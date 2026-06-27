Bielsa sangat kecewa: "Saya tidak meninggalkan apa pun bagi sepak bola Uruguay"

Marcelo Bielsa mengucapkan kata-kata getir setelah kekalahan melawan Spanyol pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia, sebuah kekalahan yang berarti Uruguay tersingkir: "Kami pantas mendapatkan tujuh poin, tapi kami hanya mendapat dua. Saya tidak meninggalkan apa pun bagi sepak bola Uruguay. Kontribusi apa pun yang dapat diberikan seorang pelatih kepada negara tempat ia bekerja selama tiga tahun tidak akan berarti apa-apa jika hasil yang diharapkan tidak tercapai. Posisi keempat di babak kualifikasi tidak berarti apa-apa, begitu pula posisi ketiga di Copa América, dan penampilan ini tidak perlu dijelaskan lagi. Masa jabatan saya adalah masa yang tidak meninggalkan apa pun."





Pernyataan Bielsa tersebut terdengar seperti ucapan perpisahan, setelah 40 pertandingan di bangku cadangan dengan catatan 15 kemenangan, 17 hasil imbang, dan 8 kekalahan. 53 gol dicetak dan 31 gol kebobolan.



