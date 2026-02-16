Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Berperan sebagai korban!" - Mantan bos Inter Milan mengkritik Juventus atas protes berlebihan terkait kartu merah kontroversial Pierre Kalulu dan membela Alessandro Bastoni dari tuduhan diving
Inter meraih kemenangan setelah kartu merah yang kontroversial.
Meskipun Moratti dengan cepat menyalahkan Juventus atas respons mereka, dia secara mengejutkan jujur tentang tindakan bek Inter, Bastoni. Ulangan tayangan menunjukkan bahwa dia tidak melakukan kontak dengan pemain internasional Italia tersebut, namun wasit mengeluarkan kartu kuning kedua pada menit ke-42, meninggalkan tim tamu dengan 10 pemain sepanjang sebagian besar pertandingan dengan skor imbang 1-1.
Inter segera memimpin melalui Francesco Pio Esposito di akhir babak kedua, namun Juventus menyamakan skor pada menit ke-83. Saat Bianconeri tampaknya akan mencuri satu poin, Piotr Zielinski mencetak gol penentu di menit ke-90 untuk mengembalikan keunggulan delapan poin Inter di puncak klasemen Serie A. Kekalahan ini, yang membuat Juventus berada di posisi kelima klasemen, memicu reaksi marah dari tim tamu, yang menunjuk pada pengusiran Kalulu yang dipertanyakan sebagai momen kunci yang memihak Inter.
- Getty Images Sport
Moratti menanggapi protes Juventus
"Sekarang Juventus mengeluh; mereka berperan sebagai korban, dan mereka memang korban dari peristiwa baru ini. Menurut saya, mereka sedikit berlebihan dalam protes mereka, seolah-olah mereka adalah korban yang mengerikan dari sepak bola Italia, tetapi sejarah tidak mengingat mereka seperti itu," kata Moratti kepada Radio Anch'io Sport. Meskipun mengakui bahwa pemecatan pemain Prancis itu terlalu keras, dia menyerang narasi yang keluar dari Allianz Stadium.
Ia melanjutkan: "Simulasi itu mengganggu, bahkan mereka yang berpura-pura terkena pukulan di wajah padahal sebenarnya terkena di dada. Mereka sudah menjadi membosankan. Simulasi Bastoni ini adalah 'simulasi yang antusias'; ia melakukan lompatan luar biasa dari perpanjangan lengan lawan. Kalulu menyesalinya, tapi ia tetap memperpanjang lengannya dan menempatkan Bastoni dalam posisi untuk memanfaatkan situasi. Jadi, katakanlah anak itu bersemangat karena memiliki kemungkinan ini. Hal itu berubah menjadi ketidakadilan karena Kalulu tidak melakukan pelanggaran dan Bastoni pantas mendapat sesuatu atas simulasi-nya. VAR telah mempersulit sepak bola: ia telah menciptakan kepastian palsu dalam penilaian yang orang-orang telah terbiasa dengannya."
Membela Bastoni di tengah badai media sosial
Meskipun Moratti mengakui bahwa aksi teatrikal bek Inter tersebut tidak perlu, ia segera membela pemain internasional Italia tersebut, yang telah menghadapi gelombang serangan pribadi dan pelecehan di media sosial. Bahkan ada seruan agar pelatih tim nasional Gennaro Gattuso mencoretnya dari skuad untuk pertandingan berikutnya, tetapi Moratti merasa ia sudah cukup menderita.
"Saya yakin Gattuso tidak perlu menghukum Bastoni. Bagi bek Nerazzurri, serangan yang ia hadapi dari semua pihak sudah menjadi hukuman," katanya. "Bagi saya, itu tidak sepadan. Saya tidak tahu apa yang dialami Bastoni saat itu, tetapi sekarang dia berada di tengah badai. Kasihan anak itu. Saya harap ini segera berlalu dan apa yang dia lakukan tidak menjadi contoh. Tidak worth it untuk memperpanjang ini selama setahun; kita mengerti itu adalah kesalahan dan dia membuat kesalahan."
Ketika ditanya apakah klub akan mengambil tindakan untuk menghukum bek tersebut, mantan pemilik klub mengatakan: "Itu tergantung pada hubungan antara pelatih dan pemain; kita tidak bisa memastikan. Jelas, pelatih membela pemain di depan umum, lalu mungkin di belakang layar dia mengingatkan dia untuk berhati-hati. Apa yang akan saya lakukan? Itu tergantung pada pemain, waktu, dan keadaan. Saya tidak cukup mengenal para pemain untuk mengatakan apa yang akan saya lakukan."
- AFP
VAR dan kekacauan Derby d'Italia
Insiden ini juga telah memicu kembali perdebatan mengenai batasan VAR, karena teknologi tersebut tidak dapat campur tangan dalam keputusan kartu kuning kedua, sehingga keputusan wasit Federico La Penna tetap berlaku. Kesalahan ini membuat penunjuk wasit Gianluca Rocchi juga menegur wasit tersebut atas perilakunya selama pertandingan yang banyak disebut sebagai "derby yang hancur".
Saat ini, Bastoni tetap menjadi sorotan utama saat Italia bersiap untuk playoff Piala Dunia yang krusial, dengan dunia sepak bola terbelah mengenai apakah simulasi yang "antusias" harus memiliki konsekuensi di luar peluit akhir. Saat Inter berusaha melangkah maju, fokus tetap pada apakah "anak muda" ini dapat mengabaikan keributan. Dengan Juventus masih terguncang oleh kekalahan yang mereka yakini dipicu oleh wasit, dampak dari Derby d’Italia ini tampaknya akan terus bergulir dalam beberapa minggu ke depan.
