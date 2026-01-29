Getty Images Sport
Bernardo Silva Tebar Ancaman: Arsenal Belum Pernah Juara, Man City Siap Kudeta Puncak Klasemen!
Arsenal Terpeleset di Kandang Lawan Man Utd
Arsenal sebenarnya memiliki peluang untuk unggul tujuh poin di puncak klasemen Liga Primer akhir pekan lalu, namun justru menelan kekalahan kandang 3-2 dari Manchester United. Meski manajer Mikel Arteta memuji Setan Merah, ia mengatakan timnya tidak berada dalam performa terbaik.
Pelatih asal Spanyol itu mengatakan kepada BBC Match of the Day: "Anda harus memberikan kredit kepada Manchester United. Kami memberi mereka gol yang tidak biasa dan menyakitkan, lalu mereka punya dua momen brilian dengan gol-gol luar biasa."
"Kami tidak dalam performa terbaik. Dalam 30 menit pertama kami memegang kendali penuh, mencetak gol, tetapi setelah itu sering kali kami kehilangan bola di area-area penting. Kami mulai kehilangan kendali dan dominasi, dan permainan menjadi kacau. Para pemain pantas mendapat banyak pujian atas konsistensinya."
"Ketika kami kalah, saya mengambil tanggung jawab dan saya harus melindungi para pemain... Jika Anda ingin menang, Anda harus melewati momen-momen ini dan Anda tidak bisa berharap untuk memenangkan setiap pertandingan, itu tidak realistis... Hari ini kami tidak berada di level kami dan kami harus membayar harganya."
Silva Kirim Peringatan untuk Arsenal
Silva dengan percaya diri menyatakan bahwa selama waktunya di City, yang dimulai pada 2017 setelah direkrut dari Monaco, ia telah memenangkan enam gelar Liga Primer, sementara Liverpool memenangkan dua lainnya. Arsenal hanya finis sebagai runner-up selama tiga musim berturut-turut dan Silva dengan cepat mengingatkan The Gunners akan fakta itu. Ia juga menegaskan pasukan Pep Guardiola tidak akan pernah berhenti berjuang.
Dia berkata: "Berdasarkan pengalaman saya di Inggris, Liverpool telah memenangkan dua gelar liga dan kami telah memenangkan enam, jadi saya belum pernah melihat Arsenal memenangkan liga. Namun kenyataannya adalah saat ini mereka berada di posisi yang lebih baik daripada kami."
"Saya baru-baru ini mengatakan bahwa kedua tim masih akan kehilangan poin, tetapi sayangnya kami memulai tahun ini dengan performa negatif... Kemudian mereka bisa saja menjauhkan diri dari kami lebih jauh, tetapi mereka tidak melakukannya, jadi mereka memberi kami sedikit harapan. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan... Tanpa ragu kami masih memiliki harapan dan ambisi untuk memperjuangkan Liga Primer ini."
City Punya 'Banyak Potensi'
Setelah City mengalahkan Galatasaray 2-0 dalam pertandingan Liga Champions terakhir mereka pada Kamis (29/1) dini hari WIB—di mana mereka mencapai babak 16 besar kompetisi bersama Arsenal—Silva mengatakan mereka mulai membangun momentum lagi. Pemain berusia 31 tahun itu menambahkan bahwa tim ini memiliki banyak "potensi".
Dia mengatakan kepada BBC Radio Manchester: "Saya merasa tim ini memiliki banyak potensi untuk menjadi jauh lebih baik daripada sekarang, tetapi kami pasti berada di tempat yang jauh lebih baik daripada tiga atau bahkan enam bulan lalu. Dari dalam, rasanya kami berkembang setiap hari dan jika kami bisa mendapatkan kembali beberapa karakter penting dari cedera, maka tim ini memiliki banyak potensi."
Apa Selanjutnya untuk Man City dan Arsenal?
Arsenal memiliki kesempatan untuk unggul tujuh poin dari City pada Sabtu jika mereka mengalahkan Leeds United di Elland Road, sementara tim yang diperkuat Silva bertandang ke Tottenham sehari kemudian dalam upaya untuk menutup celah tersebut. Terlepas itu, Aston Villa, yang memiliki poin sama dengan City di posisi ketiga, akan menjamu Brentford pada Minggu.
