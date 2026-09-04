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Berbeda dengan Alonso: Mourinho Menghindari Skenario Mastantuono dengan Diomande

FEATURES
Real Madrid
LaLiga
Y. Diomande
J. Mourinho
X. Alonso
F. Mastantuono
Spanyol

Mourinho enggan buru-buru turunkan Diomande demi menghormati penampilan gemilang Guler dan Diaz

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, ingin menghindari terulangnya kasus Franco Mastantuono dengan pemain asal Pantai Gadingnya, Yan Diomande, sehingga ia melindunginya agar sang pemain dapat bersinar di kemudian hari. 

Menurut laporan surat kabar AS, Diomande bermain selama 25, 6, dan 26 menit dalam tiga pertandingan pertama Real Madrid musim ini melawan Espanyol, Real Sociedad, dan Malaga di Liga.

Dari sudut pandang penggemar biasa, itu dianggap waktu yang sangat sedikit untuk transfer termahal dalam sejarah Real Madrid, setelah klub membayar 125 juta euro untuk mendatangkannya.

Mourinho tetap tenang, dan berpegang pada rencana khusus yang ia susun untuk sang pemain, yaitu rencana yang bertumpu pada meringankan tekanan darinya, menghormati waktu yang ia butuhkan, dan tidak merusak proyek dengan tergesa-gesa dalam berbagai hal.

Diomande diperkirakan akan memainkan peran vital di Real Madrid musim ini, dan menjadi bintang besar yang direkrut klub, tetapi Mourinho sendiri merangkum, usai pertandingan melawan Malaga, gagasan yang ia miliki tentang bintang muda tersebut, dengan mengatakan: "Ia harus maju langkah demi langkah. Ia bekerja sangat keras dan dengan baik. Ia terbuka dan rendah hati, ingin belajar, mendengarkan rekan-rekannya, dan ia akan berkembang."

Sang pelatih melanjutkan: "Saya tidak bisa melihat pada angka 120 atau 130 juta... berapa yang kami bayar? Saya harus melihat seorang pemain yang datang dari musim berkelas tinggi bersama Leipzig. Ketika kita berbicara tentang angka sebesar itu, kita berbicara tentang seseorang yang datang dan langsung meledak dengan seluruh kekuatannya sejak awal. Tetapi bukan begitu keadaannya, ia seorang pemain muda. Tenang, jalani semuanya dengan santai."

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho lindungi Diomande dengan rencana matang

    Mourinho mencapai dua tujuan sekaligus melalui pendekatan yang tidak tergesa-gesa dalam menangani pemain asal Pantai Gading itu. Di satu sisi, ia menghormati waktu yang dibutuhkan sang pemain untuk beradaptasi.

    Di sisi lain, sang pelatih bersikap adil terhadap para pemain seperti Arda Guler dan Brahim Diaz, yang telah menjalani periode persiapan yang luar biasa, dan berhasil selama bertahun-tahun mendapatkan tempat mereka di dalam skuad tim.

    Ini merupakan situasi yang tidak dihormati oleh Xabi Alonso, sebagai contoh, ketika ia memberikan prioritas kepada pendatang baru Mastantuono, dengan mengorbankan para pemain seperti Rodrygo dan Diaz sendiri, bahkan Vinicius. 

    Dengan cara ini, pelatih asal Spanyol itu telah membakar habis pemain asal Argentinanya, yang belum cukup matang untuk menjadi pemain inti secara permanen, dan ia juga kehilangan kendali atas ruang ganti.

    Melalui rencananya, Mourinho melindungi Diomande, agar ia dapat bersinar di kemudian hari, dan sang pemain akan secara bertahap mendapatkan lebih banyak menit bermain, hingga mencapai susunan pemain inti jika segalanya berjalan lancar, tetapi tanpa merasakan tekanan.

    Pada saat yang sama, Mourinho mengalokasikan waktu yang besar untuknya dalam sesi latihan, agar pemain asal Pantai Gading itu memahami dinamika permainan di dalam tim.

    Adapun sang pemain sendiri, ia telah memahami situasinya, mempercayai pelatihnya, dan tidak kehilangan senyumnya, serta tampak tenang, meskipun ia sebelumnya telah menjalani pengalaman di level tertinggi; pada musim lalu ia tampil bersama Leipzig dalam 33 pertandingan dari total 34 pertandingan di Liga Jerman, memulai 28 di antaranya sebagai pemain inti, mencetak 12 gol, dan memberikan 8 assist.

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