Kesepakatan dan transfer bernilai rekor menjadi hal yang lumrah bagi para anggota tim nasional wanita Amerika Serikat pada 2026.

Itu dimulai dengan Trinity Rodman, yang pada praktiknya sampai dibuatkan sebuah aturan khusus untuknya. “Aturan Pemain Berdampak Tinggi,” yang umum disebut “Aturan Rodman,” diperkenalkan untuk membantu klub-klub NWSL mempertahankan pemain elite seperti bintang Washington Spirit tersebut. Rodman pada akhirnya meneken kontrak baru dengan Spirit dalam kesepakatan bernilai lebih dari $2 juta per tahun meski diminati sejumlah klub top Eropa.

Sementara Rodman tetap di NWSL, pemain-pemain USWNT lainnya pindah baik ke dalam liga maupun ke luar negeri. Penyerang Cat Macario meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan San Diego Wave dalam kesepakatan rekor bernilai hingga $8 juta, sementara kapten USWNT Lindsey Heaps meninggalkan OL Lyonnes untuk Denver Summit. Kedua perpindahan itu menjadi kepulangan. Sementara itu, gelandang bertahan USWNT Sam Coffey meninggalkan Portland Thorns untuk Manchester City, demi mencari pengalaman di Inggris dan kesempatan untuk menyempurnakan permainannya.

Selain itu, ada juga pergerakan signifikan di dalam NWSL, dengan gelandang-gelandang USWNT Claire Hutton, Croix Bethune, dan Ally Sentnor semuanya berganti klub.

Kini, dengan kurang dari satu tahun tersisa hingga Piala Dunia Wanita FIFA 2027 dan bursa transfer yang mulai ditutup, masih ada waktu bagi beberapa pemain Amerika untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Ini adalah periode krusial, terutama karena pelatih USWNT Emma Hayes berulang kali menekankan pentingnya performa di klub.

GOAL mengulas empat pemain yang punya alasan untuk mempertimbangkan masa depan mereka, baik dalam jangka pendek maupun panjang.