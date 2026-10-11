Gelandang veteran itu menjadi pusat perdebatan sengit selama jeda internasional terbaru. Setelah para pemain muda tampil menjanjikan di lini tengah, sejumlah tokoh terkemuka, termasuk Oliver Kahn, Lothar Matthaus, dan Michael Ballack, mempertanyakan apakah pemain berusia 31 tahun itu masih layak menjadi pilihan tetap di susunan pemain inti. Di tengah ramainya perdebatan tersebut, kapten Jerman itu menyampaikan pandangannya seusai Bayern bermain imbang 2-2 melawan Augsburg pada Sabtu.

“Sejujurnya, saya tidak terlalu mengikutinya, tetapi saya tetap merasakan bahwa hal ini cukup ramai dibicarakan,” kata Kimmich kepada Bild. “Saya sudah menjalani ini selama 11 tahun. Saya tahu bagaimana dunia ini bekerja. Satu-satunya hal yang bisa dan harus saya fokuskan adalah performa saya sendiri. Itulah yang saya lakukan selama 11 tahun terakhir. Saya akan terus melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, pemain terbaik selalu bermain. Saya telah melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk berada di antara yang terbaik selama sepuluh tahun terakhir. Itulah tujuan saya, dan itulah yang saya upayakan setiap hari. Saya akan memastikan bisa menampilkan performa yang dibutuhkan setiap tiga hari.”