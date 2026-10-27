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Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Berkat aksi gemilang Nico Paz, Como menang setelah bangkit dari ketertinggalan di kandang Torino

Torino vs Como
Serie A
Torino
Como

Torino-Como 1-3, Adams, Ramon, Nico Paz dan Baturina cetak gol

Como bangkit untuk menang 3-1 atas Torino dalam laga pekan kesembilan Serie A yang dimainkan malam ini pukul 20.45 di Stadio Olimpico Grande Torino. Di klasemen, Torino asuhan Ignazio Abate tetap mengoleksi13 poin di posisi kedelapan, sementara tim asuhan Cesc Fabregas naik ke 20 poin.


Como mengawali laga dengan baik, tetapi gol Douvikas dianulir karena offside yang sangat tipis dan memprotes dugaan pelanggaran di kotak penalti oleh Braganca terhadap Da Cunha. Torino kemudian unggul lewat Adams dan tampak menegaskan keunggulan itu dengan permainan agresif menjelang akhir babak pertama, tanpa menghadapi risiko besar. Pada babak kedua, Como semakin mendominasi penguasaan bola dan bola tiga kali membentur mistar gawang (sekali dari tuan rumah dan dua kali dari tim tamu). Antara menit ke-84 dan ke-92, tim asuhan Fabregas membalikkan keadaan. Nico Paz menjadi bintang, mula-mula dengan assist untuk Ramon, lalu lewat gol sundulan yang indah. Baturina memastikan kemenangan saat laga sudah memasuki masa tambahan waktu.


TORINO-COMO 1-3

PENCETAK GOL: 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)

  • GOL DAN CUPLIKAN AKSI PENTING

    92' - Baturina memanfaatkan kesalahan Vlasic dan melepaskan tembakan kaki kanan ke gawang untuk mencetak gol ketiga tim Fabregas

    87' - Nico Paz mencetak gol sundulan untuk membawa Como unggul setelah menyambut umpan silang Couto

    83' - Serangan balik apik tim tamu diakhiri Paz dengan tembakan kaki kiri yang melebar tipis di sisi tiang

    81' - Umpan silang tajam Nico Paz disambut sundulan Ramon untuk mencetak gol penyama kedudukan

    77' - Tembakan yang sekaligus menjadi umpan silang dari Baturina di sisi kiri membentur mistar gawang

    74' - Torino melancarkan serangan balik dan Gineitis melepaskan tembakan kaki kiri menyilang, yang ditepis Sanchez dengan kakinya hingga keluar untuk sepak pojok

    71' - Nico Paz mencoba peruntungannya dari jauh, tetapi bola melambung

    68' - Perri sigap mencegah gol bunuh diri setelah Comuzzo menyentuh umpan silang Couto

    67' - Vlasic mencoba melepaskan tembakan kaki kiri, tetapi bola melambung

    61' - Dari sepak pojok berikutnya, sundulan Simeone membentur mistar setelah bola ditepis Sanchez

    60' - Setelah kerja sama apik Simeone, Adams, dan Vlasic, tembakan Belghali ditepis Sanchez

    57' - Belghali berhasil melewati lawan sambil berlari maju, tetapi tembakannya tidak sempurna

    54' - Setelah bertukar umpan dengan Paz, Caqueret melepaskan tembakan kaki kanan yang membentur mistar

    45' - Sundulan lemah Caqueret meluncur pelan ke pelukan kiper Torino

    42' - Tembakan kaki kiri Da Cunha dari luar kotak penalti melebar tipis di sisi kiri Perri

    32' - Sundulan Ramon dari jarak dekat memaksa Perri melakukan penyelamatan

    26' - Douvikas nyaris menyamakan kedudukan lewat sentuhan kaki kanan dari jarak dekat

    24' - Adams mencetak gol lewat sepakan voli kaki kiri setelah menerima umpan Fitz-Jim, yang lebih dulu melakukan gerak tipu sebelum mengoper dengan kaki bagian luar

    20' - Tembakan apik Vlasic ditepis Sanchez hingga keluar untuk sepak pojok

    17' - Kontak mencurigakan oleh Braganca terhadap Da Cunha di kotak penalti Torino membuat Da Cunha terjatuh. Wasit dan VAR sama-sama membiarkan permainan berlanjut, memicu protes

    10' - Belghali melakukan aksi melewati lawan dengan berkelok-kelok, lalu melepaskan tembakan kaki kanan yang ditepis Sanchez

    5' - Gol Douvikas dianulir karena offside dengan selisih sangat tipis

  • Susunan Pemain dan Detail Pertandingan

    TORINO-COMO 1-3

    PENCETAK GOL: 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)


    Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (89' Oristanio), Fitz-Jim (55' Gineitis), Braganca (89' Ilkhan), Cacciamani (55' Patterson); Vlasic; Adams, Simeone (75' Kulenovic). Pelatih: Abate


    Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle (71' Kaiki); Perrone (58' Addai, 79' Ricci), Milla (79' Smolcic); Da Cunha, Paz, Caqueret (58' Baturina); Douvikas. Pelatih: Fabregas


    WASIT: Collu

    KARTU KUNING: Belghali (T)

    KARTU MERAH: -

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