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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

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Bintang di Panggung: Bouadi... Maestro Maroko yang Mencuri Perhatian dari Para Penari Samba

FEATURES
Analysis
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
A. Bouaddi
Brasil
Maroko
AS

Penampilan luar biasa dalam penampilan perdana

Bintang muda Maroko, Ayoub Bouadi, menampilkan performa luar biasa saat melawan Brasil dalam pertandingan pertama Atlas Lions di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, yang berakhir imbang 1-1 di Stadion New York/New Jersey pada dini hari Minggu ini.

Pertandingan ini menandai penampilan resmi pertama pemain klub Lille berusia 18 tahun tersebut dengan seragam tim nasional Maroko, setelah ia menjalani tiga pertandingan persahabatan selama masa persiapan Piala Dunia, yang mencerminkan kepercayaan staf pelatih yang dipimpin oleh Mohamed Wahbi terhadap kemampuannya meskipun usianya masih muda.

  • Angka tidak pernah berbohong

    Bouadi menampilkan performa yang luar biasa di lini tengah, yang membantu menjaga keseimbangan Maroko saat menghadapi salah satu tim terkuat di dunia.

    Bouadi berhasil melakukan 60 umpan akurat dari 66 percobaan dengan tingkat keberhasilan 91%, termasuk 29 umpan di dalam setengah lapangan Brasil dengan akurasi 88%, angka yang menunjukkan bahwa ia tidak bermain di zona aman, melainkan menembus lini pertahanan lawan dengan percaya diri.

    Perlu dicatat bahwa penilaian numeriknya berkisar antara 6,50 dan 6,88 di platform statistik khusus, hal yang wajar mengingat tidak adanya kontribusi langsungnya dalam mencetak gol. Namun, indikator pembangunan serangan menceritakan kisah yang sangat berbeda.

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  • Konteks yang Meningkatkan Nilai

    Bouadi memanfaatkan posisi cerdas serta sentuhan-sentuhan halus dan terampil untuk mengulur waktu dan menjaga stabilitas penguasaan bola Maroko di hadapan tekanan Brasil, dengan kemampuan yang jelas untuk lepas dari tekanan dan mengoper bola ke depan dengan mudah.

    Dan inilah tepatnya yang dibutuhkan tim yang ingin mengendalikan pertandingan, bukan sekadar bertahan, saat berhadapan dengan lini tengah yang diisi oleh pemain seperti Casemiro dan Bruno Guimarães.

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  • Sebelum Brasil

    Bouadi merupakan pemain inti di Lille selama dua musim terakhir. Ia melakukan debutnya tiga hari setelah ulang tahunnya yang ke-16 pada Oktober 2023, dan kebetulan hal itu menjadikannya pemain termuda yang pernah bermain di kompetisi klub Eropa (Liga Konferensi Eropa) pada saat itu.

    Bouadi dianggap sebagai gelandang bertahan, yang pandai menggiring bola dan menguasai bola, serta membaca permainan dengan baik dan tahu cara memanfaatkan postur tubuhnya yang besar, sehingga ia memiliki statistik yang patut dipuji dalam duel-duel fisik.

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    Opta mengatakan tentangnya: "Hanya 10 gelandang di Liga Prancis (lebih dari 100 tekel) yang memiliki tingkat keberhasilan lebih baik darinya dalam tekel (55,6%) musim ini, dengan mempertimbangkan bahwa ia setidaknya dua tahun lebih muda dari mereka semua."

    Opta menegaskan: "Demikian pula, di antara semua pemain Liga Prancis yang mencatat lebih dari 50 'intervensi nyata' (yang memberi nilai pada bek saat menyentuh bola meskipun lawan tetap menguasai bola, dan menghukum mereka yang melakukan kesalahan saat melakukan tekel), tingkat keberhasilannya sebesar 64,8% jauh lebih tinggi dari rata-rata 57,4%."

    Hal ini menunjukkan keunggulan bintang muda Maroko tersebut dan layak untuk bergabung dengan tim nasional di Piala Dunia, serta membuktikan kebenaran keputusan memilih Maroko daripada Prancis.

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