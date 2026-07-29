Lebih dari satu klub Eropa berusaha memanfaatkan keterbukaan Barcelona untuk menjual sejumlah pemainnya selama bursa transfer musim panas, di saat pergerakan serius untuk merekrut salah satu elemen paling menonjol dalam tim telah dimulai, seiring kesiapan klub Katalan itu untuk mendengarkan tawaran yang memenuhi tuntutan finansial mereka.
Masa depan Jules Koundé masih jauh dari kepastian. Barcelona telah memasukkan bek Prancis itu ke dalam daftar pemain yang bisa dijual, namun mereka tidak berniat melepasnya dengan harga kurang dari 60 juta euro.
Dalam beberapa pekan terakhir, klub Bayern Munich, Chelsea, dan Liverpool mengetuk pintu klub Katalan itu untuk menanyakan situasi sang pemain, akan tetapi klub yang paling berminat mendatangkannya adalah Tottenham.