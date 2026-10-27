Como bangkit untuk menang 3-1 atas Torino dalam laga pekan kesembilan Serie A yang dimainkan malam ini pukul 20.45 di Stadio Olimpico Grande Torino. Di klasemen, Torino asuhan Ignazio Abate tetap mengoleksi13 poin di posisi kedelapan, sementara tim asuhan Cesc Fabregas naik ke 20 poin.





Como mengawali laga dengan baik, tetapi gol Douvikas dianulir karena offside yang sangat tipis dan memprotes dugaan pelanggaran di kotak penalti oleh Braganca terhadap Da Cunha. Torino kemudian unggul lewat Adams dan tampak menegaskan keunggulan itu dengan permainan agresif menjelang akhir babak pertama, tanpa menghadapi risiko besar. Pada babak kedua, Como semakin mendominasi penguasaan bola dan bola tiga kali membentur mistar gawang (sekali dari tuan rumah dan dua kali dari tim tamu). Antara menit ke-84 dan ke-92, tim asuhan Fabregas membalikkan keadaan. Nico Paz menjadi bintang, mula-mula dengan assist untuk Ramon, lalu lewat gol sundulan yang indah. Baturina memastikan kemenangan saat laga sudah memasuki masa tambahan waktu.





TORINO-COMO 1-3

PENCETAK GOL: 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)