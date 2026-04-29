Bintang Everton yang 'emosional', Jack Grealish, memberikan kabar terbaru mengenai proses pemulihannya pasca operasi

Meskipun pemulihan fisiknya berjalan lancar, Grealish mengakui bahwa secara mental, harus absen dari lapangan menjadi tantangan tersendiri. Gelandang serang ini telah menjadi sosok kunci bagi The Toffees musim ini, dengan mencetak dua gol dan enam assist dalam 22 penampilan di semua kompetisi. Menonton dari tribun terbukti sulit bagi seorang pemain yang sangat menikmati berada di tengah-tengah aksi, terutama selama pertandingan-pertandingan krusial di Merseyside.

Merenungkan betapa sulitnya menjadi penonton, Grealish mengungkapkan betapa ia merindukan permainan. "Sebagai pesepakbola, cedera selalu sulit," katanya. "Saya datang ke pertandingan derby Merseyside dan itu membuat saya sedikit emosional, karena itu adalah sesuatu yang sangat saya rindukan." Ikatan yang dalam dengan klub ini semakin diperkuat oleh dukungan yang ia terima dari semua orang di Finch Farm selama masa cederanya.