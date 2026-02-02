Getty
Gol Dramatis Menit Akhir! Benjamin Sesko Sebut Michael Carrick Sukses Ubah 'Etos Kerja' Skuad Man Utd Usai Bungkam Fulham
Tiga Kemenangan Beruntun untuk Man Utd Asuhan Carrick
Carrick diserahi kendali manajerial menyusul kepergian ahli taktik asal Portugal, Ruben Amorim. Darren Fletcher sempat memimpin dua pertandingan segera setelah keputusan itu diambil, di mana United mencapai titik terendah dalam 111 tahun saat tersingkir dari Piala FA di kesempatan paling awal.
Percikan semangat dibutuhkan dari suatu tempat, dan Carrick—pemenang Liga Primer dan Liga Champions semasa bermain—telah memberikannya. Dia menikmati awal impian dalam masa jabatannya dengan mengklaim kemenangan derby melawan Manchester City.
Hasil impresif itu diikuti oleh kemenangan lain di markas pemuncak klasemen Arsenal—dalam laga sengit yang juga menghasilkan tiga poin bagi Setan Merah—dan posisi empat besar berhasil dipertahankan menyusul kemenangan penuh perjuangan atas Fulham.
The Cottagers sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-91 dalam laga tersebut, tetapi masih ada waktu bagi Sesko untuk memutar badan dan menghujamkan bola ke sudut atas gawang tiga menit kemudian—memicu selebrasi liar di stadion.
Cara Bos Interim Carrick Bikin Man Utd 'Meledak'
Berbicara kepada Sky Sports tentang instruksi Carrick agar United bermain dengan kebebasan yang lebih besar, saat nasib tim berbalik secara luar biasa, Sesko berkata: "Itu benar, dia telah mengatakan hal-hal ini berkali-kali kepada tim. Itulah tepatnya yang kami lakukan."
"Tapi bukan hanya itu, Anda bisa melihat seberapa keras kami bekerja satu sama lain tanpa bola dan itu juga berkontribusi pada hasil yang baik pada akhirnya. Etos kerjanya (work rate) pasti berbeda. Semua orang sigap dan menutup ruang mereka. Pada akhirnya, itulah yang terpenting."
Sesko didatangkan oleh mantan bos United, Amorim, yang menolak untuk meninggalkan keyakinannya pada sistem 3-4-2-1 yang banyak dikritik. Dia dibeli seharga £74 juta ($102 juta), banderol harga yang memberikan banyak tekanan di pundaknya.
Pemain berusia 22 tahun itu sekarang telah mengoleksi enam gol, dengan empat di antaranya dicetak dalam empat penampilan terakhirnya. Yang terbaru sangat istimewa, dengan Sesko menambahkan: "Itu luar biasa. Mencetak gol di kandang dan mencetak gol kemenangan itu luar biasa. Saya telah memimpikan itu dan bermimpi bahwa saya bisa melakukannya."
"Kami semua tahu sebagai tim betapa pentingnya hasil ini. Kami berada dalam performa yang sangat hebat saat ini dan kami hanya berharap kami dapat terus bekerja keras seperti itu untuk memenangkan pertandingan. Saya sangat senang bisa membantu tim. Kami bisa melanjutkan kemenangan beruntun kami sekarang."
Momen Spesial Sesko dengan Gol Kemenangan Telat di Old Trafford
United tetap berada di urutan keempat klasemen Liga Primer berkat kemenangan kerja keras lainnya, dengan kualifikasi Liga Champions masih sangat terbuka untuk diperebutkan. Sesko bertekad membantu Setan Merah mencapai target utama mereka.
Pemain internasional Slovenia itu berkata tentang tujuan jangka pendek di Manchester: "Tujuannya adalah untuk terus seperti ini. Kami ingin fokus pada pekerjaan kami dan apa yang harus kami lakukan. Kami harus bekerja keras seperti sekarang dan fokus di setiap momen. Semua ini akan mengarah pada hasil yang luar biasa."
Man Utd Fokus Empat Besar Tanpa Gangguan Piala Domestik
United, meski dalam performa yang mengesankan, hanya unggul satu poin di atas Chelsea di klasemen Liga Primer dan dua poin di atas rival lama Liverpool—artinya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam perebutan tempat Eropa.
Namun, Setan Merah tidak memiliki gangguan dalam kompetisi piala—karena jadwal mereka di sana sudah kosong. Mereka akan kembali beraksi Sabtu depan saat menyambut Tottenham di Old Trafford.
Carrick akan sangat ingin mengalahkan mantan klubnya tersebut, dengan pertaruhan serius untuk mengambil alih jabatan secara permanen mulai akhir musim 2025/26.
