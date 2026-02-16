Berita baik untuk Barcelona! Raphinha akhirnya kembali ke skuad Hansi Flick, sementara Marcus Rashford masih absen karena cedera lutut

Kembalinya mantan pemain Leeds United ini bukan hanya sekadar dorongan taktis bagi Flick; ia juga menjadi penyemangat bagi tim yang kurang intensitas dalam pertandingan-pertandingan terakhirnya. Flick sangat memuji winger tersebut, mengatakan: "Raphinha akan bisa bermain. Dia sangat penting karena dia memberikan banyak hal bagi kami. Kami merindukannya saat dia tidak ada. Anda bisa melihat dalam latihan bagaimana dia meningkatkan tempo dan intensitas tim. Saya sudah mengatakan ini lebih dari sekali: bagi saya, musim lalu dia adalah pemain terbaik di dunia."

Meskipun sudah mendapat izin medis, masih ada pertanyaan apakah Raphinha akan langsung dimasukkan ke dalam starting XI. Mengingat masalah fisik pemain tersebut di awal musim ini, staf pelatih mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Laporan menunjukkan bahwa Fermin Lopez kemungkinan akan kembali menjadi starter di sayap, memungkinkan Raphinha digunakan sebagai pengganti yang berdampak tinggi jika pertandingan membutuhkan dorongan di sepertiga akhir. Dengan Lamine Yamal sebagai starter pasti di sayap sebelah, Barca masih memiliki daya serang yang signifikan untuk mengancam tim Michel.