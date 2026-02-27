AFP
Benfica dikritik habis-habisan atas reaksi 'menyakitkan' terhadap kasus rasisme yang melibatkan Gianluca Prestianni dan Vinicius Jr, sementara mantan kapten tim mengatakan klub menghadapi 'krisis moral'
Luisao mempertanyakan pembelaan klub terhadap Prestianni secara langsung.
Kontroversi meletus selama leg pertama babak playoff Liga Champions di Estadio da Luz, di mana pertandingan dihentikan setelah Vinicius Junior melaporkan pelecehan rasial secara langsung kepada wasit. Sementara Benfica dan manajer Jose Mourinho segera mendukung Prestianni, Luisao mengambil sikap yang sangat berbeda. Menyimpang dari klub yang dia wakili selama lebih dari satu dekade, legenda Brasil itu secara terbuka menuduh pemain muda Argentina itu memalsukan versinya tentang peristiwa tersebut, menyebut situasi itu sebagai tindakan rasis yang memalukan yang membawa malu mendalam bagi institusi.
Melalui media sosial, Luisao kembali mengutarakan kekecewaannya terhadap penanganan klub terhadap situasi ini, menulis di Instagram: "Sebagai mantan kapten dan seseorang yang telah mengabdikan begitu banyak tahun hidupnya untuk Benfica, saya tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran saya terkait sikap klub terhadap tuduhan rasisme yang diajukan oleh Vini Jr. terhadap salah satu pemain kami. Dengan keterkejutan saya, reaksi institusional adalah langsung mendukung pernyataan pemain yang dituduh, tanpa ada minat yang tulus untuk menyelidiki peristiwa tersebut setelah tuduhan yang begitu serius."
Mantan kapten menyoroti krisis moral yang parah di Benfica.
Bagi Luisao, masalah ini melampaui sekadar satu pertandingan atau perselisihan antara dua pemain; hal ini mewakili pergeseran fundamental dalam kompas etika klub. Setelah bergabung dengan Benfica pada tahun 2003 di masa-masa sulit secara olahraga, bek tengah tersebut membantu membangun kembali tim dan akhirnya membawa enam gelar Primeira Liga. Ia mencatat bahwa meskipun klub pernah menghadapi tantangan olahraga yang besar sebelumnya, situasi saat ini mewakili sesuatu yang jauh lebih merusak bagi identitas inti dan nilai-nilai manusiawi yang telah lama dijunjung tinggi.
Aspek yang paling provokatif dari pembelaan resmi Benfica adalah keputusan mereka untuk mengutip nama ikon sepak bola Portugal, Eusebio, untuk mengalihkan tuduhan rasisme. Pernyataan klub menyiratkan bahwa nilai-nilai dasar mereka, yang diwakili oleh striker legendaris tersebut, membuatnya hampir mustahil bagi institusi tersebut untuk dikaitkan dengan perilaku diskriminatif. Taktik hubungan masyarakat ini sangat memicu kemarahan Luisao, yang memandangnya sebagai manipulasi yang tidak menghormati terhadap figur yang dihormati untuk menghindari pertanggungjawaban dan melindungi pemain yang dia yakini berbohong.
"Penggunaan citra Eusébio, legenda terbesar kami, sebagai perisai yang konon melindungi klub dari kelemahan dalam perjuangan melawan rasisme, setidaknya menyakitkan, begitu pula upaya berulang untuk mendiskreditkan korban," tambahnya.
"Menyakitkan karena Benfica selalu lebih besar dari situasi apa pun, pemain apa pun, manajer apa pun, atau momen apa pun. Ia selalu memposisikan diri sebagai institusi nilai-nilai, dimensi manusia, dan tanggung jawab sejarah. Itulah yang saya pelajari dan alami sejak saya tiba di Luz pada 2003, saat klub sedang mengalami salah satu krisis olahraga terbesarnya.
"Namun, hari ini kita mengalami krisis yang berbeda, jauh lebih buruk, karena ini adalah krisis moral, dan hal ini menimbulkan pertanyaan yang tak terelakkan bagi saya: di pihak mana kita berada? Dan, yang lebih penting lagi, di pihak mana kita berada? Apa yang kita pertahankan dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar ingin menghadapi masalah ini secara langsung, ataukah kita hanya ingin menyembunyikannya di bawah karpet?"
Benfica ditantang untuk mempertahankan reputasi besarnya.
Legenda klub tersebut menegaskan bahwa masalah ini melampaui persaingan di lapangan dan semangat kompetisi, dan menekankan bahwa klub harus membuktikan bahwa ia layak mendapatkan reputasi terhormatnya.
"Saat ini, itulah yang benar-benar dipertaruhkan. Ini bukan tentang persaingan, tentang melindungi A atau B. Ini tentang prinsip. Rasisme bukanlah pendapat. Itu adalah penyakit yang harus diperangi dengan tegas dan bertanggung jawab, dan mungkin, sebagai masyarakat, langkah pertama adalah yang paling sulit: melihat ke dalam diri sendiri dan memeriksa hati nurani kita," tulisnya.
"Di ambang peringatan ulang tahun Benfica lainnya, menyakitkan melihat raksasa ini, baik secara alamiah maupun sejarah, menderita di tangan mereka yang tampaknya berusaha merendahkan martabatnya secara moral. Benfica yang saya kenal dan perjuangkan di lapangan selalu berada di sisi yang benar dalam sejarah.
"Waktu akan menunjukkan dengan keadilan penuh siapa yang berada di sisi mana dari parit-parit itu. Dan saya sungguh berharap kita dapat memenuhi keagungan yang selalu mendefinisikan kita."
Penyelidikan resmi akan segera dilakukan saat klub mendekati peringatan ulang tahunnya.
Waktu terjadinya retak internal ini sangat sensitif bagi raksasa Portugal, yang sedang bersiap merayakan ulang tahun klub di tengah awan kontroversi yang gelap. Seiring dengan konfirmasi resmi dari badan pengatur sepak bola Eropa mengenai penyelidikan terhadap tuduhan tersebut - penyelidikan yang berpotensi mengakibatkan sanksi larangan bertanding dalam beberapa pertandingan bagi Prestianni - tekanan terhadap dewan direksi Benfica terus meningkat. Luisao, yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia mengalami pelecehan rasial secara pribadi karena membela Vinicius, memperingatkan bahwa klub sedang menderita akibat upaya pihak-pihak yang berusaha merendahkan martabatnya secara moral.
