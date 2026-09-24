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Bintang Barcelona berkelit soal kontroversi Mourinho, beri komentar tentang selisih 6 poin

LaLiga
Real Madrid
Barcelona
E. Garcia
J. Mourinho
L. Yamal
K. Adeyemi
Spanyol

Eric Garcia, bintang Barcelona, memilih untuk berkelit demi menghindari penyampaian pendapatnya tentang kontroversi wasit yang berkaitan dengan Jose Mourinho, pelatih Real Madrid.

Garcia, dalam wawancaranya dengan surat kabar Sport, saat berada di kamp latihan timnas Spanyol, ditanya tentang kontroversi wasit di LaLiga dan hal-hal yang berkaitan dengan Real Madrid, lalu ia menjawab, "Saya lebih baik tidak menyampaikan pendapat saya tentang hal itu."

Ia melanjutkan, "Saya rasa semua wasit di dunia berusaha memberikan yang terbaik yang mereka miliki, dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Dan pada akhirnya, selama pertandingan, Anda sebagai pemain juga berusaha memberikan yang terbaik yang Anda miliki, dan terkadang Anda melakukan kesalahan. Kita ini manusia, sehingga kesalahan adalah bagian dari sepak bola."

Ia menegaskan, "Pelatih kami Hansi Flick selalu sangat menekankan agar kami fokus pada diri kami sendiri, dan tidak masuk ke dalam urusan wasit, yang, seperti yang saya katakan, berusaha memberikan yang terbaik yang mereka miliki, dan terkadang terjadi kesalahan, seperti yang terjadi sepanjang waktu dalam kehidupan."

Mengenai ambisi tim di Eropa, ia berkomentar, "Kami masih di awal musim, dan segala sesuatu bisa berubah dengan sangat cepat, tetapi kami berjalan dalam dinamika yang baik dan kami memiliki kelompok yang hebat, dan kami membuktikan hal itu, serta kami harus terus bekerja. Karena Liga Champions Eropa akan sulit, tetapi kami pasti memiliki keinginan besar untuk memenangkannya."

Ia menegaskan, "Saya rasa berkat skuad, para pemain, kualitas, dan ambisi, saya rasa Barcelona pasti akan berada di posisi-posisi terdepan di Liga Champions. Kami telah menjadi lebih matang, dan kedatangan Rodri membantu kami dalam hal keseimbangan."

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    Yamal harus memenangi Ballon d'Or

    Mengenai peluang Lamine Yamal meraih Ballon d'Or, ia menegaskan, "Saya akan memilihnya, dan juga setiap pemain Spanyol. Saya pikir salah satu dari mereka layak mendapatkannya, tetapi menurut saya Lamine Yamal yang harus memenangkannya."

    Eric mengatakan, "Ada banyak pemain Spanyol yang bisa memenangkannya, tetapi bagi saya pribadi, saya pikir Lamine yang harus memenangkannya. Namun, saya juga senang ada rekan-rekan lain yang masuk dalam daftar nominasi, terutama Cubarsi, karena dia seorang bek, dan terkadang para bek terlupakan, dan saya rasa dia juga layak mendapatkannya."

    Ia menambahkan, "Dengan cederanya Christensen, apakah kamu juga siap jika harus kembali bermain di jantung pertahanan? Ya, saya siap untuk apa pun yang diminta dari saya. Saya pikir salah satu kelebihan saya adalah kemampuan saya beradaptasi dengan berbagai posisi."

    Ia melanjutkan, "Tentu saja, jantung pertahanan adalah posisi alami saya yang selalu saya isi, jadi jika saya harus bermain di sana dalam salah satu pertandingan, saya pasti akan melakukannya."

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    Karim Adeyemi si "roket"

    Ia menambahkan, "Dikatakan bahwa Barcelona lebih menderita di sektor sayap, khususnya sisi kiri, apakah kamu setuju dengan itu? Tidak, saya rasa kami memiliki pemain-pemain dengan kualitas yang baik, dan kami tidak menderita di sana."

    Ia menuturkan, "Apakah sulit mengungguli Adeyemi dalam adu kecepatan? Ya, sejujurnya dia seperti roket."

    Ia menyoroti, "Bagaimana kamu melihat La Liga setelah kalian unggul enam poin atas Real Madrid? Kita semua tahu bahwa sepak bola dan liga dalam kondisi ini bisa berubah banyak. Kami sedang menjalani dinamika yang baik, tetapi tahun lalu, ketika kami kalah di El Clasico di Bernabeu, selisihnya menjadi tujuh poin, dan seolah-olah semuanya sudah berakhir."

    Ia menutup, "Kini, saat kami unggul enam poin, kami masih berada di awal musim, dan kami harus melanjutkan dengan cara yang sama, lalu setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi."

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