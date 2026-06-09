Bintang Brighton Carlos Baleba 'sedang berbicara dengan para pemain Man Utd mengenai kemungkinan transfer'

Gelandang Brighton, Carlos Baleba, telah membicarakan kemungkinan bergabung dengan Manchester United bersama beberapa pemain klub tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu, yang telah dipantau oleh United selama lebih dari setahun, berbincang dengan Bruno Fernandes dan Matheus Cunha setelah kemenangan 3-0 mereka di Amex pada hari terakhir musim ini.

Menurut The Sun, Baleba langsung menghampiri Cunha yang tidak diturunkan sebagai pemain cadangan setelah peluit akhir dibunyikan dan keduanya berbicara panjang lebar di terowongan. Cunha telah mendukung Baleba di masa lalu, setelah bermain melawannya dua kali untuk Wolves.

Pemain internasional Kamerun itu kemudian menarik perhatian bek kiri United, Patrick Dorgu, saat ia berbicara dengan wartawan di zona campuran, meskipun Dorgu tetap bersikap malu-malu ketika tiba-tiba ditanya apakah United harus merekrut Baleba.



