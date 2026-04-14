"Biarkan dia menari!" - Kritikus Lamine Yamal dibungkam oleh legenda Barcelona

Rakitic menekankan bahwa para pemain harus menikmati momen-momen penting di ajang Eropa, terlepas dari tekanan yang mereka rasakan saat membela Barcelona.

"Kami tahu pertandingan mana yang istimewa, dan Anda mempersiapkan setiap detail kecil dengan sedikit lebih teliti," kata legenda Barca itu, seperti dikutip Barca Universal. "Jangan pernah lupa untuk menikmati diri sendiri dan bersenang-senang, karena ada banyak tekanan, tetapi ada jutaan orang yang ingin berada di posisi Anda. Dengan Lamine, yang perlu kami lakukan adalah membiarkannya menikmati diri sendiri, menari, melakukan apa yang dia sukai, tetapi saya juga ingin melihatnya mengambil tanggung jawab.

"Biasanya, kalian tidak perlu memberi tahu pemain muda terlalu banyak, tapi Lamine sudah mencapai titik di mana dia menuntut banyak dari dirinya sendiri dan menginginkan lebih, meskipun dia masih sangat muda. Dan inilah pertandingan-pertandingan di mana dia bisa berkembang pesat, dan Barca membutuhkannya lebih dari sebelumnya. Sejak dia debut, dia sudah memiliki 'aliran' itu; saya pikir itulah kata yang tepat. Saya tidak terlalu modern, saya lebih ke gaya lama, tapi begitulah sepak bola saat ini. Hal-hal seperti ini memang bagian dari permainan, tapi yang terpenting adalah apa yang terjadi di lapangan setelahnya, dan dia menunjukkan performa yang baik di sana – kita tidak bisa meminta lebih dari itu."