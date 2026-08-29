Benjamin Cremaschi, dari Miami ke Parma: "Saya bertanya kepada ibu bagaimana cara memperkenalkan diri kepada Messi"

Wawancara Repubblica dengan gelandang Parma berusia 21 tahun, Benjamin Cremaschi, yang memiliki darah Italia dan orang tua Argentina, lahir dan besar di Miami. Sebelum pindah ke Italia, ia merupakan rekan setim Lionel Messi di Inter Miami: "Pertama kali saya melihat Messi? Saat itu pagi-pagi sekali. Saya sudah berada di Inter Miami selama enam bulan, dia baru saja datang dari Psg. Saya memarkir mobil di pusat latihan dan melihatnya, dia bersama tiga anaknya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, lalu saya menelepon ibu yang menyarankan saya untuk datang memperkenalkan diri, karena tidak ada siapa pun di sekitar dan itu momen yang tepat agar tidak mengganggu. Saya melakukannya dan hal yang luar biasa adalah dia sudah tahu siapa saya".