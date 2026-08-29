Wawancara Repubblica dengan gelandang Parma berusia 21 tahun, Benjamin Cremaschi, yang memiliki darah Italia dan orang tua Argentina, lahir dan besar di Miami. Sebelum pindah ke Italia, ia merupakan rekan setim Lionel Messi di Inter Miami: "Pertama kali saya melihat Messi? Saat itu pagi-pagi sekali. Saya sudah berada di Inter Miami selama enam bulan, dia baru saja datang dari Psg. Saya memarkir mobil di pusat latihan dan melihatnya, dia bersama tiga anaknya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, lalu saya menelepon ibu yang menyarankan saya untuk datang memperkenalkan diri, karena tidak ada siapa pun di sekitar dan itu momen yang tepat agar tidak mengganggu. Saya melakukannya dan hal yang luar biasa adalah dia sudah tahu siapa saya".
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Benjamin Cremaschi, dari Miami ke Parma: "Saya bertanya kepada ibu bagaimana cara memperkenalkan diri kepada Messi"
Rasa hormat dalam latihan
"Apakah saya pernah merebut bola darinya saat latihan? Tidak, karena dua alasan: pertama karena hampir mustahil merebut bolanya, kedua karena kami tentu tidak ingin mengambil risiko mencederainya dengan tekel dalam game internal. Kami semua berhenti sebelum itu terjadi".
MENGAPA MEMILIH AS
"Saya merasa sama Argentina-nya dengan Amerika. Orang tua saya, teman-teman saya semuanya berbicara bahasa Spanyol, Florida sendiri adalah negara bagian yang sangat Latin. Kami juga banyak membahasnya di keluarga, saya punya banyak keraguan, lalu pada akhirnya kami memutuskan untuk memilih Amerika Serikat"
Pemain seperti apa Cremaschi
"Saya suka melakukan sedikit segalanya, karena itu panutan saya adalah pemain seperti Valverde, Llorente, Reece James: saya pikir menjadi keuntungan untuk menempatkan diri saya sesuai kebutuhan pelatih dalam banyak peran, berkat fleksibilitas inilah saya layak tampil di Olimpiade".
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