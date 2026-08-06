Berapa gaji Salah di Trabzonspor: besaran gaji dan detail kontraknya

Antusiasme besar di Turki menyambut kedatangan Salah, yang pada Rabu, 5 Agustus, mendarat di bandara Istanbul dan disambut tepuk tangan serta nyanyian dari ratusan suporter Trabzonspor, lalu tiba di Trabzon untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak. Di antara kedua kota itu, sekitar 20/25 ribu orang berkumpul: "Ini luar biasa, saya tidak ingat pernah melihat hal seperti ini sebelumnya" kata Salah. Kesepakatan berdurasi dua tahun dengan jatuh tempo pada Juni 2028 dan gaji sekitar €8,5 juta per musim - €17 juta dalam dua tahun - selain, menurut beberapa kabar yang datang dari Turki, 20% dari pendapatan merchandising yang terkait dengan namanya.



