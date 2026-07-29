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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Bintang Barcelona di Depan Keputusan Krusial: Klub Inggris Penuhi Semua Syarat

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J. Kounde
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Bola ada di tangan pemain Blaugrana

Lebih dari satu klub Eropa berusaha memanfaatkan keterbukaan Barcelona untuk menjual sejumlah pemainnya selama bursa transfer musim panas, di saat pergerakan serius untuk merekrut salah satu elemen paling menonjol dalam tim telah dimulai, seiring kesiapan klub Katalan itu untuk mendengarkan tawaran yang memenuhi tuntutan finansial mereka.

Masa depan Jules Koundé masih jauh dari kepastian. Barcelona telah memasukkan bek Prancis itu ke dalam daftar pemain yang bisa dijual, namun mereka tidak berniat melepasnya dengan harga kurang dari 60 juta euro.

Dalam beberapa pekan terakhir, klub Bayern Munich, Chelsea, dan Liverpool mengetuk pintu klub Katalan itu untuk menanyakan situasi sang pemain, akan tetapi klub yang paling berminat mendatangkannya adalah Tottenham.

  • Tottenham memimpin persaingan

    Klub berjuluk London ini membutuhkan penguatan lini pertahanannya menyusul kepergian yang diperkirakan akan terjadi pada Cristian Romero -yang namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona dan Inter Milan- serta Djed Spence.

    Manajemen Tottenham menilai positif Koundé, sebagai bek serba bisa yang mampu bermain di jantung pertahanan maupun di posisi bek sayap, karena itu mereka mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran pertama senilai 65 juta euro dalam beberapa hari mendatang, seperti yang dilansir surat kabar Sport dari situs Caught Offside.

    Tottenham bukanlah satu-satunya klub yang menanyakan status pemain berusia 27 tahun tersebut, yang bergabung ke Barcelona dari Sevilla dengan mahar 55 juta euro pada tahun 2022. Bayern Munich juga menunjukkan ketertarikan untuk merekrut bek asal Prancis itu, namun klub Jerman tersebut, dalam kondisi terbaik sekalipun, tidak mampu membayar lebih dari 40 juta euro, jumlah yang dianggap tidak mencukupi oleh manajemen Barcelona.

    Selain itu, Liverpool dan Chelsea, yang sebelumnya sempat memantau Koundé ketika ia masih menjadi pemain Sevilla, terus mengawasi situasinya, namun keduanya belum mengajukan penawaran resmi apa pun hingga saat ini.

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    • Iklan

  • Alternatif tersedia: bola ada di tangan Koundé

    Barcelona akan mendengarkan tawaran yang diajukan untuk bek serba bisa itu, setelah nilai pasarnya meningkat menyusul penampilan apik yang ditunjukkannya bersama timnas Prancis di Piala Dunia.

    Klub Catalan itu menilai bahwa posisi ini sudah tercakup dengan baik, mengingat adanya Eric Garcia dan Xavi Espart, di samping Joao Cancelo, yang tampaknya masa depannya akan bersama Barcelona.

    Kepergian Kounde juga akan memungkinkan klub untuk memperkuat posisi lain, seperti jantung pertahanan atau lini serang.

    Meski demikian, Barcelona tidak akan melepas salah satu elemen penting bagi pelatih Hansi Flick dengan nilai yang kurang dari harga yang telah ditetapkannya sebesar 60 juta euro. Tawaran Tottenham dinilai sesuai dengan tuntutan klub Catalan tersebut, tetapi kata terakhir akan berada di tangan pemain itu sendiri, yang merasa sangat nyaman di Barcelona, dan telah memperpanjang kontraknya musim panas lalu hingga tahun 2030.

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