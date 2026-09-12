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West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

'Beres-beres dulu urusan kalian' - Wrexham terpaksa meminta maaf atas perselisihan soal lapangan latihan

Wrexham
Championship

Wrexham diminta untuk "segera berbenah" oleh pejabat setempat setelah klub itu melanjutkan pengembangan di tempat latihan mereka tanpa mengamankan izin perencanaan penuh. Klub Wales yang ambisius itu, milik duo Hollywood Ryan Reynolds dan Rob McElhenney, tersandung masalah dengan dewan setempat setelah pembangunan paviliun baru di markas mereka di Colliers Park.

  • Dewan mengecam Wrexham terkait prosedur

    Wrexham mendapat peringatan keras dari seorang anggota dewan lokal untuk "beres-beres dulu" setelah klub itu melanjutkan pembangunan di pusat latihan baru mereka tanpa mendapatkan lampu hijau yang diperlukan dari otoritas perencanaan.

    Anggota Dewan Mike Morris, yang menjabat sebagai ketua komite perencanaan dewan komunitas Gresford, tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap situasi tersebut dalam sebuah rapat baru-baru ini. Morris menegaskan bahwa kesuksesan terbaru klub di lapangan tidak seharusnya membuat mereka mengabaikan prosedur administratif.

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    Penerapan retrospektif memicu perdebatan

    Kontroversi ini berpusat pada pengajuan izin perencanaan retrospektif untuk sebuah paviliun baru di lokasi tersebut, yang baru diajukan bulan lalu setelah pekerjaan pembangunan sudah dimulai. Morris menyatakan: 'Saya benar-benar berharap orang-orang bisa membereskan urusannya dan tidak mengajukan permohonan retrospektif hanya karena itu menguntungkan Anda, yang pada akhirnya memang itulah intinya. Anda ingin melakukannya pada musim panas, dan Anda tahu faktanya Anda meraih hasil bagus, dan Anda tahu klub sepakbola itu berjalan sangat baik, kami semua mengapresiasi itu, tetapi itu bukan alasan untuk tidak mengikuti prosedur dengan benar.'

    Ketua komite itu juga menegaskan lebih lanjut bahwa klub tersebut akan diperlakukan seperti pemohon lainnya meski memiliki ketenaran internasional. Morris menambahkan: 'Ini tidak berbeda dengan permohonan retrospektif lainnya. Jadi, itu akan menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh para anggota apakah mereka akan mendukungnya atau tidak, dan itu akan muncul dalam perdebatan.'

  • Klub menyampaikan permintaan maaf resmi

    Menanggapi kritik tersebut, kepala strategi Wrexham, Aidan Miller, menyampaikan permintaan maaf yang resmi dan tulus kepada komite serta warga setempat. Miller menjelaskan bahwa klub berusaha menyeimbangkan kebutuhan jadwal konstruksi dengan komunitas di sekitarnya, meski ia mengakui bahwa urutan peristiwa secara hukum tidak ideal.

    Pernyataan Aidan Miller berbunyi: 'Klub berupaya melaksanakan pekerjaan tersebut selama periode jeda musim panas, ketika aktivitas di lokasi berkurang secara signifikan, sehingga aktivitas konstruksi dan dampak yang terkait dapat dikelola secara efektif dan tetap berada dalam cakupan lokasi. Klub menyadari bahwa izin perencanaan pada umumnya akan diperoleh sebelum pembangunan dimulai, dan kami dengan tulus meminta maaf kepada komite serta warga setempat. Meski demikian, sepanjang pengembangan proyek ini, klub telah berupaya bertindak secara bertanggung jawab dengan memilih lokasi olahraga yang sudah mapan, memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, dan merancang proposal untuk meminimalkan dampak terhadap penghuni di sekitar dan komunitas yang lebih luas.'

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    Tekanan meningkat di dalam dan luar lapangan

    Di luar kendala administratif, Wrexham juga sedang menghadapi periode sulit di lapangan. Klub tersebut telah terlibat dalam proses perencanaan dengan menanggapi kekhawatiran terkait parkir, jalan raya, dan dampak lingkungan, dengan Miller mencatat: 'Klub telah terlibat secara penuh dan menyeluruh dalam proses perencanaan, termasuk melakukan konsultasi pra-pengajuan, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang wajib dikonsultasikan secara hukum, dan menanggapi persoalan yang diangkat terkait parkir, jalan raya, dan mitigasi fosfat.'

    Tim asuhan Phil Parkinson baru-baru ini menderita kekalahan telak 6-0 dari West Ham United di London Stadium, hasil yang membuat mereka terpuruk di peringkat ke-16 klasemen. Dengan hanya satu kemenangan dari tujuh pertandingan pertama mereka musim ini, tekanan kian meningkat pada skuad untuk mencerminkan ambisi yang ditunjukkan para pemilik dalam proyek infrastruktur mereka.

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