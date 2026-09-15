Bencana dan Alasan: Sihir Maroko Mempermalukan Ronaldo dan Al Nassr di Malam Mengerikan Al Ain

Itu adalah malam yang tidak menyerupai malam lain sepanjang musim Al Nassr, bukan hanya karena hasil akhir berupa kemenangan telak empat gol tanpa balas, tetapi karena hampir segala hal di dalam tim Saudi itu tampak telanjang di depan mata Al Ain.

Lini-lini yang berjarak, ruang-ruang yang terbuka, pertahanan yang melakukan kesalahan, dan lini serang yang tak mampu menciptakan reaksi yang berarti, sementara tuan rumah bergerak seolah-olah sudah mengetahui sebelumnya di mana celah berikutnya akan muncul.

Di Stadion Hazza bin Zayed, Al Ain tak membutuhkan banyak percobaan untuk mengubah kesalahan-kesalahan Al Nassr menjadi gol, dan sihir Maroko hadir dengan kuat melalui Hussein dan Soufiane Rahimi, yang memainkan peran utama pada malam ketika kembalinya Cristiano Ronaldo ke Liga Champions Asia Elite berubah menjadi kejatuhan yang menggema.

Namun empat gol Al Ain bukan sekadar hasil berat yang bisa dilewati dengan memandang jadwal pertandingan atau tekanan musim, melainkan mengandung dalam detail-detailnya pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbahaya tentang wajah Al Nassr, identitas tim, dan kemampuannya untuk bersaing ketika kualitas lawan meningkat. Sebab persoalannya tak lagi terletak pada satu pertandingan, dan alasan-alasan tak lagi cukup untuk menyembunyikan bencana.

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