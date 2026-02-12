Getty Images
Pangeran Roma Pulang Kampung? Segini Biaya Fantastis Yang Harus Disiapkan AS Roma Untuk Memulangkan Francesco Totti Ke Olimpico
Sinyal Kuat Reuni
Laporan terbaru dari berbagai media di Italia mengindikasikan bahwa Francesco Totti semakin dekat untuk kembali ke AS Roma dalam kapasitas manajemen. Diskusi mengenai potensi kembalinya sang legenda klub sedang berlangsung, hal ini dikonfirmasi oleh penasihat senior Giallorossi, Claudio Ranieri. Ia mengungkapkan bahwa pemilik klub, keluarga Friedkin, sedang serius mempertimbangkan langkah untuk membawa pulang ikon klub tersebut.
Spekulasi ini semakin menguat setelah Totti terlihat hadir di Stadio Olimpico baru-baru ini untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Kehadirannya tersebut dilaporkan atas undangan Ryan Friedkin, yang menandakan adanya jalinan komunikasi positif antara manajemen baru dan mantan kapten Roma tersebut.
Syarat Kepemilikan Baru
Totti menghabiskan 25 tahun kariernya di tim utama Roma dan sempat beralih ke peran di belakang layar setelah gantung sepatu pada 2017. Namun, ia mengundurkan diri pada 2019 karena perselisihan dengan mantan pemilik dan ketua klub, James Pallotta, dengan alasan dirinya kerap dipinggirkan dalam pengambilan keputusan strategis.
Kala itu, Totti bersikeras bahwa ia hanya akan kembali ke Roma di bawah kepemilikan yang berbeda. Syarat tersebut kini telah terpenuhi dengan keluarga Friedkin yang memegang kendali klub. Kembalinya Totti akan menjadi simbol penting bagi era baru Roma di bawah kepemimpinan Friedkin.
Gaji dan Peran Strategis
Mengenai aspek finansial, laporan dari Calcio e Finanza meyakini bahwa jika Totti kembali, ia akan menerima gaji tahunan di kisaran €1 juta. Namun, bagi Totti, kejelasan mengenai peran spesifik yang akan ia emban di Stadio Olimpico jauh lebih penting daripada sekadar nominal gaji.
Ranieri memberikan pandangannya mengenai situasi ini: "Saya tahu keluarga Friedkin sedang memikirkannya, saya berharap Francesco benar-benar bisa berguna bagi Roma juga, karena dia benar-benar bagian dari Roma." Ada saran bahwa Totti bisa ditunjuk sebagai direktur teknis, sebuah peran langsung untuk membantu direktur olahraga Ricky Massara dalam keputusan transfer dan negosiasi.
Namun, laporan hari Kamis mengklaim bahwa Totti juga siap mengambil posisi sebagai konsultan, penasihat, atau duta besar klub, asalkan peran tersebut memiliki jalur yang jelas menuju 'peran pengambilan keputusan' di masa depan yang relatif dekat.
Rekor Sang Pangeran
Totti bukan sekadar pemain bagi AS Roma; ia adalah sejarah berjalan klub tersebut. Ia memegang rekor sebagai pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk Roma, dengan total 785 pertandingan di semua kompetisi.
Selain itu, ketajamannya di depan gawang juga belum tertandingi. Totti tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dengan torehan 307 gol, sebuah catatan yang mengukuhkan status legendanya di ibu kota Italia.
Menentukan Posisi Ideal
Langkah selanjutnya adalah finalisasi negosiasi antara Totti dan manajemen Roma terkait struktur perannya. Klub harus memutuskan apakah akan langsung memberinya wewenang teknis atau memulainya dari posisi penasihat strategis.
Bagi Totti, jaminan keterlibatan dalam pengambilan keputusan krusial akan menjadi faktor penentu. Jika kesepakatan tercapai, kembalinya Totti diharapkan dapat meningkatkan moral tim dan memperkuat hubungan antara manajemen klub, pemain, dan para pendukung setia Giallorossi.
