Mengenai tekanan seputar kedatangannya ke Real Madrid, Mourinho berkata: «Saya tidak menyebutnya tekanan, melainkan antusiasme. Ini adalah perasaan positif, dan pada hari di mana saya tidak lagi merasakan antusiasme ini, berarti ada yang tidak beres».

Ia menambahkan: «Saya tidak merasakan tekanan pada laga-laga pertama atau pertandingan sepak bola pada umumnya. Saya sangat percaya pada kerja yang telah kami lakukan, percaya pada ambisi para pemain, mentalitas mereka, serta gairah yang mereka tunjukkan kepada saya.. Ini pertandingan yang sulit, tetapi besok ketika kami bertolak, kami akan melakukannya dengan keyakinan bahwa kami akan pulang membawa tiga poin».

Mengenai pernyataan Diomande yang menegaskan kesiapannya untuk mati demi Mourinho, pelatih asal Portugal itu berkata: «Tanpa mengartikan kata-katanya secara harfiah, itu adalah ungkapan yang saya sukai. Saya lebih suka jika ia mengatakan bahwa ia siap mati demi tim, demi Real Madrid, tetapi saya memahami maksudnya ketika ia menyebut nama saya».

Ia menjelaskan: «Berbicara itu mudah, tetapi bertindak lebih sulit. Tindakan Diomande tidak berbeda dari apa yang saya lihat pada semua pemain. Saya melihat mereka berkomitmen dan memiliki keinginan untuk melakukan hal yang benar. Tim ini berkembang dan solid.. Kami bukan tim yang sempurna, dan tidak ada tim yang seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa saya akan terhindar dari masalah, karena masalah pasti akan datang, tetapi pada intinya tim ini kuat. Pesan Diomande ditujukan kepada semua orang».

Mourinho berbicara tentang hubungan antara Tchouameni dan Federico Valverde, dengan mengatakan: «Saya datang dengan membawa banyak informasi. Saya sudah berada di sini selama tiga tahun, dan saya memiliki kenalan-kenalan saya, dan Anda para awak media juga memiliki kenalan-kenalan Anda.. Saya mengetahui banyak hal, dan bukan hanya soal Tchouameni dan Federico. Saya memutuskan untuk memulai dari nol, dan tentu saja dari posisi yang istimewa».

Ia melanjutkan: «Saya tidak perlu berbicara dengan Tchouameni. Saya melihat semuanya berjalan normal. Seandainya kalian memberitahu saya apa yang terjadi musim lalu tanpa saya mengetahui masalahnya, lalu saya melihat bagaimana mereka berinteraksi sekarang, saya tidak akan mampu membayangkan apa yang telah terjadi.. Persoalannya bukan tentang menciptakan perdamaian, melainkan tentang keadaan normal, persahabatan, dan kerja sama, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa».