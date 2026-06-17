Bernardo bukanlah yang pertama... Para bintang yang bersinar di bawah asuhan Guardiola dan Mourinho

Bernardo Silva adalah salah satu sosok yang paling mewakili filosofi Guardiola di Manchester City; seorang pemain serba bisa yang memadukan kreativitas dan disiplin taktis, serta memainkan peran penting dalam masa-masa kejayaan klub tersebut di kancah Inggris dan Eropa. Selama sembilan musim, ia tampil dalam 460 pertandingan, mencetak 76 gol dan memberikan 77 assist, serta berkontribusi dalam meraih 20 gelar, termasuk 6 gelar Liga Inggris dan satu gelar Liga Champions, sehingga menjadikannya pemain dengan penampilan terbanyak di bawah asuhan Guardiola dan salah satu yang paling berpengaruh dalam sistem permainannya.

Kini, Bernardo memberikan kejutan setelah beberapa hari beredar kabar intens mengenai kepindahannya ke Barcelona; tujuannya pun dengan cepat beralih ke Real Madrid beberapa hari setelah pengumuman penunjukan Mourinho sebagai pelatih tim untuk tiga tahun ke depan, dan ia diperkirakan akan memainkan peran penting dalam memperkuat lini tengah Los Blancos serta mengembalikan kejayaannya, yang sangat meredup seiring kepergian dua ikon sekelas Luka Modrić dan Toni Kroos.

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