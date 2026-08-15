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imago-sport-1077862085.jpgIcon Sportswire

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Bertahan atau pergi? Mengapa Emma Sears, Mallory Swanson, dan bintang-bintang USWNT lainnya harus mempertimbangkan masa depan klub mereka

FEATURES
USA
T. Rodman
M. Cooper
L. Heaps
C. Hutton
C. Bethune
S. Coffey
E. Sears
J. Shaw
M. Swanson
NWSL
WSL

Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, Emma Sears mungkin ingin hengkang dari Louisville, sementara Mallory Swanson dan Claire Hutton harus mempertimbangkan apakah klub-klub NWSL yang tengah kesulitan menawarkan lingkungan yang tepat untuk masa depan mereka.

Kesepakatan dan transfer bernilai rekor menjadi hal yang lumrah bagi para anggota tim nasional wanita Amerika Serikat pada 2026.

Itu dimulai dengan Trinity Rodman, yang pada praktiknya sampai dibuatkan sebuah aturan khusus untuknya. “Aturan Pemain Berdampak Tinggi,” yang umum disebut “Aturan Rodman,” diperkenalkan untuk membantu klub-klub NWSL mempertahankan pemain elite seperti bintang Washington Spirit tersebut. Rodman pada akhirnya meneken kontrak baru dengan Spirit dalam kesepakatan bernilai lebih dari $2 juta per tahun meski diminati sejumlah klub top Eropa.

Sementara Rodman tetap di NWSL, pemain-pemain USWNT lainnya pindah baik ke dalam liga maupun ke luar negeri. Penyerang Cat Macario meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan San Diego Wave dalam kesepakatan rekor bernilai hingga $8 juta, sementara kapten USWNT Lindsey Heaps meninggalkan OL Lyonnes untuk Denver Summit. Kedua perpindahan itu menjadi kepulangan. Sementara itu, gelandang bertahan USWNT Sam Coffey meninggalkan Portland Thorns untuk Manchester City, demi mencari pengalaman di Inggris dan kesempatan untuk menyempurnakan permainannya.

Selain itu, ada juga pergerakan signifikan di dalam NWSL, dengan gelandang-gelandang USWNT Claire Hutton, Croix Bethune, dan Ally Sentnor semuanya berganti klub.

Kini, dengan kurang dari satu tahun tersisa hingga Piala Dunia Wanita FIFA 2027 dan bursa transfer yang mulai ditutup, masih ada waktu bagi beberapa pemain Amerika untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Ini adalah periode krusial, terutama karena pelatih USWNT Emma Hayes berulang kali menekankan pentingnya performa di klub.

GOAL mengulas empat pemain yang punya alasan untuk mempertimbangkan masa depan mereka, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

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    Emma Sears

    Emma Sears terikat kontrak dengan Racing Louisville hingga 2028, tetapi pemain sayap itu dilaporkan ingin hengkang. Sears telah menjalani seluruh karier NWSL-nya bersama Racing setelah dipilih klub tersebut dari Ohio State dalam draft 2024. Sejak itu, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Racing di musim reguler. Sears juga merupakan satu-satunya pemain di skuad Racing saat ini yang rutin mendapat panggilan ke USWNT, dan ia sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia Wanita FIFA 2027.

    Racing Louisville kesulitan sepanjang musim ini, berada di posisi kedua dari bawah klasemen dengan 17 poin dan catatan 5-11-2. Sears mencatatkan empat gol dan empat assist, menyamai perolehan gol terbanyak tim dan memimpin Racing dalam jumlah assist.

    Beberapa klub NWSL dilaporkan telah menunjukkan minat pada Sears, meski Racing saat ini tidak mempertimbangkan transfer di tengah musim dan bisa lebih terbuka terhadap kepindahan pada jeda antarmusim. Namun, ke mana ia bisa pergi? Sears akan diuntungkan jika bergabung dengan tim yang memiliki pemain sayap kuat dan gelandang kreatif untuk diajak berkolaborasi. Di Louisville, ia terlalu sering terisolasi di area sayap, dan meskipun ia terus menemukan ruang untuk mencetak gol dan menciptakan peluang, ia baru menyentuh sedikit dari potensi penuhnya.

    Dengan Piala Dunia yang kian dekat dan stok pemain sayap USWNT yang sarat talenta, dari Trinity Rodman hingga Alyssa Thompson, Sears perlu membuktikan perannya. Menemukan lingkungan klub yang tepat bisa memberinya peluang terbaik untuk melakukan itu.

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  • imago-sport-1080225225.jpgSports Press Photo

    Mallory Swanson

    Mallory Swanson sudah bermain sepak bola profesional sejak baru lulus dari sekolah menengah. Ia telah menjadi salah satu wajah lini serang USWNT selama bertahun-tahun, pertama kali mencuri perhatian ketika menjadi pemain Amerika termuda yang mencetak gol dalam pertandingan Olimpiade pada usia 18 tahun. Swanson telah memenangkan medali emas Olimpiade dan gelar Piala Dunia, mencapai level yang hanya bisa diimpikan para penyerang muda.

    Namun kini, ia berada dalam posisi yang menarik. Swanson sudah sepenuhnya kembali bermain di level klub setelah cuti melahirkan, tetapi ia bermain untuk Chicago Stars, tim juru kunci NWSL. Ia baru-baru ini dipanggil ke pemusatan latihan USWNT menjelang dua pertandingan melawan Brasil, yang menandai kembalinya ia ke tim nasional untuk pertama kalinya sejak Olimpiade Paris 2024.

