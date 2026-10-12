Benjamin Pavard rayakan penampilan ke-50 di Serie A saat Inter Milan bersiap menghadapi Club Brugge

Benjamin Pavard merayakan pencapaian pribadi saat Inter Milan kembali dari jeda internasional selama tiga pekan dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Parma di kandang. Bek asal Prancis itu membantu timnya menjaga gawang tetap bersih dalam penampilannya yang ke-50 di Serie A bersama Inter Milan.

Gol-gol Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, dan Marcus Thuram pada babak pertama memastikan tiga poin di San Siro.

Seusai laga, Pavard mengaku tidak menyadari bahwa ia telah mencapai 50 penampilan.