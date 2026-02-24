Bintang AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, mengungkap luka parah setelah menjalani operasi pada rahang yang patah

Gelandang berusia 30 tahun itu hanya bermain kurang dari 11 menit dalam pertandingan kasta tertinggi Italia di San Siro. Hal itu terjadi karena ia bertabrakan dengan kiper Parma, Edoardo Corvi, pada awal pertandingan - keduanya berebut bola yang dimainkan ke area penalti.

Corvi berhasil menangkap bola tersebut, mengarahkannya menjauh dari bahaya, tetapi akhirnya bertabrakan dengan Loftus-Cheek. Tabrakan kepala yang mengerikan membuat pemain nomor 8 Milan tergeletak tak berdaya di lapangan.

Perawatan medis segera diperlukan, dengan kekhawatiran akan gegar otak. Loftus-Cheek jelas merasa tidak nyaman dan mengalami banyak rasa sakit. Tim medis merawatnya di lapangan, dengan lehernya dipasangi penyangga leher. Ia kemudian dibawa keluar lapangan dengan tandu.