Ini adalah kali pertama upacara penghargaan Ballon d'Or digelar di London sepanjang sejarahnya yang telah berlangsung selama tujuh puluh tahun, dengan para penyelenggara memilih teater terkenal London Palladium sebagai tempat penyelenggaraan acara tersebut.
Meski kapten Inggris sekaligus penyerang ideal Bayern Munich, Harry Kane, pulang ke kampung halaman pada Senin malam dan dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or untuk kali pertama dalam kariernya, rangkaian acara lainnya tidaklah berjalan mulus.
Jaringan "BBC" mencatat sejumlah kejadian yang membuat acara ini kacau, dan mempertanyakan: "Apakah para penyelenggara mengumumkan nama-nama pemenang terlalu dini atau hanya sekadar kesalahan kecil? Mengapa acara tertunda, dan mengapa penonton melontarkan sorakan cemoohan?".