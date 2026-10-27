Lalu lintas di London bisa menimbulkan masalah di hari apa pun, tapi sialnya bagi para penyelenggara acara Ballon d'Or, mereka memilih menggelar acara besar hanya beberapa langkah dari Oxford Street pada hari yang sama ketika kawasan belanja terkenal itu bebas dari lalu lintas.

Hal ini, ditambah kerumunan besar di pintu masuk acara, membuat sejumlah besar tamu terlambat dan terpaksa menunda dimulainya acara selama 45 menit.

Begitu acara dimulai, para penonton yang riuh dan antusias duduk sepanjang seremoni yang berlangsung hampir dua setengah jam, dan dalam beberapa kesempatan, para pembawa acara, Kate Scott dan Thierry Henry, terpaksa menghentikan sementara siaran ketika para penonton meneriakkan nama para pemain. Tercatat pula beberapa kali cemoohan selama jeda iklan.

Setelah Harry Kane dan Alexia Putellas dinobatkan sebagai pemenang di dua kategori utama, keduanya kemudian berbicara kepada media internasional dalam konferensi pers terpisah.

Para jurnalis dapat mengajukan pertanyaan kepada Putellas, tetapi hanya kalangan pria yang dipilih untuk mengajukan pertanyaan kepada Kane, di mana upaya sejumlah jurnalis perempuan tampaknya diabaikan, dan tim penyelenggara Ballon d'Or pun meminta maaf atas hal ini.