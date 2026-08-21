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imago-sport-1081483838.jpgAlberto Gardin

Diterjemahkan oleh

"Bicara itu mudah, tapi bertindak lebih sulit": Mourinho kirim pesan tegas untuk bintang-bintang Real Madrid dan peringatkan soal frustrasi

J. Mourinho
Vinicius Junior
J. Bellingham
K. Mbappe
F. Valverde
A. Tchouameni
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
LaLiga
Y. Diomande
Rodri
Portugal
Brasil
Inggris
Prancis
Uruguay
Spanyol
Maroko
Côte d’Ivoire

Dari Diomande, Tchouameni, dan Valverde hingga Vinicius, Mbappe, dan Bellingham: Special One Ungkap Rahasia

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menjadi juru taktik Real Madrid, membahas berbagai hal terkait timnya dalam konferensi pers menjelang laga melawan Espanyol, yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu di Stadion Stage Front, dalam lanjutan pekan kedua Liga Spanyol musim 2026-2027.

Espanyol menjalani laga ini dengan moral tinggi, setelah mengawali perjalanan mereka di musim baru dengan kemenangan besar atas Levante dengan skor tiga gol tanpa balas, sehingga meraih tiga poin pertama sekaligus menjaga gawang mereka tetap perawan. Klub Catalan itu berharap dapat memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter untuk melanjutkan awal musim yang kuat.

Di sisi lain, Real Madrid menjalani laga resmi pertamanya di luar kandang pada Liga Spanyol musim ini, setelah pertandingannya melawan Real Sociedad pada pekan pembuka ditunda, sebagai langkah khusus untuk memberikan waktu tambahan bagi klub-klub yang paling terdampak oleh keterlibatan para pemainnya di Piala Dunia 2026 guna memulihkan kondisi dan mempersiapkan diri.

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  • imago-sport-1081483951.jpgAlberto Gardin

    Mourinho memuji Espanyol dan bicara soal kesiapan Real Madrid

    Mourinho berbicara soal laga menghadapi Espanyol: «Mereka tim yang bagus. Tim yang ditangani oleh pelatih yang sama dalam waktu lama berada dalam kesiapan penuh, serta memiliki rutinitas dan dinamika yang istimewa. Mereka bermain dengan baik dan punya ambisi besar».

    Pelatih Real Madrid itu menambahkan: «Saya sangat menyukai pertandingan pertama mereka. Mereka meraih tiga poin, mencetak tiga gol tanpa kebobolan, dan para suporter bahagia. Kami siap menghadapi apa pun yang akan kami hadapi».

    Tentang perasaannya menjelang awal musim, ia menjelaskan: «Saya baik-baik saja dan tenang. Ini musim yang lain. Sulit untuk mempersiapkan tim dalam kelompok yang berbeda-beda, karena sebagian pemain telah menjalani 36 sesi latihan dan 6 pertandingan, sementara yang lain menjalani sedikit pertandingan dan jumlah latihan yang terbatas».

    Ia melanjutkan: «Saya berhasil menyiapkan latihan yang beragam untuk semua orang, dan saya sangat senang dengan situasi saat ini. Jika Anda bertanya apakah saya menginginkan satu pekan tambahan, jawabannya iya, tetapi kami sudah bosan dengan laga-laga persahabatan. Kami menginginkan pertandingan yang sesungguhnya».

    Ia menjelaskan: «Para pemain yang mengalami cedera musim lalu akan absen dalam waktu yang lama, dan saya tidak memperkirakan mereka kembali dalam dua atau tiga pekan. Satu-satunya yang absen pada pertandingan ini yang tidak bersama tim musim lalu adalah Endrick».

    Mengenai kondisi Tchouameni, ia berkata: «Dia baik-baik saja, tetapi dia perlu berlatih hari ini, besok, dan Minggu untuk mempercepat pemulihannya. Dia tiba dalam kondisi yang tidak memungkinkannya untuk siap sepenuhnya pada pertandingan ini».

