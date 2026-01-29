Bernardo Silva Tebar Ancaman: Arsenal Belum Pernah Juara, Man City Siap Kudeta Puncak Klasemen!

Arsenal sebenarnya memiliki peluang untuk unggul tujuh poin di puncak klasemen Liga Primer akhir pekan lalu, namun justru menelan kekalahan kandang 3-2 dari Manchester United. Meski manajer Mikel Arteta memuji Setan Merah, ia mengatakan timnya tidak berada dalam performa terbaik.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan kepada BBC Match of the Day: "Anda harus memberikan kredit kepada Manchester United. Kami memberi mereka gol yang tidak biasa dan menyakitkan, lalu mereka punya dua momen brilian dengan gol-gol luar biasa."

"Kami tidak dalam performa terbaik. Dalam 30 menit pertama kami memegang kendali penuh, mencetak gol, tetapi setelah itu sering kali kami kehilangan bola di area-area penting. Kami mulai kehilangan kendali dan dominasi, dan permainan menjadi kacau. Para pemain pantas mendapat banyak pujian atas konsistensinya."

"Ketika kami kalah, saya mengambil tanggung jawab dan saya harus melindungi para pemain... Jika Anda ingin menang, Anda harus melewati momen-momen ini dan Anda tidak bisa berharap untuk memenangkan setiap pertandingan, itu tidak realistis... Hari ini kami tidak berada di level kami dan kami harus membayar harganya."