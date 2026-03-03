Bintang-bintang Tottenham 'menganggap diri mereka terlalu hebat untuk terdegradasi', klaim mantan striker Arsenal saat ia menegaskan skuad Igor Tudor tidak layak untuk bertahan di liga

Ketika ditanya apakah mentalitas tersebut merembes ke dalam tim, dengan para pemain enggan percaya bahwa hal terburuk bisa terjadi, mantan bintang Premier League Aliadiere - yang berbicara bekerja sama dengan Gambling.com, ahli dalam kasino online di Inggris - mengatakan kepada GOAL: “Ini adalah masalah dan saya pernah berada di tim yang terdegradasi bersama Middlesbrough saat kami terdegradasi, dan saya berpikir bahwa kami terlalu bagus untuk terdegradasi. Tapi ketika Anda ditarik ke level itu, tidak ada lagi sepak bola, tidak ada lagi kualitas, tidak ada lagi talenta. Semuanya tentang kerja keras, keyakinan, dan perjuangan. Berjuang sebagai satu kesatuan, sebagai kelompok, dan itulah masalahnya.

“Saya melihat Spurs juga, dan tentu saja, tanpa bermaksud menghina klub lain di London, tapi itulah masalah yang mereka hadapi. Ada pemain di sana yang berpikir mereka terlalu bagus untuk terdegradasi, tapi kalianlah yang membawa tim ke posisi ini sejak awal, jadi kalian harus keluar dari situ.

“Sebagai pemain, ketika Anda berpikir ‘Saya terlalu baik untuk klub ini, saya terlalu baik untuk pertarungan ini’, itu masalah karena Anda tidak berpikir dengan benar. Hal yang benar adalah: ‘Saya punya tim di sini, saya harus mengeluarkan mereka. Teman-teman, kita harus bersatu di sini dan mengeluarkan diri kita dari ini, mengeluarkan klub yang telah memberi kita banyak. Kita tidak boleh membiarkan klub ini runtuh’.

“Itu adalah kekuatan mental individu yang besar bagi seorang pemain dan klub, dan terkadang manajer melakukan segala upaya, tapi mereka bukan yang bermain setiap akhir pekan. Mereka tentu saja memutuskan susunan pemain utama, tapi pada akhirnya, 11 pemain yang berada di lapangan itulah yang harus bermain untuk satu sama lain, saling membantu, dan berjuang. Ketika Anda berada di sana, setiap pertandingan, hanya bertarung - api yang membara.”