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  • imago-sport-1081482192.jpgAlberto Gardin

    Mourinho Menanggapi Pernyataan Diomande, dan Perselisihan Tchouaméni dengan Valverde

    Mengenai tekanan seputar kedatangannya ke Real Madrid, Mourinho berkata: «Saya tidak menyebutnya tekanan, melainkan antusiasme. Ini adalah perasaan positif, dan pada hari di mana saya tidak lagi merasakan antusiasme ini, berarti ada yang tidak beres».

    Ia menambahkan: «Saya tidak merasakan tekanan pada laga-laga pertama atau pertandingan sepak bola pada umumnya. Saya sangat percaya pada kerja yang telah kami lakukan, percaya pada ambisi para pemain, mentalitas mereka, serta gairah yang mereka tunjukkan kepada saya.. Ini pertandingan yang sulit, tetapi besok ketika kami bertolak, kami akan melakukannya dengan keyakinan bahwa kami akan pulang membawa tiga poin».

    Mengenai pernyataan Diomande yang menegaskan kesiapannya untuk mati demi Mourinho, pelatih asal Portugal itu berkata: «Tanpa mengartikan kata-katanya secara harfiah, itu adalah ungkapan yang saya sukai. Saya lebih suka jika ia mengatakan bahwa ia siap mati demi tim, demi Real Madrid, tetapi saya memahami maksudnya ketika ia menyebut nama saya».

    Ia menjelaskan: «Berbicara itu mudah, tetapi bertindak lebih sulit. Tindakan Diomande tidak berbeda dari apa yang saya lihat pada semua pemain. Saya melihat mereka berkomitmen dan memiliki keinginan untuk melakukan hal yang benar. Tim ini berkembang dan solid.. Kami bukan tim yang sempurna, dan tidak ada tim yang seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa saya akan terhindar dari masalah, karena masalah pasti akan datang, tetapi pada intinya tim ini kuat. Pesan Diomande ditujukan kepada semua orang».

    Mourinho berbicara tentang hubungan antara Tchouameni dan Federico Valverde, dengan mengatakan: «Saya datang dengan membawa banyak informasi. Saya sudah berada di sini selama tiga tahun, dan saya memiliki kenalan-kenalan saya, dan Anda para awak media juga memiliki kenalan-kenalan Anda.. Saya mengetahui banyak hal, dan bukan hanya soal Tchouameni dan Federico. Saya memutuskan untuk memulai dari nol, dan tentu saja dari posisi yang istimewa».

    Ia melanjutkan: «Saya tidak perlu berbicara dengan Tchouameni. Saya melihat semuanya berjalan normal. Seandainya kalian memberitahu saya apa yang terjadi musim lalu tanpa saya mengetahui masalahnya, lalu saya melihat bagaimana mereka berinteraksi sekarang, saya tidak akan mampu membayangkan apa yang telah terjadi.. Persoalannya bukan tentang menciptakan perdamaian, melainkan tentang keadaan normal, persahabatan, dan kerja sama, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa».

  • imago-sport-1081482536.jpgAlberto Gardin

    Kriteria musim yang sukses, dan pujian untuk para pemimpin Real Madrid

    Mengenai kriteria musim yang sukses bersama Real Madrid, Mourinho berkata: «Ada banyak cara untuk memandang hal itu, tetapi satu-satunya cara praktis adalah dengan fokus pada hasil».

    Ia menambahkan: «Anda bisa berkembang pesat dalam banyak aspek, memperluas struktur, dan ada banyak hal yang harus diubah, tetapi hasil adalah yang paling penting. Kami memiliki tiga gelar juara ditambah satu gelar yang lebih kecil. Mengakhiri musim tanpa gelar di Real Madrid bukanlah musim yang sukses».

