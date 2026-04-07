Situasi kiper Juventus sedang dalam perombakan, dan pada musim panas nanti mungkin akan ada perubahan di bawah mistar gawang: Perin ingin bermain lebih reguler dan pada Januari lalu sudah mempertimbangkan untuk pindah klub, sementara Di Gregorio sedang dipantau oleh manajemen dan staf pelatih; jika ada tawaran yang dianggap menarik, ia mungkin akan meninggalkan Turin. Oleh karena itu, Bianconeri mulai mencari-cari calon pengganti: di antara nama-nama yang masuk daftar ada kiper asal Brasil dari Liverpool, Alisson Becker, yang merupakan permintaan eksplisit dari Luciano Spalletti yang pernah melatihnya saat masih di Roma (atas saran Walter Sabatini, ia datang sebagai cadangan Szczesny dan setahun kemudian menjadi kiper utama di bawah asuhan Di Francesco).