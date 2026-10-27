92' - Baturina memanfaatkan kesalahan Vlasic dan melepaskan tembakan kaki kanan ke gawang untuk mencetak gol ketiga tim Fabregas
87' - Nico Paz mencetak gol sundulan untuk membawa Como unggul setelah menyambut umpan silang Couto
83' - Serangan balik apik tim tamu diakhiri Paz dengan tembakan kaki kiri yang melebar tipis di sisi tiang
81' - Umpan silang tajam Nico Paz disambut sundulan Ramon untuk mencetak gol penyama kedudukan
77' - Tembakan yang sekaligus menjadi umpan silang dari Baturina di sisi kiri membentur mistar gawang
74' - Torino melancarkan serangan balik dan Gineitis melepaskan tembakan kaki kiri menyilang, yang ditepis Sanchez dengan kakinya hingga keluar untuk sepak pojok
71' - Nico Paz mencoba peruntungannya dari jauh, tetapi bola melambung
68' - Perri sigap mencegah gol bunuh diri setelah Comuzzo menyentuh umpan silang Couto
67' - Vlasic mencoba melepaskan tembakan kaki kiri, tetapi bola melambung
61' - Dari sepak pojok berikutnya, sundulan Simeone membentur mistar setelah bola ditepis Sanchez
60' - Setelah kerja sama apik Simeone, Adams, dan Vlasic, tembakan Belghali ditepis Sanchez
57' - Belghali berhasil melewati lawan sambil berlari maju, tetapi tembakannya tidak sempurna
54' - Setelah bertukar umpan dengan Paz, Caqueret melepaskan tembakan kaki kanan yang membentur mistar
45' - Sundulan lemah Caqueret meluncur pelan ke pelukan kiper Torino
42' - Tembakan kaki kiri Da Cunha dari luar kotak penalti melebar tipis di sisi kiri Perri
32' - Sundulan Ramon dari jarak dekat memaksa Perri melakukan penyelamatan
26' - Douvikas nyaris menyamakan kedudukan lewat sentuhan kaki kanan dari jarak dekat
24' - Adams mencetak gol lewat sepakan voli kaki kiri setelah menerima umpan Fitz-Jim, yang lebih dulu melakukan gerak tipu sebelum mengoper dengan kaki bagian luar
20' - Tembakan apik Vlasic ditepis Sanchez hingga keluar untuk sepak pojok
17' - Kontak mencurigakan oleh Braganca terhadap Da Cunha di kotak penalti Torino membuat Da Cunha terjatuh. Wasit dan VAR sama-sama membiarkan permainan berlanjut, memicu protes
10' - Belghali melakukan aksi melewati lawan dengan berkelok-kelok, lalu melepaskan tembakan kaki kanan yang ditepis Sanchez
5' - Gol Douvikas dianulir karena offside dengan selisih sangat tipis