    Mourinho mengungkapkan bahwa ia memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain akademi bersama tim utama, dengan mengatakan: «Cestero, Ceria, dan Rivas akan duduk di bangku cadangan besok. Kami tidak memiliki skuad yang besar, dan para pemain ini absen dalam waktu yang lama. Saya lebih suka bekerja dengan maksimal 22 pemain. Mereka mengisi posisi yang kosong dan bekerja sama dengan kami secara luar biasa».

    Ia menambahkan: «Saya ingin memotivasi para pemain muda dengan menjelaskan bahwa kesempatan itu terbuka bagi mereka. Pekan ini adalah giliran ketiga pemain itu, dan akan ada lebih banyak lagi. Ada sesuatu yang saya suka lakukan, dan itu dihargai di akademi, serta saya yakin hal itu akan memotivasi para pemain».

    Mourinho berkata tentang para pemimpin tim: «Saya senang dengan semua orang. Saya rasa para pemimpin juga mulai mengenal saya. Mereka memiliki kemampuan untuk mengamati, menganalisis, dan memahami saya dengan baik. Saya tidak berbicara untuk memperkenalkan diri melalui kata-kata saya, tetapi saya ingin mereka mengenal saya melalui analisis mereka. Para pemimpin sedang dalam proses kepemimpinan, dan ada kesatuan di antara anggota tim serta rasa empati yang mendalam».

    Ia melanjutkan: «Kami berkumpul dengan tim pelatih setiap pagi pukul delapan. Mereka yang hadir memberi tahu kami bahwa mereka melihat sebuah tim yang memiliki jenis empati yang berbeda. Para pemimpin belum harus memimpin pada momen yang sulit, tetapi hal itu akan datang, dan kita akan lihat kapan itu terjadi. Para pemain membantu saya menghindari masalah, dan tim membantu para pemimpin untuk menikmati periode perenungan dan ketenangan».

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  • imago-sport-1081483947.jpgAlberto Gardin

    Mourinho memperingatkan bahaya frustrasi, dan tak merasa rindu masa lalu

    Pelatih asal Portugal itu berbicara mengenai keharusan para pemainnya untuk menghadapi rasa frustrasi, dengan mengatakan: «Kita tidak boleh berkompromi dengan hal-hal yang tidak bisa dikompromikan. Komitmen adalah hal mendasar dalam setiap pertandingan, dan kita harus melewati momen-momen frustrasi, baik karena hasil pertandingan maupun frustrasi pribadi. Saya tahu banyak dari mereka akan merasa frustrasi, karena ini akan menjadi kali pertama saya harus melakukan pilihan, di mana seorang pemain memulai pertandingan sementara yang lain duduk di bangku cadangan».

    Ia menjelaskan: «Mereka harus menghadapinya secara individu maupun kolektif. Saya tidak bisa memulai pertandingan dengan 15 pemain, karena hanya 11 pemain yang bisa bermain. Saya memperkirakan hal ini akan sulit karena mereka mengerahkan segala kemampuan mereka. Dan pada hari ketika performa salah satu dari mereka menurun akibat frustrasi, keputusan akan menjadi mudah bagi saya».

    Mengenai tugas-tugas bertahan yang ia minta dari para penyerang Real Madrid, Mourinho berkata: «Hal itu berbeda tergantung pertandingan dan lawannya. Kamu harus bertahan dengan 11 pemain. Dan jika sebuah tim menekan kita di paruh lapangan kita, maka kita semua harus bertahan. Dan jika kita bermain di paruh lapangan mereka, maka kita harus bermain dan menekan».

    Ia menjelaskan: «Ada lebih dari satu cara, salah satunya menekan dan yang lain mempersempit ruang. Sebagian pemain akan terpaksa menekan dengan keras, dan sebagian lain akan terpaksa mempersempit ruang. Gagasan bahwa sebagian pemain bertahan sementara yang lain hanya menunggu bola tidaklah berguna. Reaksi semua pemain selalu sangat baik, dan tidak ada masalah sama sekali».

