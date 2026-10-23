Beppe Bergomi, mantan bek Inter dan timnas Italia yang kini menjadi komentator, menganalisis masa sulit Juventus setelah bermain imbang 2-2 dengan Rennes pada pertandingan ketiga fase liga Europa League. Kepada Sky, ia mengatakan: "Juventus tidak tampil baik. Pada babak pertama, mereka kesulitan. Mereka langsung membuka keunggulan, tetapi setelah itu saya rasa pergantian sistem permainan yang terus-menerus tidak membantu tim mendapatkan waktu," seperti dilansir TuttiJuve.con. "Hari ini mereka memakai formasi 3-5-2, dengan posisi McKennie yang agak tidak biasa karena ia bertukar posisi, tetapi pada dasarnya tetap 3-5-2."