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Diterjemahkan oleh

Bencana dan Alasan: Sihir Maroko Mempermalukan Ronaldo dan Al Nassr di Malam Mengerikan Al Ain

FEATURES
Al-Ain vs Al Nassr FC
Al-Ain
Al Nassr FC
AFC Champions League Elite
C. Ronaldo
Uni Emirat Arab
Arab Saudi
Portugal

Sang bintang dunia sedang melewati masa-masa sulit!

Itu adalah malam yang tidak menyerupai malam lain sepanjang musim Al Nassr, bukan hanya karena hasil akhir berupa kemenangan telak empat gol tanpa balas, tetapi karena hampir segala hal di dalam tim Saudi itu tampak telanjang di depan mata Al Ain. 

Lini-lini yang berjarak, ruang-ruang yang terbuka, pertahanan yang melakukan kesalahan, dan lini serang yang tak mampu menciptakan reaksi yang berarti, sementara tuan rumah bergerak seolah-olah sudah mengetahui sebelumnya di mana celah berikutnya akan muncul.

Di Stadion Hazza bin Zayed, Al Ain tak membutuhkan banyak percobaan untuk mengubah kesalahan-kesalahan Al Nassr menjadi gol, dan sihir Maroko hadir dengan kuat melalui Hussein dan Soufiane Rahimi, yang memainkan peran utama pada malam ketika kembalinya Cristiano Ronaldo ke Liga Champions Asia Elite berubah menjadi kejatuhan yang menggema.

Namun empat gol Al Ain bukan sekadar hasil berat yang bisa dilewati dengan memandang jadwal pertandingan atau tekanan musim, melainkan mengandung dalam detail-detailnya pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbahaya tentang wajah Al Nassr, identitas tim, dan kemampuannya untuk bersaing ketika kualitas lawan meningkat. Sebab persoalannya tak lagi terletak pada satu pertandingan, dan alasan-alasan tak lagi cukup untuk menyembunyikan bencana.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

  • FBL-ASIA-C1-AIN-NASSRAFP

    Bencana: Al Nassr membuka pintunya untuk Al Ain

    Mungkin kesalahan sudah dimulai sebelum peluit awal berbunyi, ketika Ange Postecoglou memilih untuk turun dengan formasi yang bertumpu pada skema 3-4-3, sebuah bentuk yang secara jelas menyingkap kelemahan Al Nassr khususnya di sisi sayap. 

    Tim ini kehilangan kedalaman pertahanan di kedua sisi, dan meninggalkan ruang yang tahu betul bagaimana dimanfaatkan oleh Al Ain, sehingga sisi-sisi lapangan berubah menjadi gerbang terbuka bagi serangan tuan rumah.

    Masalah tidak berhenti pada skema taktik, karena muncul jarak yang begitu lebar antar-lini Al Nassr, dan bahkan ketika tim berusaha menekan, tidak ada tekanan nyata yang mengganggu Al Ain. 

    Al Nassr tampil ragu-ragu dalam melakukan pressing, dan membiarkan para pemain Al Ain membawa bola keluar serta mengalirkannya dengan leluasa, seolah tim Uni Emirat Arab itu menjalani pertandingan tanpa gangguan apa pun dari lawannya.

    Kemudian datanglah bencana-bencana individu untuk melengkapi apa yang telah dimulai oleh kesalahan-kesalahan taktik. Gol pertama menjadi contoh yang jelas, setelah Saad Al Nasser melakukan kesalahan fatal dengan sebuah umpan yang keliru yang dimanfaatkan oleh Hussein Rahimi, yang lantas menembakkan bola ke gawang Al Nassr, sementara gol kedua datang dalam bentuk yang nyaris menjadi salinan lain dari masalah yang sama, ketika sebuah umpan dari sisi kanan sampai ke jantung pertahanan Al Nassr, lalu dimanfaatkan lagi oleh Hussein Rahimi dan disarangkannya ke gawang.

    Lini tengah pertahanan pun tidak lebih baik dari sisi sayap, karena begitu terbuka secara mengkhawatirkan, hal yang tampak pada gol ketiga ketika Soufiane Rahimi menerima umpan sempurna di dalam ruang yang ditinggalkan pertahanan Al Nassr, untuk menempatkan bola ke gawang dan menambah kehancuran tim.

     Adapun gol keempat datang untuk merangkum keseluruhan gambaran, setelah Al Nassr maju dengan seluruh lininya demi mencari jalan untuk bangkit, lalu Al Ain melancarkan serangan balik cepat yang dimanfaatkan oleh Soufiane Rahimi, sebelum ia memberikan umpan matang kepada rekannya asal Yunani yang mencetak gol keempat dari umpan itu.