    Sementara semua orang berharap bisa melihat Triple Espresso bersatu kembali menjelang Piala Dunia, sulit untuk memprediksi apakah itu akan terjadi. Swanson bisa mendapat manfaat dari bermain untuk klub yang lebih kuat, tetapi akarnya sudah tertanam kuat di Chicago bersama suaminya, pemain bisbol profesional Dansby Swanson, dan keluarga mereka yang terus bertumbuh. The Stars telah kesulitan selama bertahun-tahun, dan bahkan perubahan skuad yang mencakup kedatangan talenta internasional papan atas seperti Jordyn Huitema dan Michelle Alozie pun gagal menghasilkan hasil.

    Swanson tidak berada di bawah tekanan yang sama untuk pindah seperti beberapa pemain lain dalam daftar ini. Namun, dengan waktu kurang dari satu tahun tersisa menuju Piala Dunia, situasinya di level klub layak dipertimbangkan. Jika Stars terus kesulitan, mungkinkah bermain di lingkungan yang berbeda dan lebih kompetitif membantu Swanson menemukan kembali performa terbaiknya? Itu tentu saja mungkin.

  • imago-sport-1080636705.jpgZUMA Press Wire

    Claire Hutton

    Claire Hutton menjadi pusat dari dua pergerakan terbesar NWSL pada bursa transfer di luar musim. Gelandang muda itu meninggalkan Kansas City Current untuk bergabung dengan Bay FC, sementara Current juga merekrut Croix Bethune dari Washington Spirit. Bay FC membayar Kansas City sebesar $1,1 juta untuk Hutton, sedangkan Current mengirimkan $1 juta dalam bentuk transfer antarliga dan dana alokasi kepada Washington untuk Bethune. Kesepakatan Hutton menjadi salah satu biaya transfer tertinggi antara dua klub NWSL.

    Hutton telah menjadi salah satu pemain muda yang paling dipercaya Emma Hayes, dan terus diminta tampil menonjol pada momen-momen besar. Ia memulai karier profesionalnya bersama Current pada 2024 saat baru berusia 17 tahun setelah mewakili AS di beberapa level usia muda. Sejak saat itu, ia telah memantapkan posisinya di tim nasional senior dan bahkan pernah mengenakan ban kapten.

    Pindah ke Bay FC adalah keputusan yang diinginkan Hutton dan mendapat dukungan Hayes. Langkah itu juga memberinya kesempatan untuk mengambil kendali yang lebih besar di lini tengah dan terus berkembang sebagai pemimpin. Namun, kepindahan itu membawanya dari salah satu tim terkuat di NWSL ke klub yang berada dekat dasar klasemen. Di Kansas City, Hutton dikelilingi gelandang-gelandang berpengalaman dan kreatif seperti Lo’eau LaBonta dan Ally Sentnor. Di Bay FC, tanggung jawab yang jauh lebih besar kini langsung berada di pundaknya.

    Tanggung jawab itu pada akhirnya bisa membuat Hutton menjadi pemain yang lebih baik, tetapi ada juga nilai lebih dari bersaing memperebutkan trofi dan terus didorong oleh rekan setim elite setiap hari. Hutton terikat kontrak dengan Bay FC hingga 2030 dan tampak kuat masuk dalam persaingan untuk skuad Piala Dunia, sehingga kepindahan lain sebelum turnamen tersebut terasa sangat tidak mungkin.

    Meski begitu, jika Bay FC terus kesulitan, pada akhirnya ia mungkin harus memutuskan apakah memimpin tim yang sedang membangun ulang merupakan lingkungan terbaik untuk tahap berikutnya dalam kariernya. Kepindahan ke luar negeri setelah Piala Dunia bisa menjadi tantangan berikutnya yang ia butuhkan.

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  • imago-sport-1081081520.jpgNurPhoto

    Jaedyn Shaw

    Jaedyn Shaw akhirnya tampak benar-benar merasa nyaman. Butuh sebuah perjalanan baginya untuk mencapai titik ini bersama Gotham FC dan USWNT. Setelah berpindah antara San Diego Wave dan North Carolina Courage hingga berbulan-bulan tidak mendapat panggilan dari Emma Hayes, Shaw membutuhkan waktu untuk menemukan kembali ritmenya. Kini, ia tampaknya sudah menemukannya.

    Shaw bergabung dengan Gotham FC pada 2025 dan membantu klub itu meraih gelar NWSL Championship pada tahun yang sama. Ia juga telah menjadi opsi serbabisa bagi Hayes di lini serang, dengan kemampuan bermain sebagai No. 9, No. 10, atau winger. Shaw kreatif saat menguasai bola dan mampu mencetak gol bahkan ketika hanya diberi celah sekecil apa pun.

    Shaw tampak benar-benar bahagia di Gotham dan menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2029, jadi kecil alasan baginya untuk hengkang sekarang, terutama ketika ia sedang bermain dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya bukan apakah ia harus pergi sebelum Piala Dunia, melainkan apakah Eropa bisa menjadi langkah berikutnya dalam kariernya setelah itu. Untuk saat ini, Gotham memberi stabilitas dan panggung yang dibutuhkan Shaw untuk menunjukkan kepada semua orang betapa kreatif dan mematikannya dia.