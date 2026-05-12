Bintang Arsenal mengumumkan pengunduran diri yang mengejutkan dari tim nasional

Norgaard menyampaikan pesan kepada para penggemar melalui sebuah postingan di akun Instagram resminya, di mana ia mengakui bahwa keputusan tersebut secara emosional cukup rumit.

Ia menulis: "Saya telah memutuskan untuk pensiun dari tim nasional. Di satu sisi, ini adalah keputusan yang sulit, karena tidak ada yang lebih saya sukai daripada berkumpul dengan rekan setim dan staf di Marienlyst. Dan tidak ada yang lebih saya sukai daripada bermain dengan seragam merah-putih di Parken yang penuh sesak dan dipenuhi antusiasme.

"Di saat yang sama, saya merasa sangat percaya diri berkat dukungan Brian Riemer, dan salah satu momen terbaik bagi saya adalah kemenangan atas Portugal pada tahun 2025 di salah satu malam ajaib di Parken - di sana saya mengambil peran kepemimpinan di lini tengah, yang sangat saya sukai."












