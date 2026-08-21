Mengenai pilihannya untuk staf pendukung dan menyingkirkan beberapa nama, Mourinho berkata: «Bergabung dengan klub baru selalu menjadi hal yang sulit. Saya berusaha melakukan perubahan sesedikit mungkin, dan memanfaatkan orang-orang yang membantu saya menanamkan mentalitas dan gaya kerja tertentu. Saya berusaha merekrut orang-orang yang sangat saya percayai. Kami memiliki tujuh analis, dan saya hanya mendatangkan satu saja, dan saya sangat senang dengan hal itu».
Ia menjelaskan: «Terkait ilmu olahraga, data, manajemen usaha, dan penyesuaian individu, saya hanya mendatangkan satu orang. Orang-orang yang sudah ada di sini juga berkembang dan beradaptasi dengan cara kerja kami».
Mengenai Sami, ia berkata: «Di setiap klub, saya lebih menyukai adanya seseorang dari dalam organisasi. Pada periode pertama saya, itu adalah Aitor, juara dunia saat ini. Saya memikirkan para pemain Real Madrid dari masa saya yang memiliki kualifikasi yang saya sukai».
Ia melanjutkan: «Xabi adalah pelatih kelas atas, Alvaro adalah pelatih kelas atas, Modric masih bermain, dan Granero adalah seorang pengusaha. Saya membatasi pilihan pada dua atau tiga nama».
Ia menambahkan: «Dalam perbincangan pertama saya dengannya, saya ingin mengenal berbagai hal. Ia berkata kepada saya: jika saya harus pergi besok, maka saya akan pergi besok. Ia memahami mentalitasnya, memiliki hubungan yang baik dengan para pemain, dan ia berkembang sangat pesat di atas lapangan».
Mengenai nama-nama lainnya, ia berkata: «Adapun orang-orang lain yang bersama saya di Benfica, mereka adalah orang-orang yang saya percayai. Salah satunya lebih fokus pada penataan serangan, dan yang lainnya pada bola-bola mati».
Mourinho menutup: «Lopes dan Nuno telah mengecewakan saya. Saya tidak mengenal Lopes secara pribadi dan tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Mungkin saya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan. Ini merupakan bagian mendasar dari tim, dan saya menginginkan seseorang yang bekerja bersama saya sekarang».
Ia menambahkan: «Situasinya tidak seperti sepuluh tahun lalu. Tim terdiri dari 11 pemain, dan karena itulah saya memutuskan untuk melakukan perubahan. Saya berpikir bahwa Pintus dan Silva mungkin sangat cocok. Mereka memiliki keterampilan yang berbeda, bidang keahlian yang berbeda, dan gaya yang berbeda. Saya sangat senang dengan cara kerja kami. Kami memiliki staf yang bagus dan pemain-pemain yang bagus, dan jika hal ini tidak berhasil, maka pelatihlah yang buruk».