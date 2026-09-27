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Roberto Mancini ItalyGetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Beppe Dossena: "Saya berharap Mancini bersikap tanpa ampun di ruang ganti. Romano? Benturan keras sangat boleh terjadi"

R. Mancini
Italy

Mantan gelandang itu, yang merupakan rekan setim Mancini di Sampdoria, membunyikan alarm: "Sistem harus berubah secara radikal, jika tidak dalam empat tahun kami akan kembali duduk di sofa untuk menonton yang lain"

Beppe Dossena, kelahiran 1958, mantan gelandang Torino, Sampdoria, dan Timnas Italia, lalu menjadi pelatih, direktur, dan komentator, dalam wawancara dengan Tuttosport berbicara tentang Timnas Italia, yang kalah 2-0 di kandang dari Belgia dalam laga yang menandai kembalinya Roberto Mancini ke bangku cadangan, rekan setim Dossena pada masa-masa mereka di Sampdoria.


"Khawatir setelah apa yang terlihat dalam Belgia-Italia? Sangat. Terlepas dari pertandingan itu sendiri, faktanya adalah kami tidak menghentikan tren yang sudah terlalu lama membayangi kami".


"Mancini mengakui babak pertama yang sangat negatif, tetapi menyelamatkan penampilan yang terlihat pada babak kedua? Intinya adalah: ketenangan apa yang bisa diberikan penilaian seperti itu kepada kami? Seorang pelatih selalu harus mengatakan hal-hal seperti itu dan membela kerja para pemainnya, jadi saya memahaminya, meski zaman sudah berubah dibanding saat kami bermain dulu. Namun, pada saat yang sama saya berharap setelah itu dia bersikap tanpa ampun di ruang ganti. Tanpa ampun. Karena dia memang tepat mengatakan seperti itu di TV, tetapi kemudian saya kira dia punya perasaan yang sama seperti kami".

  • Dossena menambahkan: "Sistem harus berubah secara radikal, kalau tidak dalam empat tahun kita akan kembali duduk di sofa untuk menyaksikan tim lain bermain seperti yang terjadi musim panas lalu".


    Tentang debut negatif Romano: "Saya kasihan pada anak itu, tetapi benturan seperti ini justru bagus. Cukup melindungi pemain muda apa pun keadaannya, mengatakan bahwa mereka tidak boleh dibebani tanggung jawab: pemain itu punya kualitas yang sangat besar dan sebuah pertandingan juga bisa saja berjalan buruk. Dia bisa bermain buruk. Namun dia harus mengalaminya sendiri dan kemudian harus punya kesadaran atas penampilannya: dengarkan secukupnya apa yang ada di sekelilingnya dan pikirkan untuk terus berkembang".

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