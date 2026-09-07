Real Madrid bergerak untuk membantah laporan yang menyebut klub itu telah menerapkan larangan terhadap bendera Spanyol di dalam Santiago Bernabéu. Raksasa La Liga itu menggunakan media sosial dan situs resmi mereka untuk menanggapi apa yang mereka sebut sebagai misinformasi yang menyebar di berbagai platform digital dan outlet media tradisional terkait kebijakan masuk mereka.

Dalam respons langsung terhadap spekulasi tersebut, klub menerbitkan sebuah Comunicado Oficial pada Senin malam. Jajaran petinggi di Bernabéu merasa perlu turun tangan ketika rumor itu mulai mendapat perhatian besar di kalangan basis penggemar, yang berpotensi menimbulkan gesekan antara institusi tersebut dan para pendukung setianya pada tahap awal musim domestik.