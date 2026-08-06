Setelah Piala Dunia bersama Mesir berakhir, Momo Salah ingin mengambil alih sendiri semua tawaran yang datang dalam beberapa bulan terakhir, proposal yang sengaja ditunda sebelum dimulainya kompetisi agar ia bisa fokus hanya pada tim nasionalnya. Setelah melalui berbagai pertimbangan, penyerang yang berstatus bebas transfer usai berpisah dari Liverpool pada Juni lalu karena kontraknya habis itu memutuskan melanjutkan karier di Turki. Banyak rumor soal Besiktas, tetapi pada akhirnya Trabzonspor yang berhasil menuntaskan transfernya. Setelah merekrut Malinovskyi dari Genoa dan mempertahankan eks Inter Onana di bawah mistar, klub itu juga menuntaskan kesepakatan untuk Salah.
Diterjemahkan oleh
Berapa gaji Salah di Trabzonspor: besaran gaji dan detail kontraknya
- Getty
Salah ke Trabzonspor, detail kontraknya
Antusiasme besar di Turki menyambut kedatangan Salah, yang pada Rabu, 5 Agustus, mendarat di bandara Istanbul dan disambut tepuk tangan serta nyanyian dari ratusan suporter Trabzonspor, lalu tiba di Trabzon untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak. Di antara kedua kota itu, sekitar 20/25 ribu orang berkumpul: "Ini luar biasa, saya tidak ingat pernah melihat hal seperti ini sebelumnya" kata Salah. Kesepakatan berdurasi dua tahun dengan jatuh tempo pada Juni 2028 dan gaji sekitar €8,5 juta per musim - €17 juta dalam dua tahun - selain, menurut beberapa kabar yang datang dari Turki, 20% dari pendapatan merchandising yang terkait dengan namanya.
- Getty
Kapan Salah bisa debut bersama Trabzonspor
Pada musim baru, Trabzonspor yang di bangku cadangan tetap mempertahankan pelatih Turki Fatih Tekke diperkirakan akan lebih banyak bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan sesekali berganti ke 4-3-3: jika formasi-formasi ini dikonfirmasi, dalam kedua kasus Salah akan bermain di posisi alaminya sebagai penyerang sayap kanan dan debutnya bisa terjadi pada hari Ferragosto, Sabtu 15, saat pekan pertama liga dijadwalkan berlangsung di mana Trabzonspor akan menghadapi Kasimpasa di kandang lawan.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami