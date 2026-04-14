"Biarkan dia menari!" - Kritikus Lamine Yamal dibungkam oleh legenda Barcelona
Rakitic membela Yamal di tengah meningkatnya sorotan
Yamal baru-baru ini menjadi perbincangan hangat setelah serangkaian komentar blak-blakan dan reaksi marahnya saat diganti memicu perdebatan di kalangan penggemar dan pakar. Pemain sayap berusia 18 tahun ini tetap menjadi salah satu talenta paling menjanjikan Barcelona, namun kepribadian dan rasa percaya dirinya menuai reaksi yang beragam. Saat Barcelona bersiap menghadapi leg kedua perempat final Liga Champions yang krusial melawan Atletico Madrid, mantan gelandang Blaugrana Rakitic angkat bicara untuk membela pemain muda tersebut. Pemain asal Kroasia itu percaya bahwa perhatian seharusnya tetap tertuju pada kemampuan luar biasa Yamal, bukan pada keributan di sekitarnya.
Rakitic mendorong para pemain muda untuk menikmati momen ini
Rakitic menekankan bahwa para pemain harus menikmati momen-momen penting di ajang Eropa, terlepas dari tekanan yang mereka rasakan saat membela Barcelona.
"Kami tahu pertandingan mana yang istimewa, dan Anda mempersiapkan setiap detail kecil dengan sedikit lebih teliti," kata legenda Barca itu, seperti dikutip Barca Universal. "Jangan pernah lupa untuk menikmati diri sendiri dan bersenang-senang, karena ada banyak tekanan, tetapi ada jutaan orang yang ingin berada di posisi Anda. Dengan Lamine, yang perlu kami lakukan adalah membiarkannya menikmati diri sendiri, menari, melakukan apa yang dia sukai, tetapi saya juga ingin melihatnya mengambil tanggung jawab.
"Biasanya, kalian tidak perlu memberi tahu pemain muda terlalu banyak, tapi Lamine sudah mencapai titik di mana dia menuntut banyak dari dirinya sendiri dan menginginkan lebih, meskipun dia masih sangat muda. Dan inilah pertandingan-pertandingan di mana dia bisa berkembang pesat, dan Barca membutuhkannya lebih dari sebelumnya. Sejak dia debut, dia sudah memiliki 'aliran' itu; saya pikir itulah kata yang tepat. Saya tidak terlalu modern, saya lebih ke gaya lama, tapi begitulah sepak bola saat ini. Hal-hal seperti ini memang bagian dari permainan, tapi yang terpenting adalah apa yang terjadi di lapangan setelahnya, dan dia menunjukkan performa yang baik di sana – kita tidak bisa meminta lebih dari itu."
Bimbingan dan kepemimpinan sangat penting bagi bintang muda
Sambil memuji bakat alami Yamal, Rakitic mengakui bahwa mengelola talenta yang begitu menjanjikan membutuhkan kepemimpinan yang kuat di ruang ganti.
"Menurut saya, kata ‘sulit’ tidak cukup menggambarkannya, tapi saya yakin dia akan mendapat manfaat dari kapten seperti [Carlos] Puyol, Rakitic, atau Xavi," jelasnya. "Namun, itu tidak mudah, karena setelahnya, ketika sesuatu berjalan salah, kita menyalahkan usianya yang masih muda – dan hal itu berlaku baik untuk hal baik maupun buruk."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Barcelona kini memusatkan seluruh perhatian mereka pada laga penentu Liga Champions melawan Atlético Madrid dalam upaya merebut tiket ke babak semifinal. Mereka kalah 2-0 pada leg pertama dan harus menang dengan selisih tiga gol untuk lolos ke babak empat besar, di mana mereka akan menghadapi Arsenal atau Sporting CP.