Kontroversi ini berpusat pada pengajuan izin perencanaan retrospektif untuk sebuah paviliun baru di lokasi tersebut, yang baru diajukan bulan lalu setelah pekerjaan pembangunan sudah dimulai. Morris menyatakan: 'Saya benar-benar berharap orang-orang bisa membereskan urusannya dan tidak mengajukan permohonan retrospektif hanya karena itu menguntungkan Anda, yang pada akhirnya memang itulah intinya. Anda ingin melakukannya pada musim panas, dan Anda tahu faktanya Anda meraih hasil bagus, dan Anda tahu klub sepakbola itu berjalan sangat baik, kami semua mengapresiasi itu, tetapi itu bukan alasan untuk tidak mengikuti prosedur dengan benar.'

Ketua komite itu juga menegaskan lebih lanjut bahwa klub tersebut akan diperlakukan seperti pemohon lainnya meski memiliki ketenaran internasional. Morris menambahkan: 'Ini tidak berbeda dengan permohonan retrospektif lainnya. Jadi, itu akan menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh para anggota apakah mereka akan mendukungnya atau tidak, dan itu akan muncul dalam perdebatan.'