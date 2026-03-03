Getty
Bintang-bintang Tottenham 'menganggap diri mereka terlalu hebat untuk terdegradasi', klaim mantan striker Arsenal saat ia menegaskan skuad Igor Tudor tidak layak untuk bertahan di liga
Pertarungan degradasi bagi Spurs setelah kemenangan di Liga Europa
Spurs merosot ke peringkat ke-17 di kasta tertinggi Liga Inggris musim lalu, di bawah asuhan Ange Postecoglou, dengan kesuksesan di Liga Europa - yang mengakhiri penantian 17 tahun untuk trofi besar - membantu menutupi beberapa celah yang mengkhawatirkan.
Tidak ada tanda-tanda kemajuan musim ini, dengan tim kembali terjerumus ke zona degradasi, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman mulai muncul tentang kemungkinan tim seperti Lincoln dan Charlton mengunjungi Tottenham Hotspur Stadium pada musim 2026-27 - bukan Liverpool dan Chelsea.
West Ham berada di tengah pembicaraan serupa, karena mereka berada di zona degradasi dengan 10 pertandingan tersisa, dan pintu keluar yang mengarah ke Championship mungkin terbuka bagi salah satu tim besar dari ibu kota. Mereka tidak akan menjadi yang pertama mengalami nasib itu, dengan Nottingham Forest, Newcastle, Aston Villa, dan Leeds membuktikan di masa lalu bahwa tidak ada tim yang "terlalu baik untuk terdegradasi".
Apakah Tottenham Hotspur dan West Ham United yakin bahwa mereka 'terlalu bagus untuk terdegradasi'?
Ketika ditanya apakah mentalitas tersebut merembes ke dalam tim, dengan para pemain enggan percaya bahwa hal terburuk bisa terjadi, mantan bintang Premier League Aliadiere - yang berbicara bekerja sama dengan Gambling.com, ahli dalam kasino online di Inggris - mengatakan kepada GOAL: “Ini adalah masalah dan saya pernah berada di tim yang terdegradasi bersama Middlesbrough saat kami terdegradasi, dan saya berpikir bahwa kami terlalu bagus untuk terdegradasi. Tapi ketika Anda ditarik ke level itu, tidak ada lagi sepak bola, tidak ada lagi kualitas, tidak ada lagi talenta. Semuanya tentang kerja keras, keyakinan, dan perjuangan. Berjuang sebagai satu kesatuan, sebagai kelompok, dan itulah masalahnya.
“Saya melihat Spurs juga, dan tentu saja, tanpa bermaksud menghina klub lain di London, tapi itulah masalah yang mereka hadapi. Ada pemain di sana yang berpikir mereka terlalu bagus untuk terdegradasi, tapi kalianlah yang membawa tim ke posisi ini sejak awal, jadi kalian harus keluar dari situ.
“Sebagai pemain, ketika Anda berpikir ‘Saya terlalu baik untuk klub ini, saya terlalu baik untuk pertarungan ini’, itu masalah karena Anda tidak berpikir dengan benar. Hal yang benar adalah: ‘Saya punya tim di sini, saya harus mengeluarkan mereka. Teman-teman, kita harus bersatu di sini dan mengeluarkan diri kita dari ini, mengeluarkan klub yang telah memberi kita banyak. Kita tidak boleh membiarkan klub ini runtuh’.
“Itu adalah kekuatan mental individu yang besar bagi seorang pemain dan klub, dan terkadang manajer melakukan segala upaya, tapi mereka bukan yang bermain setiap akhir pekan. Mereka tentu saja memutuskan susunan pemain utama, tapi pada akhirnya, 11 pemain yang berada di lapangan itulah yang harus bermain untuk satu sama lain, saling membantu, dan berjuang. Ketika Anda berada di sana, setiap pertandingan, hanya bertarung - api yang membara.”
Tottenham diperingatkan tentang kegagalan yang 'kritis'.
Mantan bintang Tottenham Hotspur, Danny Murphy, tetap optimis bahwa degradasi dapat dihindari di London Utara, namun ia mengungkapkan kepada BBC Sport tentang tim yang mengalami dua kekalahan berturut-turut di bawah pelatih interim Igor Tudor: “Jika terus kalah dan kepercayaan diri menurun, tidak peduli seberapa banyak pemain bagus yang Anda miliki, situasinya akan menjadi sulit.
“Fakta bahwa kita membicarakan kemungkinan Spurs terdegradasi sungguh tak terbayangkan. Itu benar-benar konyol. Apakah Anda menyalahkan perekrutan pemain atau pemilik klub, itu akan menjadi bencana bagi klub tersebut. Saya mendengar beberapa fans menyarankan bahwa terdegradasi bisa jadi hal terbaik. Saya tidak melihatnya seperti itu.”
Segar musim panas: Divisi mana yang akan ditempati Spurs?
Tottenham mungkin membutuhkan penyegaran, karena mereka harus menunggu hingga musim panas sebelum menunjuk manajer permanen dan mengatasi kekurangan skuad di bursa transfer, namun masih harus dilihat divisi mana yang akan mereka - dan West Ham - ikuti musim depan.
