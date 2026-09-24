Eric Garcia, bintang Barcelona, memilih untuk berkelit demi menghindari penyampaian pendapatnya tentang kontroversi wasit yang berkaitan dengan Jose Mourinho, pelatih Real Madrid.

Garcia, dalam wawancaranya dengan surat kabar Sport, saat berada di kamp latihan timnas Spanyol, ditanya tentang kontroversi wasit di LaLiga dan hal-hal yang berkaitan dengan Real Madrid, lalu ia menjawab, "Saya lebih baik tidak menyampaikan pendapat saya tentang hal itu."

Ia melanjutkan, "Saya rasa semua wasit di dunia berusaha memberikan yang terbaik yang mereka miliki, dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Dan pada akhirnya, selama pertandingan, Anda sebagai pemain juga berusaha memberikan yang terbaik yang Anda miliki, dan terkadang Anda melakukan kesalahan. Kita ini manusia, sehingga kesalahan adalah bagian dari sepak bola."

Ia menegaskan, "Pelatih kami Hansi Flick selalu sangat menekankan agar kami fokus pada diri kami sendiri, dan tidak masuk ke dalam urusan wasit, yang, seperti yang saya katakan, berusaha memberikan yang terbaik yang mereka miliki, dan terkadang terjadi kesalahan, seperti yang terjadi sepanjang waktu dalam kehidupan."

Mengenai ambisi tim di Eropa, ia berkomentar, "Kami masih di awal musim, dan segala sesuatu bisa berubah dengan sangat cepat, tetapi kami berjalan dalam dinamika yang baik dan kami memiliki kelompok yang hebat, dan kami membuktikan hal itu, serta kami harus terus bekerja. Karena Liga Champions Eropa akan sulit, tetapi kami pasti memiliki keinginan besar untuk memenangkannya."

Ia menegaskan, "Saya rasa berkat skuad, para pemain, kualitas, dan ambisi, saya rasa Barcelona pasti akan berada di posisi-posisi terdepan di Liga Champions. Kami telah menjadi lebih matang, dan kedatangan Rodri membantu kami dalam hal keseimbangan."