Pangeran Roma Pulang Kampung? Segini Biaya Fantastis Yang Harus Disiapkan AS Roma Untuk Memulangkan Francesco Totti Ke Olimpico

Mengenai aspek finansial, laporan dari Calcio e Finanza meyakini bahwa jika Totti kembali, ia akan menerima gaji tahunan di kisaran €1 juta. Namun, bagi Totti, kejelasan mengenai peran spesifik yang akan ia emban di Stadio Olimpico jauh lebih penting daripada sekadar nominal gaji.

Ranieri memberikan pandangannya mengenai situasi ini: "Saya tahu keluarga Friedkin sedang memikirkannya, saya berharap Francesco benar-benar bisa berguna bagi Roma juga, karena dia benar-benar bagian dari Roma." Ada saran bahwa Totti bisa ditunjuk sebagai direktur teknis, sebuah peran langsung untuk membantu direktur olahraga Ricky Massara dalam keputusan transfer dan negosiasi.

Namun, laporan hari Kamis mengklaim bahwa Totti juga siap mengambil posisi sebagai konsultan, penasihat, atau duta besar klub, asalkan peran tersebut memiliki jalur yang jelas menuju 'peran pengambilan keputusan' di masa depan yang relatif dekat.