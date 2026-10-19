Mengenai pernyataan Spalletti dan Bremer setelah Juventus-Lazio: "Dimulai dengan tidak melontarkan pernyataan seperti itu seusai pertandingan. Menurut saya, Spalletti dan Bremer seharusnya tidak mengatakan hal tersebut. Sebelum menyampaikan hal-hal seperti itu, semuanya harus diperjelas di ruang ganti. Kalau saya bicara seperti itu saat masih menjadi pemain Juventus, saya pasti akan menghadapi situasi yang sangat sulit ketika kembali ke ruang ganti. Ada yang tidak beres, dan tanggung jawab dilemparkan kepada pemain baru yang masih sangat muda. Situasinya berat, itu cukup jelas, dan hal ini berdampak pada mereka yang belum siap menghadapi tekanan seperti itu".