    Mengenai pengalamannya dengan Real Madrid dari kejauhan selama tahun-tahun yang lalu, ia berkata: «Saya bukan tipe orang yang berlama-lama memikirkan masa lalu atau merasa rindu. Saya meninggalkan Portugal 20 tahun yang lalu, dan baru kembali ke sana hanya untuk beberapa bulan tahun lalu».

    Ia menambahkan: «Saya tidak punya banyak hal untuk saya rindukan, dan saya tidak memikirkan apa yang saya tinggalkan di belakang. Setiap gelar bersama Real Madrid selalu disertai dengan telepon dari presiden, dan saya selalu menjawab: Tidak, ini bukan urusan saya. Saya senang pekerjaan saya memberikan dampak positif, tetapi gelar-gelar itu milik Carlo, Zidane, para pemain, dan para suporter. Selalu dengan gembira».

  • FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Mourinho memuji perpanjangan kontrak Vinicius

    Mengenai perpanjangan kontrak Vinicius Junior, Mourinho berkata: «Hal itu tidak mengejutkan. Ketika mereka menjelaskan masalahnya kepada saya, pertanyaan pertama saya adalah: apakah dia ingin bertahan atau tidak? Mereka memberi tahu saya bahwa dia ingin bertahan, dan saya merasa lega. Saya tidak ingin berspekulasi soal posisinya atau apakah dia termasuk dalam sepuluh pemain terbaik, tapi dia salah satu yang terbaik, dan yang terbaik harus ada di sini».

    Mengenai pemahamannya terhadap apa yang diinginkan Vinicius, Mourinho menjelaskan: «Saya tidak tahu alasannya, mungkin dia punya masalah sebelumnya, saya tidak tahu. Yang saya lihat adalah keinginannya untuk menang, dia tahu apa yang saya inginkan, tanpa keraguan. Saya rasa dia senang dan nyaman dengan cara kami mempersiapkan pertandingan, dan dia ingin menang sejak hari pertama, serta sebelum ia menandatangani kontrak, setiap percakapan singkat berakhir dengan kalimat: kami akan membaik, kami akan menang lagi, kami akan bahagia. Itu selalu menjadi tujuannya».

    Mengenai kapan sentuhannya akan tampak sepenuhnya pada tim, ia berkata: «Ini adalah tim saya sekarang, dalam suka dan duka. Dan jika kita berbicara tentang konsep tim yang ideal, hal itu tidak ada. Saya rasa kita harus membaik setiap hari. Saya suka tim-tim yang tetap dilatih pelatih yang sama selama dua atau tiga tahun, karena hal itu menumbuhkan tim melalui akumulasi informasi dan pemahaman».

    Ia menjelaskan: «Tim selalu punya ruang untuk berkembang, dan masih ada jalan panjang di depan kami. Persaingan tidak akan menunggu kami, dan kami punya pertandingan yang menentukan. Ketika saya mengatakan bahwa yang terbaik belum datang, kalian memikirkan para pemain, tapi yang saya maksud adalah pertandingan-pertandingan. Kami memainkan laga-laga persahabatan dengan serius, dan kini setelah ada poin yang dipertaruhkan, kami harus mengerahkan segala kemampuan kami».

  • imago-sport-1081483851.jpgAlberto Gardin

    Mourinho berbicara soal trio Vinicius, Mbappe, dan Bellingham

    Mengenai apakah dirinya memiliki susunan pemain ideal yang terdiri dari 11 pemain, Mourinho berkata: «Para pemain sebenarnya sudah tahu siapa yang akan bermain. Saya bukan tipe orang yang menyembunyikan hal-hal, dan mereka tahu, mungkin informasinya akan sampai kepada kalian dalam dua jam, tetapi saya tidak akan mengatakannya».

