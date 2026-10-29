Kekalahan 2-0 Juventus di kandang Genoa terasa sangat menyakitkan: pertandingan sudah berakhir setelah setengah jam, dan Juventus asuhan Luciano Spalletti menyerah tanpa syarat. Dari studio Sky Sport, Beppe Bergomi berkomentar: "Karena kita mengatakan absennya pemain menjadi faktor penentu bagi Napoli, kita harus bertanya kapan Yildiz, Locatelli, dan Thuram akan kembali untuk Juventus. Menurut saya, mereka adalah tiga pemain terbaik Juventus yang sedang absen."
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Bergomi: "Bisakah Juventus melakukan sesuatu yang berbeda atau tetap bermain kacau seperti ini?"
Pertandingan berikutnya
"Bisakah tim ini melakukan sesuatu yang berbeda atau terus mempertahankan kebingungan ini, ketiadaan identitas ini?" tambah mantan bek Inter dan timnas Italia.
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