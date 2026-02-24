Getty
Bintang AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, mengungkap luka parah setelah menjalani operasi pada rahang yang patah
Apa yang terjadi dengan Loftus-Cheek?
Gelandang berusia 30 tahun itu hanya bermain kurang dari 11 menit dalam pertandingan kasta tertinggi Italia di San Siro. Hal itu terjadi karena ia bertabrakan dengan kiper Parma, Edoardo Corvi, pada awal pertandingan - keduanya berebut bola yang dimainkan ke area penalti.
Corvi berhasil menangkap bola tersebut, mengarahkannya menjauh dari bahaya, tetapi akhirnya bertabrakan dengan Loftus-Cheek. Tabrakan kepala yang mengerikan membuat pemain nomor 8 Milan tergeletak tak berdaya di lapangan.
Perawatan medis segera diperlukan, dengan kekhawatiran akan gegar otak. Loftus-Cheek jelas merasa tidak nyaman dan mengalami banyak rasa sakit. Tim medis merawatnya di lapangan, dengan lehernya dipasangi penyangga leher. Ia kemudian dibawa keluar lapangan dengan tandu.
Loftus-Cheek telah memberikan pembaruan tentang kondisinya, dengan foto-foto yang dibagikan di media sosial membuatnya tampak seolah-olah ia telah bertarung 12 ronde dalam pertandingan tinju kelas berat, bukan 10 menit dalam pertandingan sepak bola.
Ia telah menjalani operasi untuk memperbaiki rahangnya yang patah, dengan pembengkakan yang belum mereda. Bersama dengan foto-foto mulutnya yang hancur, Loftus-Cheek mengatakan: “Ini adalah pukulan yang berat, tapi yang terburuk sudah berlalu. Terima kasih yang tulus kepada semua staf medis yang telah mendukung saya selama beberapa jam terakhir dengan profesionalisme dan perhatian.
“Terima kasih khusus kepada semua penggemar atas pesan cinta dan dukungan yang tak terhitung jumlahnya: Saya telah membacanya dan mereka memberi saya kekuatan yang luar biasa. Terima kasih kepada rekan-rekan tim saya: Kita adalah tim, kita adalah keluarga. Sekarang, mari maju menuju tujuan kita, kuat dan bersatu, bersama-sama.”
Berapa lama Loftus-Cheek akan absen?
Loftus-Cheek mengalami patah tulang alveolar, yaitu bagian rahang yang berlekuk dan mengandung soket untuk gigi. Dia kehilangan beberapa soket tersebut, yang akan mengharuskannya untuk mengunjungi praktik gigi pada suatu saat.
Dikabarkan bahwa Loftus-Cheek mungkin absen selama sekitar dua bulan, yang akan membuatnya tidak masuk dalam pertimbangan seleksi tim Inggris untuk pertandingan persahabatan terakhir sebelum Thomas Tuchel menentukan skuad 26 pemain untuk Piala Dunia.
Rossoneri mengatakan dalam pernyataan resmi: “AC Milan mengumumkan bahwa Ruben Loftus-Cheek mengalami cedera wajah yang serius kemarin, yang mengakibatkan patah tulang alveolar rahang.
“Pemain tersebut dirawat di Departemen Bedah Maksilofasial dan Klinik Gigi ASST Santi Paolo e Carlo, di mana hari ini ia menjalani operasi yang dilakukan oleh Dr Luca Autelitano.
“Operasi untuk mengurangi dan menstabilkan patah tulang tersebut berhasil sepenuhnya. Ruben dalam kondisi baik dan telah dipulangkan. Waktu pemulihan diperkirakan sekitar delapan minggu.”
Mimpi Piala Dunia mungkin telah pupus.
Loftus-Cheek telah mengumpulkan 11 caps senior untuk Inggris, setelah debutnya pada 2017, dan pernah bermain di bawah asuhan mantan manajer Chelsea, Tuchel. Namun, ia menghadapi persaingan ketat untuk posisi di skuad Three Lions dari pemain seperti Jude Bellingham, Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden, dan Morgan Gibbs-White.
Mimpinya untuk tampil di Piala Dunia musim panas ini mungkin telah pupus, dengan peluang untuk menarik perhatian diprediksi akan terbatas hingga akhir musim 2025-26. Ia akan terpaksa menjadi penonton dalam beberapa pekan ke depan.
Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Milan dalam upaya mereka meraih kualifikasi Liga Champions. Mereka awalnya berharap bisa bersaing untuk gelar Serie A musim ini, tetapi telah tertinggal jauh dari rival abadi mereka, Inter.
Rossoneri hanya menelan dua kekalahan liga musim ini - dengan kekalahan terbaru terjadi dalam laga 1-0 melawan Parma - namun kini tertinggal 10 poin dari Inter dengan 12 pertandingan tersisa. Belum jelas kapan Loftus-Cheek akan kembali bermain bersama bintang USMNT Christian Pulisic dan pemenang Ballon d’Or Luka Modric.
