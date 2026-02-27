Benfica dikritik habis-habisan atas reaksi 'menyakitkan' terhadap kasus rasisme yang melibatkan Gianluca Prestianni dan Vinicius Jr, sementara mantan kapten tim mengatakan klub menghadapi 'krisis moral'

Bagi Luisao, masalah ini melampaui sekadar satu pertandingan atau perselisihan antara dua pemain; hal ini mewakili pergeseran fundamental dalam kompas etika klub. Setelah bergabung dengan Benfica pada tahun 2003 di masa-masa sulit secara olahraga, bek tengah tersebut membantu membangun kembali tim dan akhirnya membawa enam gelar Primeira Liga. Ia mencatat bahwa meskipun klub pernah menghadapi tantangan olahraga yang besar sebelumnya, situasi saat ini mewakili sesuatu yang jauh lebih merusak bagi identitas inti dan nilai-nilai manusiawi yang telah lama dijunjung tinggi.

Aspek yang paling provokatif dari pembelaan resmi Benfica adalah keputusan mereka untuk mengutip nama ikon sepak bola Portugal, Eusebio, untuk mengalihkan tuduhan rasisme. Pernyataan klub menyiratkan bahwa nilai-nilai dasar mereka, yang diwakili oleh striker legendaris tersebut, membuatnya hampir mustahil bagi institusi tersebut untuk dikaitkan dengan perilaku diskriminatif. Taktik hubungan masyarakat ini sangat memicu kemarahan Luisao, yang memandangnya sebagai manipulasi yang tidak menghormati terhadap figur yang dihormati untuk menghindari pertanggungjawaban dan melindungi pemain yang dia yakini berbohong.

"Penggunaan citra Eusébio, legenda terbesar kami, sebagai perisai yang konon melindungi klub dari kelemahan dalam perjuangan melawan rasisme, setidaknya menyakitkan, begitu pula upaya berulang untuk mendiskreditkan korban," tambahnya.

"Menyakitkan karena Benfica selalu lebih besar dari situasi apa pun, pemain apa pun, manajer apa pun, atau momen apa pun. Ia selalu memposisikan diri sebagai institusi nilai-nilai, dimensi manusia, dan tanggung jawab sejarah. Itulah yang saya pelajari dan alami sejak saya tiba di Luz pada 2003, saat klub sedang mengalami salah satu krisis olahraga terbesarnya.

"Namun, hari ini kita mengalami krisis yang berbeda, jauh lebih buruk, karena ini adalah krisis moral, dan hal ini menimbulkan pertanyaan yang tak terelakkan bagi saya: di pihak mana kita berada? Dan, yang lebih penting lagi, di pihak mana kita berada? Apa yang kita pertahankan dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar ingin menghadapi masalah ini secara langsung, ataukah kita hanya ingin menyembunyikannya di bawah karpet?"