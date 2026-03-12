Di luar biaya, bagaimanapun, untuk mendapatkan Goretzka secara gratis, banyak klub yang antre. Banyak klub Eropa sedang mempertimbangkan langkah awal untuk memahami cara bergerak dengan tujuan mengantisipasi persaingan, menurut laporan Bild, saat ini Arsenal berada di posisi terdepan. Arsenal telah menunjukkan minat sejak Januari dan tidak akan mengalami masalah anggaran besar untuk memenuhi permintaan pemain tersebut, yang telah menempatkan The Gunners di urutan teratas preferensinya. Milan dan Inter pun menunggu di pinggir lapangan, sadar akan kesulitan yang ada, tetapi Goretzka yang bisa didatangkan secara gratis juga menarik minat di Serie A.