Beppe Dossena, kelahiran 1958, mantan gelandang Torino, Sampdoria, dan Timnas Italia, lalu menjadi pelatih, direktur, dan komentator, dalam wawancara dengan Tuttosport berbicara tentang Timnas Italia, yang kalah 2-0 di kandang dari Belgia dalam laga yang menandai kembalinya Roberto Mancini ke bangku cadangan, rekan setim Dossena pada masa-masa mereka di Sampdoria.





"Khawatir setelah apa yang terlihat dalam Belgia-Italia? Sangat. Terlepas dari pertandingan itu sendiri, faktanya adalah kami tidak menghentikan tren yang sudah terlalu lama membayangi kami".





"Mancini mengakui babak pertama yang sangat negatif, tetapi menyelamatkan penampilan yang terlihat pada babak kedua? Intinya adalah: ketenangan apa yang bisa diberikan penilaian seperti itu kepada kami? Seorang pelatih selalu harus mengatakan hal-hal seperti itu dan membela kerja para pemainnya, jadi saya memahaminya, meski zaman sudah berubah dibanding saat kami bermain dulu. Namun, pada saat yang sama saya berharap setelah itu dia bersikap tanpa ampun di ruang ganti. Tanpa ampun. Karena dia memang tepat mengatakan seperti itu di TV, tetapi kemudian saya kira dia punya perasaan yang sama seperti kami".