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Licina CremoneseGetty Images
Francesco Guerrieri
Diterjemahkan oleh

Berapa nilai Licina, talenta Juventus yang dipinjamkan ke Cremonese

Juventus
Cremonese
A. Licina
Transfers

Pemain kelahiran 2007 yang dibesarkan di Bayern Munich itu sedang unjuk gigi di Serie B

Dalam beberapa bulan pertama musim baru ini, ada seorang pemain Serie B yang tengah mencuri perhatian: dia adalah Adin Licina, gelandang serang kelahiran 2007 milik Cremonese yang datang pada musim panas ini dengan status pinjaman murni dari Juventus. Setelah satu musim bersama NextGen, Juventus memutuskan untuk mengirim talenta Jerman itu bermain agar ia mendapatkan kontinuitas dan menambah pengalaman dengan tetap berada di Italia. Dari semua tawaran yang diterima, mereka menilai Cremonese sebagai tempat yang ideal untuk melanjutkan proses perkembangan pemain yang direkrut dari akademi Bayern Munchen itu.

  • Adin Licina Germany 2025Getty Images

    Statistik Licina bersama Cremonese

    Dua gol dan satu assist dalam empat pertandingan antara liga dan Coppa Italia, status sebagai starter tetap dipertahankan bahkan setelah pergantian pelatih dengan datangnya Pecchia menggantikan Giampaolo. Juventus sedang memantau perkembangan pemain muda yang direkrut klub itu pada Februari lalu dengan status bebas transfer, mendahului persaingan dari klub-klub lain, dan setelah beberapa bulan masa adaptasi bersama NextGen, mereka memutuskan untuk meminjamkannya. Kontrak dengan Juventus berlaku hingga 2029, saat ini valuasi Licina lebih dekat ke 15 juta daripada 10 juta dan 30% dari penjualan di masa depan akan menjadi milik Bayern.

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  • cm grafica yildiz juventus 2025 26 2 1 desk high impactGetty Images

    Licina seperti Yildiz

    Dalam harapan Juventus, perjalanan Licina bisa serupa dengan Kenan Yildiz, yang juga datang dari Bayern Munchen dan setelah melalui semua tahapan internal antara Primavera dan NextGen, dipromosikan ke tim utama dan kini masuk radar klub-klub top (Chelsea, Arsenal, dan Real Madrid sudah lama memasukkannya ke dalam daftar target potensial). Jika Licina juga mampu mencapai level penyerang Turki itu, Juventus akan memiliki dua talenta terbaik yang ada saat ini di dalam skuad mereka, sebuah kemungkinan yang diharapkan Juventus, sembari terus memantau perkembangan Licina bersama Cremonese.

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