Klub berjuluk London ini membutuhkan penguatan lini pertahanannya menyusul kepergian yang diperkirakan akan terjadi pada Cristian Romero -yang namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona dan Inter Milan- serta Djed Spence.

Manajemen Tottenham menilai positif Koundé, sebagai bek serba bisa yang mampu bermain di jantung pertahanan maupun di posisi bek sayap, karena itu mereka mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran pertama senilai 65 juta euro dalam beberapa hari mendatang, seperti yang dilansir surat kabar Sport dari situs Caught Offside.

Tottenham bukanlah satu-satunya klub yang menanyakan status pemain berusia 27 tahun tersebut, yang bergabung ke Barcelona dari Sevilla dengan mahar 55 juta euro pada tahun 2022. Bayern Munich juga menunjukkan ketertarikan untuk merekrut bek asal Prancis itu, namun klub Jerman tersebut, dalam kondisi terbaik sekalipun, tidak mampu membayar lebih dari 40 juta euro, jumlah yang dianggap tidak mencukupi oleh manajemen Barcelona.

Selain itu, Liverpool dan Chelsea, yang sebelumnya sempat memantau Koundé ketika ia masih menjadi pemain Sevilla, terus mengawasi situasinya, namun keduanya belum mengajukan penawaran resmi apa pun hingga saat ini.

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