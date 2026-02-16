"Berperan sebagai korban!" - Mantan bos Inter Milan mengkritik Juventus atas protes berlebihan terkait kartu merah kontroversial Pierre Kalulu dan membela Alessandro Bastoni dari tuduhan diving

Meskipun Moratti mengakui bahwa aksi teatrikal bek Inter tersebut tidak perlu, ia segera membela pemain internasional Italia tersebut, yang telah menghadapi gelombang serangan pribadi dan pelecehan di media sosial. Bahkan ada seruan agar pelatih tim nasional Gennaro Gattuso mencoretnya dari skuad untuk pertandingan berikutnya, tetapi Moratti merasa ia sudah cukup menderita.

"Saya yakin Gattuso tidak perlu menghukum Bastoni. Bagi bek Nerazzurri, serangan yang ia hadapi dari semua pihak sudah menjadi hukuman," katanya. "Bagi saya, itu tidak sepadan. Saya tidak tahu apa yang dialami Bastoni saat itu, tetapi sekarang dia berada di tengah badai. Kasihan anak itu. Saya harap ini segera berlalu dan apa yang dia lakukan tidak menjadi contoh. Tidak worth it untuk memperpanjang ini selama setahun; kita mengerti itu adalah kesalahan dan dia membuat kesalahan."

Ketika ditanya apakah klub akan mengambil tindakan untuk menghukum bek tersebut, mantan pemilik klub mengatakan: "Itu tergantung pada hubungan antara pelatih dan pemain; kita tidak bisa memastikan. Jelas, pelatih membela pemain di depan umum, lalu mungkin di belakang layar dia mengingatkan dia untuk berhati-hati. Apa yang akan saya lakukan? Itu tergantung pada pemain, waktu, dan keadaan. Saya tidak cukup mengenal para pemain untuk mengatakan apa yang akan saya lakukan."