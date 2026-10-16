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FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Bintang Barcelona: dari puncak kejayaan ke dasar jurang

FEATURES
LaLiga
Barcelona
R. Bardghji
Spanyol
Swedia

Bintang muda Barcelona: awal yang menjanjikan, akhir yang menyakitkan

Ronny Bardghji, bintang Barcelona, merasakan momen-momen gemilang pada musim lalu, ketika dia mencetak gol ke gawang Real Betis di Stadion La Cartuja, namun dia tidak mendapatkan keberlanjutan, dan mulai kehilangan tempatnya secara bertahap hingga tiba pada situasinya saat ini.

Barcelona akan kembali ke Stadion La Cartuja, Sabtu besok, markas sementara Real Betis, panggung yang menyaksikan Ronny Bardghji mencetak gol pertama dan satu-satunya dengan kostum klub Katalan itu di Liga Spanyol. Dia juga punya gol kedua di Piala Super Spanyol melawan Athletic Bilbao.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa awal perjalanan Bardghji begitu mencolok dan memberi kesan bahwa dia bisa menjalani momen-momen luar biasa, tetapi kilaunya mulai meredup seiring berjalannya bulan.

Winger Swedia berusia 20 tahun itu saat ini dalam proses pemulihan dari cedera ligamen anterior cruciate pada lutut, yang dia alami dalam sebuah sesi latihan pada Agustus lalu.

Barcelona merekrutnya pada musim panas 2025 dari Kopenhagen dengan nilai 2,5 juta euro, dan pemain itu terikat kontrak hingga 2029.

Cedera tersebut, dengan satu cara atau lain, membuat penentuan masa depan Bardghji tertunda, setelah sebelumnya sudah diputuskan bahwa dia akan pergi pada bursa transfer musim panas lalu.

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    Tembakan keras tak terlupakan dari Bardhi

    Pada 6 Desember 2025, Roony Bardghji kembali tampil setelah duduk di bangku cadangan dalam 4 pertandingan berturut-turut, dan memulai laga sebagai bagian dari susunan pemain utama, setelah sang pelatih Hansi Flick memutuskan menempatkan Lamine Yamal di belakang penyerang tengah, Ferran Torres, yang mencetak tiga gol.

    Yamal menutup pesta gol dengan mencetak gol kelima, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3, sementara gol sebelum itu, yakni gol ketiga Barcelona, menjadi milik pemain asal Swedia tersebut.

    Gol Bardghji begitu indah dalam pertandingan yang masih diingat semua orang, lebih dari pertandingan-pertandingan lain di antara 28 laga yang ia jalani bersama Barcelona pada musim lalu, dengan total 872 menit bermain.

    Pada menit ke-31, penyerang Swedia itu menerima umpan ajaib dari Pedri, menguasai bola dengan kaki kirinya, lalu menusuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan keras. Kiper Álvaro Valles tidak mampu melakukan apa pun untuk menghentikannya.

    Bardghji merayakan gol tersebut dengan cara yang sangat khusus, meniru gerakan Chidori yang dilakukan Sasuke, salah satu karakter serial animasi Jepang Naruto.

    Kegemilangannya di Stadion La Cartuja tidak berhenti di situ, sebab beberapa menit sebelumnya ia telah menciptakan gol Ferran Torres yang memberi Barcelona keunggulan 2-1, melalui sebuah umpan yang sempurna.

    Dengan demikian, ia mencetak gol pertamanya dan menciptakan assist pertamanya dengan kostum Barcelona dalam pertandingan yang sama, dengan jarak tidak lebih dari 20 menit di antara keduanya.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Saya tidak bisa menggambarkan perasaan ini

    Usai pertandingan, Bardghji menegaskan bahwa dirinya merasa sangat bahagia, sambil menyebut betapa kuat keterikatannya dengan klub. Striker asal Swedia itu berkata, "Orang-orang tahu betapa saya mencintai klub ini, dan saya tidak bisa menggambarkan perasaan saya setelah mencetak gol pertama bersama Barcelona."

    Itu merupakan penampilan luar biasa yang menghiasi banyak headline, dan seharusnya membuka jalan bagi Roony Bardghji untuk mendapatkan peran lebih besar di dalam tim, tetapi kenyataannya sama sekali berbeda.

    Di LaLiga, pemain Swedia itu baru kembali masuk ke skuat utama setelah lebih dari 3 bulan, tepatnya pada pertengahan Maret, meski sebelum itu ia mendapat kesempatan tampil sebagai starter di Liga Champions melawan Slavia Praha, di Copa del Rey melawan Guadalajara, serta di semifinal Piala Super yang digelar di Arab Saudi.

    Pada pertandingan Piala Super tersebut, ia mencetak satu gol dan menyumbang dua assist untuk Raphinha, sehingga turut berkontribusi dalam kemenangan besar 5-0 atas Athletic Bilbao. Itu menjadi pertandingan besar lainnya dalam perjalanannya bersama Barcelona.

    Bardghji mendapatkan menit bermain secara lebih reguler pada fase akhir musim, tetapi ia tidak lagi menampilkan vitalitas dan sentuhan khas yang mewarnai awal kariernya dengan kostum Barcelona.

    Pada musim panas, pemain itu masuk ke dalam daftar bursa transfer dan sangat dekat untuk pergi, setelah agennya bertemu dengan Deco, direktur olahraga Barcelona, dan di tengah kebijakan klub, yang juga diterapkan kepada sejumlah pemain muda, untuk meraih keuntungan finansial besar dari penjualan pemain yang tidak membutuhkan biaya tinggi saat direkrut. Namun cedera lutut menggugurkan semuanya.

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