    Ia menambahkan: «Saya tidak memiliki susunan pemain utama yang ideal, dan seandainya pun ada, saya tidak menginginkannya. Saya ingin menjaga pintu persaingan tetap terbuka, ada banyak pertandingan, dan akan ada pertandingan setiap tiga hari. Kemudian para pemain pergi berlibur selama tiga minggu, dan saat mereka kembali kau tidak tahu sejauh mana kesiapan mereka».

    Ia melanjutkan: «Kami tahu bagaimana kami ingin membangun pertahanan, menekannya, dan memperkuatnya. Kami tahu bagaimana bermain menghadapi tim-tim dengan sistem yang berbeda, dan kami sedang membangun kesadaran taktis. Jika kita berbicara tentang pemain-pemain kelas atas seperti Trent, Dumfries, Cucurella, dan Carreras, maka mustahil salah satu dari mereka bermain 50 menit dan yang lain 10 menit. Itu tidak mungkin, karena kami memiliki kualitas yang sangat tinggi».

    Mengenai kebutuhan Real Madrid akan pemain baru di lini tengah, ia berkata: «Saya tidak berpikir kami mengalami kekurangan. Rodri akan menjadi transfer yang luar biasa, tetapi kami memiliki Tchouaméni, Bernardo, dan Arda, dan seiring berjalannya waktu ia akan mampu bermain di posisi-posisi tersebut.. dan kami tidak memiliki masalah».

    Mengenai kemungkinan memadukan Vinicius, Mbappé, dan Bellingham, Mourinho berkata: «Mereka adalah pemain-pemain yang menakjubkan, dan mereka ingin bermain dengan pemain-pemain yang menakjubkan. Para pemain besar merasa frustrasi ketika bermain dengan pemain yang tidak berada di level yang sama».

    Ia menambahkan: «Kecocokan taktis mungkin lebih sulit. Ancelotti telah menemukan susunan pemain ideal timnas Brasil untuk Vinicius, Deschamps untuk Kylian, dan Tuchel untuk Jude, tetapi sulit menemukan susunan pemain ideal ala Mourinho untuk ketiganya sekaligus. Namun mereka harus melakukannya karena mereka percaya pada kemampuan mereka untuk tampil baik.. Mereka pemain-pemain kelas atas, dan posisi mereka tidak saling berbenturan. Kami akan menampilkan musim yang luar biasa bersama mereka».

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  • imago-sport-1081162662.jpgKirchner-Media

    Mourinho ungkap alasan perubahan tim kepelatihannya

    Mengenai pilihannya untuk staf pendukung dan menyingkirkan beberapa nama, Mourinho berkata: «Bergabung dengan klub baru selalu menjadi hal yang sulit. Saya berusaha melakukan perubahan sesedikit mungkin, dan memanfaatkan orang-orang yang membantu saya menanamkan mentalitas dan gaya kerja tertentu. Saya berusaha merekrut orang-orang yang sangat saya percayai. Kami memiliki tujuh analis, dan saya hanya mendatangkan satu saja, dan saya sangat senang dengan hal itu».

    Ia menjelaskan: «Terkait ilmu olahraga, data, manajemen usaha, dan penyesuaian individu, saya hanya mendatangkan satu orang. Orang-orang yang sudah ada di sini juga berkembang dan beradaptasi dengan cara kerja kami».

    Mengenai Sami, ia berkata: «Di setiap klub, saya lebih menyukai adanya seseorang dari dalam organisasi. Pada periode pertama saya, itu adalah Aitor, juara dunia saat ini. Saya memikirkan para pemain Real Madrid dari masa saya yang memiliki kualifikasi yang saya sukai».

    Ia melanjutkan: «Xabi adalah pelatih kelas atas, Alvaro adalah pelatih kelas atas, Modric masih bermain, dan Granero adalah seorang pengusaha. Saya membatasi pilihan pada dua atau tiga nama».

