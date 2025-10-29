Nicklas Bendtner Yakin Antonio Conte Akan 'Keluarkan Yang Terbaik' Dari Rasmus Hojlund, Sebut 'Mentalitas Pembunuh' Pelatih Napoli Akan Menguntungkannya

Hanya sedikit pemain yang tahu metode Conte lebih baik daripada Nicklas Bendtner, yang bermain di bawahnya di Juventus selama musim 2012/13. Mantan striker Arsenal, yang memenangkan satu-satunya gelar liga tahun itu, berbicara penuh pujian tentang pengaruh manajer Italia itu dan percaya rekan senegaranya, Hojlund, akan mendapat manfaat besar dari bekerja dengannya.

"Saya langsung berpikir dia adalah pelatih yang fantastis, sangat loyal dan sangat jujur," kata mantan striker Arsenal dan Denmark Bendtner dalam sebuah wawancara dengan La Repubblica. "Saya mengagumi mentalitas pembunuhnya dan keinginannya yang tak henti untuk menang. Dia tahu cara mengeluarkan yang terbaik dari para pemainnya, dan saya pikir dia bisa melakukan hal yang sama hari ini dengan rekan senegara saya, Rasmus Hojlund."

Bendtner juga merefleksikan masa singkatnya sendiri di Turin, mengakui bahwa ia menyesal tidak bisa menunjukkan lebih banyak di bawah kepemimpinan Conte.

“Saya sangat menikmati waktu saya di Juventus, tetapi sayangnya, saya mengalami cedera pada waktu yang sangat tidak menguntungkan yang membuat saya absen hampir sepanjang musim. Saya ingin tinggal lebih lama dan membuktikan diri lebih banyak, karena saya merasa kami sangat cocok, Juventus dan saya.”