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    Dalih: Postecoglou Mengulang Cerita yang Sama

    Sejak laga melawan Al-Ittihad yang berakhir dengan kekalahan Al-Nassr dua gol berbanding satu, Postecoglou mulai kerap berbicara tentang padatnya jadwal pertandingan, minimnya transfer, dan kondisi yang tidak membantu tim tampil sebagaimana mestinya. Pernyataan serupa kembali diulang setelah hasil imbang melawan Al-Khaleej, sebelum sang pelatih sekali lagi kembali membahas beratnya jadwal pertandingan usai bencana melawan Al-Ain.

    Tentu, dampak padatnya jadwal pertandingan terhadap tim mana pun tidak bisa diabaikan, sebagaimana Al-Nassr juga tidak memulai musim dengan jumlah transfer kuat yang mereka butuhkan di beberapa posisi. Namun, masalahnya adalah alasan-alasan ini mulai kehilangan kemampuannya untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam lapangan. Ketika kesalahan yang sama terus berulang, identitas tim menurun, dan ciri gaya bermain menghilang dari satu pertandingan ke pertandingan lain, sulit untuk membebankan segalanya pada jadwal atau kekurangan pemain.

    Baca juga: "Menyedihkan": Suporter Al-Nassr Mengejutkan Ronaldo dan Menuntut Pemecatan Postecoglou

    Al-Nassr saat menghadapi Al-Ain bukan hanya tim yang kelelahan, tetapi juga tim yang menderita di level sistem. Lini pertahanan meninggalkan ruang yang sangat besar, pressing tidak terorganisir, antarlini berjauhan satu sama lain, dan lini serang tidak berhasil mengancam gawang Khalid Eisa secara memadai. 

    Dengan demikian, berbicara tentang kelelahan semata tidak menjelaskan empat gol yang datang sebagai hasil dari rangkaian panjang kesalahan taktis dan individu.

    Yang lebih berbahaya, terus-menerus berbicara tentang alasan bisa berubah dari sekadar upaya menjelaskan hasil menjadi masalah tersendiri, karena Al-Nassr tidak hanya membutuhkan kembalinya para pemainnya atau melakukan transfer baru, tetapi juga membutuhkan pemulihan identitasnya di dalam lapangan. Sang pelatih dituntut untuk menemukan solusi dengan apa yang dimilikinya saat ini, terutama karena persaingan tidak akan menunggu hingga tim berada dalam kondisi terbaiknya.

  • Kerapuhan Al-Nassr dan Ronaldo: Bagaimana jika lawan yang lebih besar datang?

    Empat gol yang dilesakkan Al Ain juga membongkar masalah lain yang mungkin lebih sensitif, yaitu kondisi Cristiano Ronaldo sendiri. Bintang Portugal itu masih memiliki kualitas dan kemampuan untuk mencetak gol serta membuat perbedaan, tetapi memperlakukannya seolah-olah ia mampu memberikan versi yang sama dalam hal pressing dan pergerakan selama 90 menit penuh kini menjadi hal yang perlu ditinjau ulang.

    Ronaldo tidak lagi mampu melakukan pressing dengan cara yang sama seperti yang ia tampilkan pada tahun-tahun sebelumnya, dan hal ini membuat Al Ain lebih mudah keluar dengan bola dalam banyak situasi. 

    Bahkan dalam beberapa adu kecepatan, tampak jelas bahwa bintang Portugal itu tidak lagi mampu mengendalikan ritmenya dengan cara yang biasa disaksikan para penggemar, sesuatu yang wajar seiring bertambahnya usia, tetapi hal itu menjadi masalah ketika sistem di sekelilingnya tidak memiliki solusi untuk mengompensasinya.

    Dengan demikian, Al Nassr tidak hanya menderita akibat kesalahan-kesalahan defensif, tetapi juga akibat kerapuhan yang lebih besar pada keseluruhan sistem, karena ketika tim kehilangan bola mereka tidak melakukan pressing dengan cukup, ketika bertahan mereka meninggalkan ruang, dan ketika menyerang mereka tidak memiliki kesinambungan yang dibutuhkan. Di sisi lain, Ronaldo mendapati dirinya jauh dari versi yang mampu menyelamatkan tim sendirian dari setiap kesulitan.

    Karena itu, malam melawan Al Ain mungkin lebih dari sekadar kekalahan dengan empat gol, dan bisa menjadi lonceng peringatan yang sesungguhnya bagi Al Nassr sebelum mereka menghadapi klub-klub yang lebih besar dan lebih mampu memanfaatkan ruang.

    Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

     Al Ain membongkar kelemahan satu demi satu, dan Hussein serta Soufiane Rahimi menghukum hampir setiap kesalahan. Jika Postecoglou tidak menemukan solusi nyata alih-alih alasan, empat gol ini bisa menjadi sekadar awal dari masalah yang lebih besar.

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