Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang Arsenal mengumumkan pengunduran diri yang mengejutkan dari tim nasional
Gelandang Denmark mengakhiri karier internasionalnya
Norgaard telah membela Denmark dalam 41 pertandingan internasional selama kariernya di level internasional dan mengakui bahwa kekecewaannya karena gagal lolos ke Piala Dunia menjadi faktor utama dalam waktu pengambilan keputusannya, karena ia berharap dapat mewakili negaranya di panggung dunia untuk terakhir kalinya. Penampilan terakhirnya bersama Denmark terjadi pada bulan Maret saat timnya kalah dari Republik Ceko di Praha. Setelah pertandingan tersebut, mantan kapten Brentford itu mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk mengevaluasi masa depannya sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur dan memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk berkembang di bawah asuhan manajer Brian Riemer.
Norgaard menjelaskan keputusan yang didasari emosi
Norgaard menyampaikan pesan kepada para penggemar melalui sebuah postingan di akun Instagram resminya, di mana ia mengakui bahwa keputusan tersebut secara emosional cukup rumit.
Ia menulis: "Saya telah memutuskan untuk pensiun dari tim nasional. Di satu sisi, ini adalah keputusan yang sulit, karena tidak ada yang lebih saya sukai daripada berkumpul dengan rekan setim dan staf di Marienlyst. Dan tidak ada yang lebih saya sukai daripada bermain dengan seragam merah-putih di Parken yang penuh sesak dan dipenuhi antusiasme.
"Di saat yang sama, saya merasa sangat percaya diri berkat dukungan Brian Riemer, dan salah satu momen terbaik bagi saya adalah kemenangan atas Portugal pada tahun 2025 di salah satu malam ajaib di Parken - di sana saya mengambil peran kepemimpinan di lini tengah, yang sangat saya sukai."
Prioritas keluarga dan generasi muda Denmark
Meskipun memiliki ikatan yang kuat dengan lingkungan tim nasional, Norgaard mengatakan bahwa pertimbangan praktis pada akhirnya menjadi penentu keputusannya. Ia menambahkan: "Di sisi lain, ini adalah keputusan yang mudah karena saya ingin memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga, dan setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia, rasanya wajar sekarang untuk memberi kesempatan kepada para pemain muda berbakat—yang sayangnya masih banyak di Denmark.
"Sekarang sudah selesai. Saya menantikan untuk mendukung sebagai seorang penggemar, tetapi tidak lagi sebagai bagian dari skuad. Terima kasih para pemain, staf, dan penggemar atas bantuan kalian dalam mewujudkan mimpi seorang anak laki-laki."
- Getty Images Sport
Fokus penuh pada ambisi Arsenal
Setelah karier internasionalnya berakhir, Norgaard akan sepenuhnya fokus pada sepak bola klub bersama Arsenal. Gelandang ini menjadi bagian dari skuad Mikel Arteta yang memburu gelar-gelar bergengsi musim ini. Meskipun menit bermainnya di Liga Premier terbatas, ia tetap menjadi pilihan yang dapat diandalkan dalam rotasi skuad The Gunners di Liga Champions, saat klub ini bersiap menghadapi final besar di ajang Eropa melawan Paris Saint-Germain.