Gol Dramatis Menit Akhir! Benjamin Sesko Sebut Michael Carrick Sukses Ubah 'Etos Kerja' Skuad Man Utd Usai Bungkam Fulham

Berbicara kepada Sky Sports tentang instruksi Carrick agar United bermain dengan kebebasan yang lebih besar, saat nasib tim berbalik secara luar biasa, Sesko berkata: "Itu benar, dia telah mengatakan hal-hal ini berkali-kali kepada tim. Itulah tepatnya yang kami lakukan."

"Tapi bukan hanya itu, Anda bisa melihat seberapa keras kami bekerja satu sama lain tanpa bola dan itu juga berkontribusi pada hasil yang baik pada akhirnya. Etos kerjanya (work rate) pasti berbeda. Semua orang sigap dan menutup ruang mereka. Pada akhirnya, itulah yang terpenting."

Sesko didatangkan oleh mantan bos United, Amorim, yang menolak untuk meninggalkan keyakinannya pada sistem 3-4-2-1 yang banyak dikritik. Dia dibeli seharga £74 juta ($102 juta), banderol harga yang memberikan banyak tekanan di pundaknya.

Pemain berusia 22 tahun itu sekarang telah mengoleksi enam gol, dengan empat di antaranya dicetak dalam empat penampilan terakhirnya. Yang terbaru sangat istimewa, dengan Sesko menambahkan: "Itu luar biasa. Mencetak gol di kandang dan mencetak gol kemenangan itu luar biasa. Saya telah memimpikan itu dan bermimpi bahwa saya bisa melakukannya."

"Kami semua tahu sebagai tim betapa pentingnya hasil ini. Kami berada dalam performa yang sangat hebat saat ini dan kami hanya berharap kami dapat terus bekerja keras seperti itu untuk memenangkan pertandingan. Saya sangat senang bisa membantu tim. Kami bisa melanjutkan kemenangan beruntun kami sekarang."