    Ia menambahkan: «Dalam perbincangan pertama saya dengannya, saya ingin mengenal berbagai hal. Ia berkata kepada saya: jika saya harus pergi besok, maka saya akan pergi besok. Ia memahami mentalitasnya, memiliki hubungan yang baik dengan para pemain, dan ia berkembang sangat pesat di atas lapangan».

    Mengenai nama-nama lainnya, ia berkata: «Adapun orang-orang lain yang bersama saya di Benfica, mereka adalah orang-orang yang saya percayai. Salah satunya lebih fokus pada penataan serangan, dan yang lainnya pada bola-bola mati».

    Mourinho menutup: «Lopes dan Nuno telah mengecewakan saya. Saya tidak mengenal Lopes secara pribadi dan tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Mungkin saya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan. Ini merupakan bagian mendasar dari tim, dan saya menginginkan seseorang yang bekerja bersama saya sekarang».

    Ia menambahkan: «Situasinya tidak seperti sepuluh tahun lalu. Tim terdiri dari 11 pemain, dan karena itulah saya memutuskan untuk melakukan perubahan. Saya berpikir bahwa Pintus dan Silva mungkin sangat cocok. Mereka memiliki keterampilan yang berbeda, bidang keahlian yang berbeda, dan gaya yang berbeda. Saya sangat senang dengan cara kerja kami. Kami memiliki staf yang bagus dan pemain-pemain yang bagus, dan jika hal ini tidak berhasil, maka pelatihlah yang buruk».

  • imago-sport-1081481972.jpgAlberto Gardin

    Nasihat apa yang akan diberikan Mourinho pada 2013 kepada Mourinho hari ini?

    Seorang jurnalis melontarkan pertanyaan kepada Jose Mourinho, pelatih Real Madrid saat ini, mengenai nasihat apa yang bisa ia berikan kepada dirinya sendiri ketika ia melatih tim tersebut pada 2013. Ia menjawab: «Pertanyaan yang bagus, filosofis, dan sulit. Begini, sederhananya, Mourinho hari ini adalah orang yang mampu memberi nasihat kepada Mourinho tahun 2013. Mourinho tahun 2013 tidak berada dalam posisi untuk melakukan itu».

    Ia menambahkan: «Apakah kau yang menasihati ayahmu, atau ayahmu yang menasihatimu? Kau harus selalu tenang. Bagiku, bersikap tenang menjadi lebih mudah dibandingkan lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun lalu».

    Ia melanjutkan dengan nada mengejek: «Mungkin kau akan bilang kepadaku bahwa aku masih menerima kartu merah setiap musim, tetapi aku tidak sedang berbicara tentang ketenangan jenis itu. Dan jika kau mengalikan 24 dengan 7, kau akan mendapatkan berjam-jam sepak bola. Selama jam-jam itu, kau harus tetap tenang. Aku lebih baik dibandingkan saat aku datang, dan lebih baik dibandingkan saat aku pergi. Itulah inti persoalannya».

    Mengenai pertandingan Benfica musim lalu, Mourinho berkata: «Aku berada di garasi selama pertandingan itu, dan menontonnya dari dalam bus. Tetapi bercanda ke samping, aku sama sekali tidak melakukan kontak apa pun. Itu pertandingan penting baik bagi Real Madrid maupun Benfica, dan aku tidak berkomunikasi dengan siapa pun».

    Mengenai kapan kontak pertama dengan Real Madrid terjadi, ia berkata: «Pada awalnya, ada rumor, lalu datang kontak. Pertama ada kontak, lalu pembicaraan, kemudian rumor dan kabar. Sekarang keadaannya terbalik. Dan setiap tahun muncul sebuah rumor, dan aku tidak terlalu menaruh perhatian padanya. Ketika Real Madrid menghubungiku, kami sudah tersingkir dari kompetisi, dan itu terjadi menjelang akhir musim. Saat itu mereka bertanya kepadaku apakah aku tertarik atau tidak, dan aku rasa itu terjadi selama dua pertandingan terakhir Benfica».

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