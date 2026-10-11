Getty Images Sport
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Bintang Bayern Munich Joshua Kimmich angkat bicara soal perdebatan perannya di timnas Jerman dan membela Jurgen Klopp
Kimmich tetap tak terpengaruh sorotan terhadap tim nasional
Gelandang veteran itu menjadi pusat perdebatan sengit selama jeda internasional terbaru. Setelah para pemain muda tampil menjanjikan di lini tengah, sejumlah tokoh terkemuka, termasuk Oliver Kahn, Lothar Matthaus, dan Michael Ballack, mempertanyakan apakah pemain berusia 31 tahun itu masih layak menjadi pilihan tetap di susunan pemain inti. Di tengah ramainya perdebatan tersebut, kapten Jerman itu menyampaikan pandangannya seusai Bayern bermain imbang 2-2 melawan Augsburg pada Sabtu.
“Sejujurnya, saya tidak terlalu mengikutinya, tetapi saya tetap merasakan bahwa hal ini cukup ramai dibicarakan,” kata Kimmich kepada Bild. “Saya sudah menjalani ini selama 11 tahun. Saya tahu bagaimana dunia ini bekerja. Satu-satunya hal yang bisa dan harus saya fokuskan adalah performa saya sendiri. Itulah yang saya lakukan selama 11 tahun terakhir. Saya akan terus melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, pemain terbaik selalu bermain. Saya telah melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk berada di antara yang terbaik selama sepuluh tahun terakhir. Itulah tujuan saya, dan itulah yang saya upayakan setiap hari. Saya akan memastikan bisa menampilkan performa yang dibutuhkan setiap tiga hari.”
- Getty Images Sport
Rotasi taktik dan komunikasi Klopp
Perdebatan semakin memanas ketika Klopp memilih hanya memainkan Kimmich dalam pertandingan-pertandingan awal pada jeda internasional melawan Belanda dan Yunani. Saat bintang Bayern itu absen, tim meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Serbia, dengan duet gelandang muda Aleksandar Pavlovic dan Tom Bischof mendapat banyak pujian. Perubahan taktik ini dipandang sebagian pihak sebagai tanda bahwa mantan pelatih Liverpool itu siap beralih dari para pemain yang telah lama menjadi andalan,
Kimmich mengakui bahwa ia lebih memilih bertahan lebih lama bersama tim, terutama mengingat kebutuhan skuad. “Saya ingin bertahan lebih lama, terutama ketika Jamal cedera. Saat itu saya berpikir: 'Jamal direncanakan untuk bermain pada kedua pekan. Mungkin ada peluang yang terbuka, mungkin kesempatan lain akan datang,'” jelasnya.
Membela pelatih meski perannya berkurang
Ketika ditanya apakah ia merasa membutuhkan lebih banyak dukungan terbuka dari Klopp untuk meredam kritik, Kimmich langsung membela pelatihnya. Sang kapten menegaskan bahwa komunikasi antara staf pelatih dan para pemain berlangsung sangat jelas sejak Klopp mengambil alih. Ia menepis anggapan adanya keretakan hubungan dan menegaskan bahwa rotasi tersebut merupakan rencana yang telah disepakati sebelumnya, bukan penurunan status secara mendadak.
“Tidak, sama sekali tidak,” kata Kimmich ketika ditanya soal perlunya dukungan yang lebih terang-terangan. “Ia hanya menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ia menjelaskannya dengan sangat jelas sejak awal. Ia menyampaikannya dan juga menjelaskan alasan di baliknya. Karena itu, saya tidak mempermasalahkannya, dan semuanya jelas bagi saya.”
- AFP
Fokus pada Bayern dan tantangan ke depan
Untuk saat ini, Kimmich kembali memusatkan perhatian pada tugasnya bersama klub saat Bayern menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Hasil imbang 2-2 di Augsburg baru-baru ini mengecewakan raksasa Bundesliga tersebut, tetapi laga itu memberi Kimmich kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia tetap penting bagi tim asuhan Vincent Kompany. Ia tahu bahwa mempertahankan performa tinggi di Allianz Arena adalah satu-satunya cara untuk memastikan dirinya tetap menjadi bagian utama dari rencana Klopp untuk turnamen besar berikutnya. Bayern kini mengalihkan fokus dari kompetisi domestik ke pentas Eropa. Raksasa Bundesliga itu akan bertandang menghadapi Viking di Liga Champions pada pertengahan pekan.
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