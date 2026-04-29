Bintang Everton yang 'emosional', Jack Grealish, memberikan kabar terbaru mengenai proses pemulihannya pasca operasi
Kabar baik dari dokter bedah
Pemain internasional Inggris berusia 30 tahun itu menjalani operasi sepuluh minggu lalu untuk memperbaiki retak akibat tekanan yang dialaminya saat kemenangan 1-0 atas mantan klubnya, Aston Villa. Cedera tersebut merupakan pukulan telak bagi Everton, namun laporan medis terbaru menunjukkan proses pemulihan yang lancar. Berbicara mengenai kondisinya saat ini, Grealish mengungkapkan rasa lega atas masukan yang diterimanya dari para tenaga medis. "Saya merasa sangat baik saat ini. Saya melakukan panggilan Zoom selama 10 minggu dengan dokter bedah, yang mengatakan bahwa kondisinya tidak bisa lebih baik lagi pada tahap ini," katanya kepada BBC Sport. "Jadi bagi saya, ini adalah hari-hari yang membahagiakan dan sangat menyenangkan mendengar kabar seperti itu."
'Sesuatu yang sangat aku rindukan'
Meskipun pemulihan fisiknya berjalan lancar, Grealish mengakui bahwa secara mental, harus absen dari lapangan menjadi tantangan tersendiri. Gelandang serang ini telah menjadi sosok kunci bagi The Toffees musim ini, dengan mencetak dua gol dan enam assist dalam 22 penampilan di semua kompetisi. Menonton dari tribun terbukti sulit bagi seorang pemain yang sangat menikmati berada di tengah-tengah aksi, terutama selama pertandingan-pertandingan krusial di Merseyside.
Merenungkan betapa sulitnya menjadi penonton, Grealish mengungkapkan betapa ia merindukan permainan. "Sebagai pesepakbola, cedera selalu sulit," katanya. "Saya datang ke pertandingan derby Merseyside dan itu membuat saya sedikit emosional, karena itu adalah sesuatu yang sangat saya rindukan." Ikatan yang dalam dengan klub ini semakin diperkuat oleh dukungan yang ia terima dari semua orang di Finch Farm selama masa cederanya.
Ketidakpastian mengenai masa depan Manchester City
Terlepas dari kontribusinya yang signifikan di Everton, masa depan jangka panjang Grealish tetap menjadi bahan spekulasi yang hangat. Ia dijadwalkan kembali ke klub induknya, Manchester City, pada akhir musim ini, di mana kontraknya saat ini masih tersisa satu tahun lagi. Namun, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Everton berminat menjajaki kemungkinan untuk menjadikan kepindahannya ke Goodison Park permanen jika kesepakatan finansial dapat tercapai.
Masalah utamanya tetap pada penilaian harga, dengan City dilaporkan menuntut biaya transfer sekitar £50 juta. Sementara itu, Grealish fokus untuk membalas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya oleh The Toffees. "Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada [Everton] atas cara mereka memperlakukan saya sejak saya cedera - mereka luar biasa. Mulai dari staf, para pemain, hingga manajer," tambahnya, menyoroti ikatan kuat yang telah ia bangun dengan klub dan David Moyes.
Dampak di luar lapangan dan peran sebagai duta
Selain proses pemulihannya, Grealish terus mendedikasikan waktunya untuk kegiatan amal, dengan memperpanjang masa jabatannya sebagai duta besar utama Special Olympics Great Britain selama tiga tahun ke depan. Baru-baru ini, ia menjamu para atlet yang berhasil menyelesaikan London Marathon, sebuah prestasi yang ia gambarkan sebagai "luar biasa". Kegiatan amal ini sangat dekat dengan hati sang gelandang, yang tetap termotivasi oleh pengalaman keluarganya serta keinginan untuk memberi kembali.
Menjelaskan komitmennya terhadap organisasi tersebut, Grealish berkata: "Adik perempuan saya menderita cerebral palsy - ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan saya, sesuatu yang selalu ingin saya ikuti. Saya menjalani hidup dengan berusaha membuat orang lain bahagia... yang ingin saya lakukan hanyalah membantu mereka sebisa mungkin."