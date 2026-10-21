Malam yang patut dikenang bagi klub Como asuhan Cesc Fabregas, yang pada pekan ketiga fase liga Liga Champions menang 4-1 atas Manchester United; pelatih asal Spanyol itu menaklukkan Carrick, yang selama bertahun-tahun menjadi lawannya saat keduanya masih bermain di Premier League. Nico Paz memimpin timnya dalam laga bak mimpi: dua gol dan satu assist dari pemain bernomor punggung 10 itu, sementara Douvikas dan Ramon juga mencetak gol dalam kemenangan tersebut. Red Devils tengah dilanda krisis, dengan bayang-bayang Antonio Conte menghantui kursi pelatih klub Inggris itu. Satu statistik menggambarkan masa sulit United: laga melawan Como menjadi pertandingan ketujuh berturut-turut tanpa kemenangan, rentetan terpanjang sejak November 2015.
Berapa nilai Nico Paz setelah mencetak dua gol di Liga Champions
PERTANDINGAN NICO PAZ
Ini malam milik Como, malam milik Nico Paz. Talenta murni seperti dirinya sudah lama tak terlihat di Italia. Pada usia 22 tahun, ia menyampaikan kepada Real Madrid bahwa ia akan bertahan satu tahun lagi di tepi danau, tempat mimpi menjadi kenyataan. Bersama Cesc Fabregas, salah satu orang pertama yang percaya kepadanya dan membangun tim di sekelilingnya. Seorang visioner. Di Argentina, sudah ada yang menjulukinya "Messi baru", sebuah label berat yang (sejauh ini) tidak menggoyahkannya. Nico melewati tekanan dan terus menjadi wajah utama tim yang tengah menanjak. Dan jangan sekali-kali menyebutnya dongeng. Como adalah kenyataan yang bisa dilihat semua orang. Kemenangan atas United berawal delapan tahun lalu, ketika mereka merayakan promosi ke Serie C. Lalu enam tahun lalu, ketika mereka naik ke Serie B, dan pada 2023/24, titik balik saat mereka kembali ke Serie A.
PENILAIAN TERHADAP NICO PAZ
Beberapa bulan setelah promosi, Fabregas mendatangkan Nico Paz dari akademi Real Madrid, pemain muda berbakat yang direkrut seharga 6 juta euro dan dua tahun kemudian sudah bernilai 60 juta euro. Sebesar itulah yang harus diinvestasikan Como untuk mempertahankannya, sementara Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali senilai 80 juta euro. Kurang lebih itulah nilai gelandang serang asal Argentina tersebut saat ini. Sejauh musim ini, ia mencatatkan 4 gol dan 5 assist dalam 10 pertandingan di semua kompetisi. Catatan khas pemain top yang kini sudah menjadi hal biasa baginya. Nico Paz tampil menentukan bahkan pada malam seperti ini, ketika semua mata tertuju kepadanya. Persis seperti para juara.
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