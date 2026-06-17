Seiring kembalinya José Mourinho ke Real Madrid dengan kontrak berdurasi tiga tahun, serta penandatanganan Bernardo Silva oleh klub tersebut pada hari Rabu ini, kembali mencuat sekelompok pemain yang sangat istimewa yang telah meninggalkan jejak di bawah bimbingan dua pelatih paling berpengaruh dalam sepak bola modern: José Mourinho dan Pep Guardiola. Beberapa di antaranya lebih bersinar di bawah asuhan salah satu dari keduanya, sementara yang lain berhasil menjadi penghubung antara kedua aliran yang kontras tersebut.
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Bernardo bukanlah yang pertama... Para bintang yang bersinar di bawah asuhan Guardiola dan Mourinho
1. Bernardo Silva
Bernardo Silva adalah salah satu sosok yang paling mewakili filosofi Guardiola di Manchester City; seorang pemain serba bisa yang memadukan kreativitas dan disiplin taktis, serta memainkan peran penting dalam masa-masa kejayaan klub tersebut di kancah Inggris dan Eropa. Selama sembilan musim, ia tampil dalam 460 pertandingan, mencetak 76 gol dan memberikan 77 assist, serta berkontribusi dalam meraih 20 gelar, termasuk 6 gelar Liga Inggris dan satu gelar Liga Champions, sehingga menjadikannya pemain dengan penampilan terbanyak di bawah asuhan Guardiola dan salah satu yang paling berpengaruh dalam sistem permainannya.
Kini, Bernardo memberikan kejutan setelah beberapa hari beredar kabar intens mengenai kepindahannya ke Barcelona; tujuannya pun dengan cepat beralih ke Real Madrid beberapa hari setelah pengumuman penunjukan Mourinho sebagai pelatih tim untuk tiga tahun ke depan, dan ia diperkirakan akan memainkan peran penting dalam memperkuat lini tengah Los Blancos serta mengembalikan kejayaannya, yang sangat meredup seiring kepergian dua ikon sekelas Luka Modrić dan Toni Kroos.
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2. Arjen Robben
Arjen Robben berkesempatan bermain di bawah asuhan Mourinho dan Guardiola pada fase-fase krusial dalam kariernya. Di Chelsea di bawah asuhan Mourinho (2004–2007), Robben meraih dua gelar Liga Primer Inggris, Piala Liga, dan Piala FA. Mourinho secara terbuka menghargai Robben, dan sering mengandalkannya untuk menembus pertahanan lawan yang kokoh.
Masa-masa Robben di Chelsea ditandai dengan penampilan yang memukau, namun cedera membatasi konsistensi performanya. Sebaliknya, masa-masa Robben di bawah asuhan Guardiola di Bayern München (2013–2016) menunjukkan perkembangannya menjadi pemain yang lebih lengkap.
Gaya permainan Guardiola yang mengutamakan penguasaan bola menuntut disiplin taktis yang lebih tinggi serta pergerakan tanpa bola dari pemain sayap asal Belanda tersebut. Robben tampil gemilang, memberikan kontribusi besar terhadap dominasi Bayern di kancah domestik dan keberhasilan mereka melaju ke babak-babak akhir Liga Champions.
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3. Kevin De Bruyne
Karier Kevin De Bruyne mengalami lompatan signifikan setelah bergabung dengan Pep Guardiola di Manchester City. Namun, pengalamannya bersama Mourinho di Chelsea (2013) tidak berjalan mulus. De Bruyne hanya mendapat kesempatan bermain yang terbatas di bawah asuhan Mourinho, yang mengaitkan hal itu dengan kurangnya kontribusi defensif yang diharapkan. Akibatnya, De Bruyne pindah ke Wolfsburg, di mana ia menonjol sebagai salah satu gelandang pengatur serangan terbaik di Eropa. Ketika De Bruyne bergabung dengan Guardiola di Manchester City pada tahun 2016, ia mencapai puncak potensinya.
Guardiola memberi De Bruyne kebebasan untuk memimpin serangan City, dan pemain asal Belgia itu meresponsnya dengan penampilan gemilang yang konsisten, hingga dua kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini oleh Asosiasi Pemain Profesional. Kreativitas, visi permainan, dan umpan-umpannya menjadi faktor penentu dalam kesuksesan City di kompetisi domestik maupun Eropa, membuktikan bahwa filosofi Guardiola sangat selaras dengan gayanya, hingga ia pindah ke Napoli pada musim panas 2025.
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4. Samuel Eto'o
Samuel Eto'o meraih kesuksesan gemilang di bawah asuhan kedua pelatih tersebut, namun dalam situasi yang sama sekali berbeda. Di Barcelona, Eto'o memainkan peran sentral dalam keberhasilan Guardiola meraih treble bersejarah pada tahun 2009. Meskipun memiliki rekor gol yang mengagumkan, termasuk mencetak gol di final Liga Champions, Guardiola tetap memutuskan untuk melepasnya karena perbedaan taktik. Namun demikian, kesuksesan Eto’o di bawah asuhan Pep mengukuhkan posisinya di antara para legenda Barcelona.
Sebaliknya, Inter Milan di bawah kepemimpinan Mourinho menjadi tempat yang ideal bagi Eto’o pada tahun 2009. Mourinho mengubah gaya bermain Eto’o, sering memainkannya dalam peran defensif, terutama dalam kampanye Liga Champions 2010 yang legendaris, di mana Inter menyingkirkan Barcelona asuhan Guardiola. Keahlian dan sikap mengutamakan tim Eto’o di bawah asuhan Mourinho membawa Inter meraih treble bersejarah, sekaligus menunjukkan kemampuannya untuk bersinar dalam berbagai formasi taktis.
