas, dengan mengatakan: "Suka atau tidak, saya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada semua orang yang Anda sebutkan. Saya tidak tahu apakah saya yang terbaik di dunia, tapi itu adalah sesuatu yang menjadi ciri khas saya. Saya akan tetap pada pendirian saya." Ini adalah klaim yang berani bagi seorang pemain, tetapi statistik menunjukkan bahwa mantan pemain Wolves ini memiliki banyak bukti untuk mendukung keyakinannya saat berdiri di depan bola.
Memang, angka-angka tersebut menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam efisiensi dibandingkan dengan dua pemain yang mendominasi Ballon d'Or selama hampir dua dekade. Meskipun Messi baru saja mencetak dua gol brilian untuk Inter Miami, tingkat konversi penalti sepanjang kariernya berada di sekitar 77,8 persen (112 dari 144). Di sisi lain, Ronaldo didiagnosis mengalami cedera otot paha setelah pertandingan di mana ia secara tidak biasa gagal mengeksekusi tendangan penalti, meninggalkan rata-rata karirnya di 83,5 persen (182 dari 218) - angka yang jauh di bawah tingkat keberhasilan Jimenez yang mencapai 96 persen.
Rekam jejak karier yang hampir sempurna
Rekor penyerang Fulham hampir sempurna, dengan hanya dua kali gagal dari 46 upaya dalam pertandingan kompetitif. Kegagalan pertamanya terjadi dalam pertandingan persahabatan melawan Uruguay pada 2018, saat Fernando Muslera melakukan penyelamatan, sementara kegagalan lainnya terjadi dalam pertandingan perempat final Liga Europa yang krusial melawan Sevilla pada 2020. Sejak itu, ia kembali ke performa terbaiknya yang konsisten, memberikan rasa kepastian bagi Fulham setiap kali wasit menunjuk titik penalti di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Keandalannya terlihat jelas saat penyerang Meksiko itu menambah rekor penalti sempurna Premier League-nya melawan Sunderland bulan lalu. Mengonversi upaya terbarunya membawa dia ke 13 gol sukses dari 13 upaya di kasta tertinggi, menciptakan potongan sejarah Inggris yang unik. Legenda Manchester City, Yaya Toure, sebelumnya memegang rekor sempurna 11 dari 11, tetapi rekor baru Jimenez bisa melampaui itu jauh sebelum dia meninggalkan Premier League. Jimenez kini menjadi standar emas konsistensi dari titik penalti, membuktikan keyakinan dirinya didasarkan pada hasil yang nyata.
Senjata andalan Fulham
Kepercayaan diri yang luar biasa dari titik penalti itu mulai memengaruhi performa keseluruhan Jimenez di Craven Cottage. Ia telah mencetak sembilan gol di semua kompetisi musim ini, membantu Fulham dalam upayanya untuk naik ke paruh atas klasemen. Para pendukung Fulham kini menganggap hadiah penalti sebagai gol yang pasti setiap kali nomor sembilan mereka berada di lapangan.
Pada akhirnya, Jimenez menyadari bahwa membandingkan dirinya dengan pemenang Ballon d'Or berkali-kali akan menimbulkan kontroversi, namun dia tetap tak tergoyahkan oleh besarnya tugas tersebut. Fulham berharap melihat pemain internasional Meksiko itu kembali mencetak gol saat mereka menjamu West Ham yang terancam degradasi di Craven Cottage pada Rabu malam.
