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Bintang Brighton Carlos Baleba 'sedang berbicara dengan para pemain Man Utd mengenai kemungkinan transfer'
Gelandang itu melakukan pembicaraan dengan para bintang United
Gelandang Brighton, Carlos Baleba, telah membicarakan kemungkinan bergabung dengan Manchester United bersama beberapa pemain klub tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu, yang telah dipantau oleh United selama lebih dari setahun, berbincang dengan Bruno Fernandes dan Matheus Cunha setelah kemenangan 3-0 mereka di Amex pada hari terakhir musim ini.
Menurut The Sun, Baleba langsung menghampiri Cunha yang tidak diturunkan sebagai pemain cadangan setelah peluit akhir dibunyikan dan keduanya berbicara panjang lebar di terowongan. Cunha telah mendukung Baleba di masa lalu, setelah bermain melawannya dua kali untuk Wolves.
Pemain internasional Kamerun itu kemudian menarik perhatian bek kiri United, Patrick Dorgu, saat ia berbicara dengan wartawan di zona campuran, meskipun Dorgu tetap bersikap malu-malu ketika tiba-tiba ditanya apakah United harus merekrut Baleba.
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Ikatan yang kuat di Old Trafford
Hubungan antara Baleba dan skuad United saat ini sangat erat, yang bisa menjadi faktor penentu dalam negosiasi mendatang.
Baleba adalah mantan rekan setim bek United, Leny Yoro, saat keduanya masih bermain di Lille. Ia juga dekat dengan sesama pemain Kamerun, Mbeumo, sementara rekan senegaranya, Andre Onana, mendorong Baleba untuk pindah ke United tahun lalu sebelum ia dipinjamkan ke Trabzonspor.
Onana dan Mbeumo dijadwalkan untuk mengikuti latihan pramusim di United bulan depan karena Kamerun gagal lolos ke Piala Dunia. Hubungan yang sudah terjalin di ruang ganti ini menunjukkan bahwa pemain asal Brighton tersebut akan mengalami transisi yang mulus jika Setan Merah akhirnya merealisasikan minat mereka yang telah lama terpendam.
Gangguan dan masalah dalam pembinaan
Manchester United sempat menanyakan kabar Baleba pada bulan Agustus, namun tidak memiliki peluang nyata untuk merekrut gelandang bertahan tersebut karena saat itu mereka memprioritaskan penguatan lini serang. Namun, spekulasi tersebut tampaknya berdampak negatif pada performa sang pemain di South Coast. Baleba tampak terganggu oleh minat United dan ia ditarik keluar pada babak pertama dalam tiga dari tujuh pertandingan pertama Brighton.
Pelatih Brighton, Fabian Hurzeler, memainkan Baleba sebagai starter sebanyak 23 kali di Liga Premier - delapan kali lebih sedikit daripada musim sebelumnya - dan Baleba hanya bermain penuh selama 90 menit dalam empat kesempatan. Setelah awal musim yang sulit bagi Baleba, Hurzeler mengakui “mungkin ada beberapa gangguan di kepalanya”, merujuk pada kontak dari United.
- AFP
Musim yang berat bagi pemain asal Brighton itu
Musim ini tidak berjalan mulus bagi gelandang tersebut di bawah kepemimpinan Hurzeler. Manajer tersebut mencoret Baleba dari skuad saat menjamu United bulan lalu, dengan alasan bahwa ia “kesulitan” dalam kekalahan melawan Leeds United pekan sebelumnya dan tampak “cukup kelelahan”. Ini merupakan akhir yang mengecewakan bagi musim yang semula menjanjikan banyak hal bagi mantan bintang muda Lille tersebut.
Pengalaman Baleba melawan United musim ini juga sama sulitnya; ia mendapat kartu kuning dan hanya bermain selama 59 menit dalam kekalahan 4-2 Brighton di Old Trafford pada bulan Oktober, digantikan saat Seagulls tertinggal 3-0. Terlepas dari kesulitan tersebut, minat United tetap kuat karena mereka ingin memperkuat lini tengah mereka untuk musim mendatang setelah meraih gelar ganda domestik atas Seagulls.