Berapa nilai Nico Paz setelah mencetak dua gol di Liga Champions

Ini malam milik Como, malam milik Nico Paz. Talenta murni seperti dirinya sudah lama tak terlihat di Italia. Pada usia 22 tahun, ia menyampaikan kepada Real Madrid bahwa ia akan bertahan satu tahun lagi di tepi danau, tempat mimpi menjadi kenyataan. Bersama Cesc Fabregas, salah satu orang pertama yang percaya kepadanya dan membangun tim di sekelilingnya. Seorang visioner. Di Argentina, sudah ada yang menjulukinya "Messi baru", sebuah label berat yang (sejauh ini) tidak menggoyahkannya. Nico melewati tekanan dan terus menjadi wajah utama tim yang tengah menanjak. Dan jangan sekali-kali menyebutnya dongeng. Como adalah kenyataan yang bisa dilihat semua orang. Kemenangan atas United berawal delapan tahun lalu, ketika mereka merayakan promosi ke Serie C. Lalu enam tahun lalu, ketika mereka naik ke Serie B, dan pada 2023/24, titik balik saat mereka kembali ke Serie A.