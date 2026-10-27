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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Bentrokan dengan polisi dan kesalahan fatal: kekacauan melanda acara Ballon d'Or

FEATURES
H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
Real Madrid
Barcelona
Bayern Munich
Inggris
Spanyol
Prancis
Jerman

Sudut lain dari acara London

Ini adalah kali pertama upacara penghargaan Ballon d'Or digelar di London sepanjang sejarahnya yang telah berlangsung selama tujuh puluh tahun, dengan para penyelenggara memilih teater terkenal London Palladium sebagai tempat penyelenggaraan acara tersebut.

Meski kapten Inggris sekaligus penyerang ideal Bayern Munich, Harry Kane, pulang ke kampung halaman pada Senin malam dan dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or untuk kali pertama dalam kariernya, rangkaian acara lainnya tidaklah berjalan mulus.

Jaringan "BBC" mencatat sejumlah kejadian yang membuat acara ini kacau, dan mempertanyakan: "Apakah para penyelenggara mengumumkan nama-nama pemenang terlalu dini atau hanya sekadar kesalahan kecil? Mengapa acara tertunda, dan mengapa penonton melontarkan sorakan cemoohan?".

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Kepadatan lalu lintas dan suporter yang riuh

    Lalu lintas di London bisa menimbulkan masalah di hari apa pun, tapi sialnya bagi para penyelenggara acara Ballon d'Or, mereka memilih menggelar acara besar hanya beberapa langkah dari Oxford Street pada hari yang sama ketika kawasan belanja terkenal itu bebas dari lalu lintas.

    Hal ini, ditambah kerumunan besar di pintu masuk acara, membuat sejumlah besar tamu terlambat dan terpaksa menunda dimulainya acara selama 45 menit.

    Begitu acara dimulai, para penonton yang riuh dan antusias duduk sepanjang seremoni yang berlangsung hampir dua setengah jam, dan dalam beberapa kesempatan, para pembawa acara, Kate Scott dan Thierry Henry, terpaksa menghentikan sementara siaran ketika para penonton meneriakkan nama para pemain. Tercatat pula beberapa kali cemoohan selama jeda iklan.

    Setelah Harry Kane dan Alexia Putellas dinobatkan sebagai pemenang di dua kategori utama, keduanya kemudian berbicara kepada media internasional dalam konferensi pers terpisah.

    Para jurnalis dapat mengajukan pertanyaan kepada Putellas, tetapi hanya kalangan pria yang dipilih untuk mengajukan pertanyaan kepada Kane, di mana upaya sejumlah jurnalis perempuan tampaknya diabaikan, dan tim penyelenggara Ballon d'Or pun meminta maaf atas hal ini.

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    Bentrokan dengan polisi

    Ratusan orang berkumpul di luar London Palladium untuk mencoba mencuri pandang ke arah bintang-bintang sepakbola paling cemerlang di karpet merah, dan dibuat pagar pengamanan dari pagar logam serta penghalang untuk mencegah masuknya mereka yang tidak memiliki tiket.

    Namun tim BBC Sport menyaksikan penghalang-penghalang itu dipanjat, dirusak, dan disingkirkan, serta banyak orang yang diusir oleh petugas keamanan setelah mereka berhasil melewatinya.

    Suasana sempat menegang pada beberapa momen, dengan rekaman di media sosial memperlihatkan bentrokan antara para suporter dengan petugas keamanan dan polisi.

    Juru bicara Kepolisian Metropolitan menyatakan kepada BBC Sport bahwa para petugas diminta memberikan bantuan "setelah muncul kekhawatiran mengenai perilaku kerumunan dan kemungkinan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum".

    Dalam pernyataan tersebut disebutkan: "Perintah pembubaran berdasarkan Pasal 35 dikeluarkan pada pukul 19.49 waktu Greenwich, dan berlaku hingga pukul 04.00 pada hari Selasa 27 Oktober".

    Pernyataan itu menambahkan: "Para petugas membubarkan kerumunan yang mulai melempar klem perancah dan batu bata ke arah polisi. Tidak ada satu pun petugas yang terluka".

    Pernyataan itu melanjutkan: "Pada waktu berikutnya di malam itu, para petugas menangani sejumlah kecil individu yang memanjat bangunan di sebelahnya".

    Disebutkan pula bahwa dua orang telah ditangkap - satu orang karena melanggar perintah pembubaran dan satu lainnya dengan tuduhan membuat keonaran dan mengganggu ketertiban umum.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Blunder-blunder fatal

    Kekacauan dan kebingungan dimulai beberapa jam sebelum acara berlangsung, setelah situs resmi penghargaan Ballon d'Or memuat sebuah artikel yang mengumumkan kemenangan Harry Kane atas penghargaan kategori pria.

    Penelusuran lebih lanjut mengungkap adanya artikel-artikel serupa mengenai sejumlah kandidat lain untuk penghargaan kategori pria dan wanita, termasuk pemain Real Madrid Kylian Mbappe dan pemain London City Lionesses, Bouhaddi.

    Apakah ini benar-benar sebuah kesalahan? Atau upaya untuk mengalihkan perhatian orang dari pengumuman awal soal Kane? Yang belakangan tentu saja terbukti benar.

    Seorang juru bicara penghargaan Ballon d'Or menyatakan kepada BBC Sport tadi malam bahwa artikel itu "dipublikasikan di internet karena kekeliruan".

    Juru bicara resmi tersebut mengatakan: "Artikel-artikel ini telah disiapkan untuk seluruh kandidat, dan sama sekali tidak boleh dianggap sebagai indikasi hasil atau peringkat akhir."

    Akun media sosial resmi penghargaan Ballon d'Or juga keliru menyebutkan nama dua kandidat wanita, dengan mengucapkan selamat kepada "Alexia Putellas" atas kemenangannya, dan unggahan itu kemudian dihapus.


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