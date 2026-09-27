Berapa nilai Licina, talenta Juventus yang dipinjamkan ke Cremonese

Dalam beberapa bulan pertama musim baru ini, ada seorang pemain Serie B yang tengah mencuri perhatian: dia adalah Adin Licina, gelandang serang kelahiran 2007 milik Cremonese yang datang pada musim panas ini dengan status pinjaman murni dari Juventus. Setelah satu musim bersama NextGen, Juventus memutuskan untuk mengirim talenta Jerman itu bermain agar ia mendapatkan kontinuitas dan menambah pengalaman dengan tetap berada di Italia. Dari semua tawaran yang diterima, mereka menilai Cremonese sebagai tempat yang ideal untuk melanjutkan proses perkembangan pemain yang direkrut dari akademi Bayern Munchen itu.