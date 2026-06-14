Bouadi menampilkan performa yang luar biasa di lini tengah, yang membantu menjaga keseimbangan Maroko saat menghadapi salah satu tim terkuat di dunia.

Bouadi berhasil melakukan 60 umpan akurat dari 66 percobaan dengan tingkat keberhasilan 91%, termasuk 29 umpan di dalam setengah lapangan Brasil dengan akurasi 88%, angka yang menunjukkan bahwa ia tidak bermain di zona aman, melainkan menembus lini pertahanan lawan dengan percaya diri.

Perlu dicatat bahwa penilaian numeriknya berkisar antara 6,50 dan 6,88 di platform statistik khusus, hal yang wajar mengingat tidak adanya kontribusi langsungnya dalam mencetak gol. Namun, indikator pembangunan serangan menceritakan kisah yang sangat berbeda.

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