Bouadi merupakan pemain inti di Lille selama dua musim terakhir. Ia melakukan debutnya tiga hari setelah ulang tahunnya yang ke-16 pada Oktober 2023, dan kebetulan hal itu menjadikannya pemain termuda yang pernah bermain di kompetisi klub Eropa (Liga Konferensi Eropa) pada saat itu.
Bouadi dianggap sebagai gelandang bertahan, yang pandai menggiring bola dan menguasai bola, serta membaca permainan dengan baik dan tahu cara memanfaatkan postur tubuhnya yang besar, sehingga ia memiliki statistik yang patut dipuji dalam duel-duel fisik.
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Opta mengatakan tentangnya: "Hanya 10 gelandang di Liga Prancis (lebih dari 100 tekel) yang memiliki tingkat keberhasilan lebih baik darinya dalam tekel (55,6%) musim ini, dengan mempertimbangkan bahwa ia setidaknya dua tahun lebih muda dari mereka semua."
Opta menegaskan: "Demikian pula, di antara semua pemain Liga Prancis yang mencatat lebih dari 50 'intervensi nyata' (yang memberi nilai pada bek saat menyentuh bola meskipun lawan tetap menguasai bola, dan menghukum mereka yang melakukan kesalahan saat melakukan tekel), tingkat keberhasilannya sebesar 64,8% jauh lebih tinggi dari rata-rata 57,4%."
Hal ini menunjukkan keunggulan bintang muda Maroko tersebut dan layak untuk bergabung dengan tim nasional di Piala Dunia, serta membuktikan kebenaran keputusan memilih Maroko daripada Prancis.