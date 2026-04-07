Situasi kiper Juventus sedang dalam perombakan, dan pada musim panas nanti mungkin akan ada perubahan di bawah mistar gawang: Perin ingin bermain lebih reguler dan pada Januari lalu sudah mempertimbangkan untuk pindah klub, sementara Di Gregorio sedang dipantau oleh manajemen dan staf pelatih; jika ada tawaran yang dianggap menarik, ia mungkin akan meninggalkan Turin. Oleh karena itu, Bianconeri mulai mencari-cari calon pengganti: di antara nama-nama yang masuk daftar ada kiper asal Brasil dari Liverpool, Alisson Becker, yang merupakan permintaan eksplisit dari Luciano Spalletti yang pernah melatihnya saat masih di Roma (atas saran Walter Sabatini, ia datang sebagai cadangan Szczesny dan setahun kemudian menjadi kiper utama di bawah asuhan Di Francesco).
Berapa gaji Alisson, incaran terbaru Juventus untuk posisi kiper: gaji, tuntutan Liverpool, dan cedera
PENANDATANGANAN ALISSON OLEH LIVERPOOL
Kontrak Alisson dengan Liverpool akan berakhir pada Juni 2027 — The Reds telah menggunakan opsi perpanjangan — namun kiper kelahiran 1992 ini berpotensi hengkang setahun lebih awal dari berakhirnya kontraknya dengan klub Inggris tersebut. Pihak manajemen Juventus mungkin akan mencoba merekrutnya atas permintaan pelatih, mengingat gaji saat ini sekitar 8 juta euro bukanlah angka yang mustahil untuk dicapai, dan klub Bianconeri akan berusaha menawar turun permintaan Liverpool sebesar 15/20 juta euro, terutama setelah kedatangan Mamardashvili asal Georgia dari Valencia (transaksi senilai 30 juta euro) yang membuatnya tidak lagi menjadi kiper utama.
CEDERA-CEDERA ALISSON
Di sisi lain, kondisi fisik Alisson perlu diperhatikan dengan saksama. Musim ini, ia sering absen akibat cedera otot, dan saat ini ia tidak bisa bermain karena cedera otot paha belakang yang dialaminya saat pertandingan Liga Champions melawan Galatasaray, yang membuatnya absen dalam dua pertandingan terakhir The Reds melawan Brighton (di liga) dan Manchester City (di Piala FA). Kembalinya Alisson - jika tidak ada komplikasi - diperkirakan pada akhir April dan ini mungkin menjadi pertandingan terakhirnya di Liverpool, dengan Juventus siap untuk bergerak.