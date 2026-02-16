Getty
Berita baik untuk Barcelona! Raphinha akhirnya kembali ke skuad Hansi Flick, sementara Marcus Rashford masih absen karena cedera lutut
Meskipun kembalinya Raphinha merupakan kabar baik, ruang perawatan di klub Catalan tetap sibuk. Flick mengonfirmasi bahwa Rashford tidak akan ikut serta dalam derby Catalan karena ia masih dalam proses pemulihan dari cedera lutut. Pelatih asal Jerman itu juga memberikan update tentang beberapa pemain inti tim utama yang masih tidak tersedia untuk dipilih, termasuk Pedri, Gavi, dan Andreas Christensen. Meskipun tanpa bintang-bintang tersebut, skuad 21 pemain ini menampilkan prospek muda Kochen dan Tommy Marques, karena Barca berupaya memanfaatkan kesulitan Girona yang berada di zona degradasi.
Flick memuji dampak Raphinha setelah pemain bintang tersebut mendapat lampu hijau.
Kembalinya mantan pemain Leeds United ini bukan hanya sekadar dorongan taktis bagi Flick; ia juga menjadi penyemangat bagi tim yang kurang intensitas dalam pertandingan-pertandingan terakhirnya. Flick sangat memuji winger tersebut, mengatakan: "Raphinha akan bisa bermain. Dia sangat penting karena dia memberikan banyak hal bagi kami. Kami merindukannya saat dia tidak ada. Anda bisa melihat dalam latihan bagaimana dia meningkatkan tempo dan intensitas tim. Saya sudah mengatakan ini lebih dari sekali: bagi saya, musim lalu dia adalah pemain terbaik di dunia."
Meskipun sudah mendapat izin medis, masih ada pertanyaan apakah Raphinha akan langsung dimasukkan ke dalam starting XI. Mengingat masalah fisik pemain tersebut di awal musim ini, staf pelatih mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Laporan menunjukkan bahwa Fermin Lopez kemungkinan akan kembali menjadi starter di sayap, memungkinkan Raphinha digunakan sebagai pengganti yang berdampak tinggi jika pertandingan membutuhkan dorongan di sepertiga akhir. Dengan Lamine Yamal sebagai starter pasti di sayap sebelah, Barca masih memiliki daya serang yang signifikan untuk mengancam tim Michel.
Rashford absen karena Flick meminta kesabaran.
Pembaruan tersebut kurang menggembirakan terkait Rashford. Sejak bergabung dengan klub pada musim panas lalu, bintang Inggris itu mengalami awal yang frustrasi dalam kariernya di Catalonia, dengan kemajuannya terus terhambat oleh cedera berulang. Flick tegas dalam penilaiannya mengenai ketersediaan penyerang tersebut, mencatat bahwa Rashford belum siap untuk menghadapi tuntutan pertandingan kompetitif.
"Marcus Rashford tidak bisa bermain besok. Dia sudah jauh lebih baik, tapi dia harus mengambil langkah-langkah secara bertahap," jelas manajer tersebut, menekankan pandangan jangka panjang mengenai kesehatan penyerang tersebut daripada mengambil risiko kembalinya yang terlalu dini.
Situasi di lini tengah juga tetap sensitif. Meskipun para penggemar berharap melihat kembalinya mesin kreatif klub, Flick menekankan pentingnya kehati-hatian. Mengenai pemulihan Gavi dari cedera jangka panjang, pelatih asal Jerman itu mengakui: "Dengan Gavi, kita harus berhati-hati. Apa yang saya lihat dalam latihan, saya suka. Mungkin dia tidak akan siap pada Februari, tapi saya pikir dia akan siap pada Maret." Sementara itu, Pedri tampaknya lebih dekat untuk kembali, dengan manajer menyatakan keyakinannya bahwa pemain asal Kepulauan Canary itu akan tampil sebelum bulan ini berakhir, meskipun malam ini terlalu cepat."
Perombakan formasi pertahanan kemungkinan akan dilakukan untuk pertandingan di Montilivi.
Setelah keruntuhan pertahanan di Madrid, Flick diperkirakan akan melakukan perubahan signifikan di barisan belakangnya. Salah satu perkembangan besar bisa saja melihat Ronald Araujo kembali ke starting lineup. Kapten Uruguay tersebut sedang berupaya kembali ke kondisi prima dan tampil impresif dalam penampilannya yang singkat belakangan ini. Flick tetap menjadi pengagum berat atribut fisik sang bek, mencatat bahwa kekuatan dan kecepatannya sangat penting dalam pertandingan intensitas tinggi di mana stabilitas pertahanan menjadi prioritas.
Menambahkan Araujo ke jantung pertahanan dapat memicu perubahan taktis di area lain. Salah satu opsi yang dibahas adalah memindahkan Eric Garcia ke posisi bek kanan, yang akan memberikan kehadiran yang lebih kokoh di tengah kekhawatiran tentang performa Jules Kounde. Di belakang mereka, kiper Joan Garcia akan berjuang keras untuk meraih clean sheet guna memulihkan kepercayaan dirinya setelah mimpi buruk di Copa del Rey. Dengan persaingan gelar yang semakin panas, Barcelona tahu mereka tidak boleh lagi melakukan kesalahan pertahanan jika ingin menyalip Real Madrid di puncak klasemen.
