Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, ingin menghindari terulangnya kasus Franco Mastantuono dengan pemain asal Pantai Gadingnya, Yan Diomande, sehingga ia melindunginya agar sang pemain dapat bersinar di kemudian hari.

Menurut laporan surat kabar AS, Diomande bermain selama 25, 6, dan 26 menit dalam tiga pertandingan pertama Real Madrid musim ini melawan Espanyol, Real Sociedad, dan Malaga di Liga.

Dari sudut pandang penggemar biasa, itu dianggap waktu yang sangat sedikit untuk transfer termahal dalam sejarah Real Madrid, setelah klub membayar 125 juta euro untuk mendatangkannya.

Mourinho tetap tenang, dan berpegang pada rencana khusus yang ia susun untuk sang pemain, yaitu rencana yang bertumpu pada meringankan tekanan darinya, menghormati waktu yang ia butuhkan, dan tidak merusak proyek dengan tergesa-gesa dalam berbagai hal.

Diomande diperkirakan akan memainkan peran vital di Real Madrid musim ini, dan menjadi bintang besar yang direkrut klub, tetapi Mourinho sendiri merangkum, usai pertandingan melawan Malaga, gagasan yang ia miliki tentang bintang muda tersebut, dengan mengatakan: "Ia harus maju langkah demi langkah. Ia bekerja sangat keras dan dengan baik. Ia terbuka dan rendah hati, ingin belajar, mendengarkan rekan-rekannya, dan ia akan berkembang."

Sang pelatih melanjutkan: "Saya tidak bisa melihat pada angka 120 atau 130 juta... berapa yang kami bayar? Saya harus melihat seorang pemain yang datang dari musim berkelas tinggi bersama Leipzig. Ketika kita berbicara tentang angka sebesar itu, kita berbicara tentang seseorang yang datang dan langsung meledak dengan seluruh kekuatannya sejak awal. Tetapi bukan begitu keadaannya, ia seorang pemain muda. Tenang, jalani semuanya dengan santai."

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