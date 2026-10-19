Beniamino Vignola, mantan gelandang Juventus pada pertengahan 1980-an, menganalisis masa sulit Juventus dalam wawancara dengan TuttoJuve.com: "Juventus adalah tim medioker yang kesulitan menghadapi siapa pun. Bahkan dalam pertandingan terakhir di Eropa, ya, kami menang setelah tertinggal, tetapi kesulitan tim sudah terlihat jelas. Menurut saya, cara Spalletti mengelola pertandingan terlalu membingungkan. Menjelang akhir laga, ia merombak tim dan mengubah formasi dengan memasukkan banyak sekali penyerang. Belakangan ini cara itu memang berhasil, tetapi itu bukan tanda adanya keteraturan."
Beniamino Vignola: "Juventus tim medioker. Bremer-Spalletti, ada yang tidak beres"
Korsleting Bremer-Spalletti
Mengenai pernyataan Spalletti dan Bremer setelah Juventus-Lazio: "Dimulai dengan tidak melontarkan pernyataan seperti itu seusai pertandingan. Menurut saya, Spalletti dan Bremer seharusnya tidak mengatakan hal tersebut. Sebelum menyampaikan hal-hal seperti itu, semuanya harus diperjelas di ruang ganti. Kalau saya bicara seperti itu saat masih menjadi pemain Juventus, saya pasti akan menghadapi situasi yang sangat sulit ketika kembali ke ruang ganti. Ada yang tidak beres, dan tanggung jawab dilemparkan kepada pemain baru yang masih sangat muda. Situasinya berat, itu cukup jelas, dan hal ini berdampak pada mereka yang belum siap menghadapi tekanan seperti itu".
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