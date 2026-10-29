Pertandingan berikutnya JUV Serie A 14.45 NAP

Kekalahan 2-0 Juventus di kandang Genoa terasa sangat menyakitkan: pertandingan sudah berakhir setelah setengah jam, dan Juventus asuhan Luciano Spalletti menyerah tanpa syarat. Dari studio Sky Sport, Beppe Bergomi berkomentar: "Karena kita mengatakan absennya pemain menjadi faktor penentu bagi Napoli, kita harus bertanya kapan Yildiz, Locatelli, dan Thuram akan kembali untuk Juventus. Menurut saya, mereka adalah tiga pemain terbaik Juventus yang sedang absen."