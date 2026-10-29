Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
cm grafica bergomi italia 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Bergomi: "Bisakah Juventus melakukan sesuatu yang berbeda atau tetap bermain kacau seperti ini?"

Juventus
Serie A

Mantan bek timnas Italia angkat bicara soal krisis Juventus

Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP

Kekalahan 2-0 Juventus di kandang Genoa terasa sangat menyakitkan: pertandingan sudah berakhir setelah setengah jam, dan Juventus asuhan Luciano Spalletti menyerah tanpa syarat. Dari studio Sky Sport, Beppe Bergomi berkomentar: "Karena kita mengatakan absennya pemain menjadi faktor penentu bagi Napoli, kita harus bertanya kapan Yildiz, Locatelli, dan Thuram akan kembali untuk Juventus. Menurut saya, mereka adalah tiga pemain terbaik Juventus yang sedang absen."

  • "Bisakah tim ini melakukan sesuatu yang berbeda atau terus mempertahankan kebingungan ini, ketiadaan identitas ini?" tambah mantan bek Inter dan timnas Italia.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP