Beppe Bergomi, mantan bek Inter dan timnas Italia yang kini menjadi komentator, menganalisis masa sulit Juventus setelah bermain imbang 2-2 dengan Rennes pada pertandingan ketiga fase liga Europa League. Kepada Sky, ia mengatakan: "Juventus tidak tampil baik. Pada babak pertama, mereka kesulitan. Mereka langsung membuka keunggulan, tetapi setelah itu saya rasa pergantian sistem permainan yang terus-menerus tidak membantu tim mendapatkan waktu," seperti dilansir TuttiJuve.con. "Hari ini mereka memakai formasi 3-5-2, dengan posisi McKennie yang agak tidak biasa karena ia bertukar posisi, tetapi pada dasarnya tetap 3-5-2."
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Bergomi: "Juventus, terus berganti sistem permainan tidak membantu"
Bergomi melanjutkan: "Di tim ini, jika memilih formasi 3-5-2, tidak ada alternatif bagi kedua penyerang: Nico Gonzalez bisa sedikit menjalankan peran itu, tetapi Anda harus mengorbankan enam pemain di sektor sayap. Jadi, saya pikir itu solusi untuk hari ini, untuk mengejar ketertinggalan dan tampil berbeda pada babak kedua. Setelah gol penalti, Juventus mendapat sedikit suntikan semangat, para suporter membangkitkan semangat tim dan terlihat ada sesuatu yang berbeda. Namun, menurut saya mereka masih kesulitan pada babak pertama".
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