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5. Chabi Alonso
Xabi Alonso merupakan contoh langka seorang pemain yang mampu bersinar baik dalam gaya permainan serangan balik Mourinho di Real Madrid maupun gaya permainan penguasaan bola Guardiola di Bayern München. Mourinho sangat mengandalkan kecerdasan Alonso dan umpan-umpan panjangnya untuk melakukan transisi cepat dari pertahanan ke serangan. Perannya sebagai gelandang pengatur serangan yang bermain lebih ke belakang sangat menentukan dalam kemenangan Real Madrid meraih gelar La Liga pada tahun 2012, di mana tim tersebut memecahkan berbagai rekor dalam hal jumlah gol yang dicetak.
Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Guardiola di Bayern München, Alonso menyesuaikan gaya permainannya dengan formasi kompleks yang diterapkan Pep. Ia menjadi semacam kapten lini tengah, mengendalikan ritme permainan, dan menjadi fondasi kokoh bagi serangan Bayern.
Meskipun terdapat perbedaan gaya antara kedua pelatih tersebut, Alonso mampu beradaptasi dengan mulus, membuktikan kecerdasan taktis dan kemampuannya dalam menyesuaikan diri.
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6. Zlatan Ibrahimović
Masa-masa Zlatan di bawah asuhan Guardiola di Barcelona (2009–2010) dipenuhi ketegangan. Meskipun mencetak 21 gol pada musim pertamanya, Ibrahimović berselisih dengan Guardiola mengenai peran taktis, dan hubungan mereka pun segera memburuk. Ibrahimović kemudian mengkritik Guardiola karena tidak memanfaatkan kelebihannya secara optimal, yang berujung pada kepergiannya yang cepat dari Camp Nou.
Bersama Mourinho, Ibrahimović menemukan seorang pelatih yang menghargai kepribadian dan gayanya. Bersama-sama, mereka meraih kesuksesan besar di Inter Milan dan Manchester United. Di Inter, ia memenangkan banyak gelar domestik, sedangkan di United, ia menjuarai Liga Europa dan Piala Liga Inggris.
Ibrahimović sering berbicara dengan penuh kekaguman tentang Mourinho, memujinya karena telah menciptakan lingkungan yang ideal baginya untuk bersinar.
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7. Cesc Fàbregas
Di Barcelona, di bawah asuhan Guardiola (2011–2014), Fabregas bermain di berbagai posisi, mulai dari gelandang serang hingga penyerang palsu. Fleksibilitas taktis Guardiola memungkinkan Fabregas untuk bersinar, meskipun ia sering kali tertutupi oleh penampilan gemilang Xavi dan Iniesta di lini tengah
Masa baktinya di bawah asuhan Mourinho di Chelsea (2014–2015) jauh lebih menonjol. Mourinho menempatkan Fabregas di posisi gelandang bertahan, di mana ketepatan umpan dan kreativitasnya memainkan peran krusial dalam kemenangan Chelsea meraih gelar Liga Primer Inggris pada tahun 2015. Fabregas memberikan banyak umpan kunci kepada Diego Costa, menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan gaya permainan Mourinho yang praktis dan efektif.
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Nama-nama lain antara Special One dan Sang Filsuf
Klub Mourinho/Guardiola juga memiliki banyak pemain lain dengan tingkat pengaruh yang bervariasi, seperti:
Pedro: Salah satu pemain tak dikenal Guardiola di Barcelona, ia bersinar dalam sistem tekanan kolektif dan mencetak gol di final Liga Champions 2011, sebelum memainkan peran taktis penting bersama Mourinho di Chelsea.
Alexis Sánchez: Ia mendapat manfaat dari gaya permainan Guardiola yang mengutamakan tekanan dan pergerakan cepat di Barcelona, sementara Mourinho mengandalkannya di Manchester United sebagai sumber kreativitas dan kerja keras secara fisik meskipun statistiknya menurun.
Claudio Pizarro: Menjadi aset berpengalaman yang berpengaruh di bawah asuhan Guardiola di Bayern München, sementara pengalamannya yang singkat bersama Mourinho di Chelsea tidak berhasil karena kesulitan beradaptasi dengan atmosfer Liga Inggris.
Eidar Gudjohnsen: Memainkan peran penting dalam dua gelar bersejarah Chelsea bersama Mourinho berkat kelincahannya dalam menyerang, kemudian bertransformasi menjadi pemain pendukung di Barcelona asuhan Guardiola selama masa dominasi Eropa.
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Maxwell: Bek sayap yang cerdas secara taktis yang berkontribusi pada gelar-gelar domestik Inter bersama Mourinho, sebelum menjadi pilihan andalan dalam skema Guardiola dan tampil di Liga Champions 2011.
Nathan Aké: Tidak mendapat kesempatan nyata bersama Mourinho di Chelsea, namun di bawah asuhan Guardiola ia berubah menjadi salah satu pilar pertahanan Manchester City yang meraih treble bersejarah.
Pierre-Emile Højbjerg: Ia mempelajari dasar-dasar permainan kombinasi bersama Guardiola di Bayern, sebelum menjadi gelandang andalan Mourinho di Tottenham berkat kedisiplinan dan ketangguhan mentalnya.
Bastian Schweinsteiger: Tetap menjadi pemimpin yang berpengaruh di lini tengah Bayern selama era Guardiola, sementara cedera membatasi pengaruhnya di bawah asuhan Mourinho di Manchester United meskipun ia memiliki posisi yang penting dalam tim, dan perselisihan di antara keduanya menyebabkan kepergiannya dari Old Trafford.
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