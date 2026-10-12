AFP
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Benjamin Pavard rayakan penampilan ke-50 di Serie A saat Inter Milan bersiap menghadapi Club Brugge
Pavard catatkan tonggak penting di Serie A dalam kemenangan atas Parma
Benjamin Pavard merayakan pencapaian pribadi saat Inter Milan kembali dari jeda internasional selama tiga pekan dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Parma di kandang. Bek asal Prancis itu membantu timnya menjaga gawang tetap bersih dalam penampilannya yang ke-50 di Serie A bersama Inter Milan.
Gol-gol Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, dan Marcus Thuram pada babak pertama memastikan tiga poin di San Siro.
Seusai laga, Pavard mengaku tidak menyadari bahwa ia telah mencapai 50 penampilan.
- ZUMA Press Wire
Bek ungkap kebanggaan luar biasa mengenakan seragam Inter
Berbicara kepada Inter TV seusai pertandingan, Pavard mengungkapkan kecintaannya yang mendalam kepada klub tersebut sembari mengenang pencapaiannya. "Saya tidak tahu itu adalah penampilan ke-50 saya di Serie A, tetapi saya bangga," ujar Pavard.
"Terutama karena saya mencapainya bersama Inter, yang merupakan klub terbaik di Italia dan salah satu yang terbaik di dunia."
"Saya senang dan berharap masih banyak penampilan lain yang akan datang. Ini pertandingan yang sangat penting setelah jeda panjang selama tiga pekan."
Kepuasan menjaga gawang tetap nirbobol di tengah jadwal padat
Pavard menyoroti keseimbangan taktik yang ditunjukkan saat menghadapi Parma, sekaligus mengakui tuntutan fisik akibat tampil di berbagai kompetisi. "Kami memulai pertandingan dengan baik, lalu memberi lawan beberapa peluang. Namun, ketika mendapat peluang, kami mampu memanfaatkannya," kata Pavard.
"Sebagai bek, Anda selalu senang jika tim tidak kebobolan. Itu penting bagi tim maupun para bek."
"Klub-klub papan atas tampil di semua kompetisi, jadi kami tidak bisa mengeluh, meski jumlah pertandingannya memang banyak. Semua pemain akan mendapat kesempatan bermain."
- NurPhoto
Fokus beralih ke duel Eropa melawan Club Brugge
Inter kini mengalihkan fokus ke laga pekan kedua Liga Champions UEFA melawan klub Belgia, Club Brugge, pada Selasa di San Siro. Pertandingan ini punya cerita tambahan menyusul kepindahan Yann Sommer ke Brugge pada musim panas dan kembalinya Aleksandar Stankovic ke Milan.
Pavard menegaskan skuad harus menjaga momentum siapa pun yang diturunkan.
“Kami harus memenangi pertandingan kami, siapa pun yang bermain,” pungkas Pavard.
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