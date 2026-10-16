Ronny Bardghji, bintang Barcelona, merasakan momen-momen gemilang pada musim lalu, ketika dia mencetak gol ke gawang Real Betis di Stadion La Cartuja, namun dia tidak mendapatkan keberlanjutan, dan mulai kehilangan tempatnya secara bertahap hingga tiba pada situasinya saat ini.

Barcelona akan kembali ke Stadion La Cartuja, Sabtu besok, markas sementara Real Betis, panggung yang menyaksikan Ronny Bardghji mencetak gol pertama dan satu-satunya dengan kostum klub Katalan itu di Liga Spanyol. Dia juga punya gol kedua di Piala Super Spanyol melawan Athletic Bilbao.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa awal perjalanan Bardghji begitu mencolok dan memberi kesan bahwa dia bisa menjalani momen-momen luar biasa, tetapi kilaunya mulai meredup seiring berjalannya bulan.

Winger Swedia berusia 20 tahun itu saat ini dalam proses pemulihan dari cedera ligamen anterior cruciate pada lutut, yang dia alami dalam sebuah sesi latihan pada Agustus lalu.

Barcelona merekrutnya pada musim panas 2025 dari Kopenhagen dengan nilai 2,5 juta euro, dan pemain itu terikat kontrak hingga 2029.

Cedera tersebut, dengan satu cara atau lain, membuat penentuan masa depan Bardghji tertunda, setelah sebelumnya sudah diputuskan bahwa dia akan pergi pada bursa transfer musim panas lalu.