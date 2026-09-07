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"Benar-benar salah!" - Real Madrid bantah melarang bendera Spanyol di Santiago Bernabeu
Madrid mengeluarkan bantahan tegas
Real Madrid bergerak untuk membantah laporan yang menyebut klub itu telah menerapkan larangan terhadap bendera Spanyol di dalam Santiago Bernabéu. Raksasa La Liga itu menggunakan media sosial dan situs resmi mereka untuk menanggapi apa yang mereka sebut sebagai misinformasi yang menyebar di berbagai platform digital dan outlet media tradisional terkait kebijakan masuk mereka.
Dalam respons langsung terhadap spekulasi tersebut, klub menerbitkan sebuah Comunicado Oficial pada Senin malam. Jajaran petinggi di Bernabéu merasa perlu turun tangan ketika rumor itu mulai mendapat perhatian besar di kalangan basis penggemar, yang berpotensi menimbulkan gesekan antara institusi tersebut dan para pendukung setianya pada tahap awal musim domestik.
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Penolakan tegas terhadap rumor
Klub itu tanpa tedeng aling-aling dalam menilai situasi tersebut, dengan menyebut tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Pernyataan itu jelas bertujuan menjaga citra klub sebagai representasi identitas olahraga Spanyol, sembari memastikan para suporter merasa diterima untuk mengekspresikan kebanggaan regional dan nasional mereka saat laga kandang di ibu kota.
Menurut pengumuman resmi klub, sama sekali tidak benar bahwa klub telah mengeluarkan instruksi untuk melarang masuknya bendera Spanyol atau bendera dari komunitas otonom maupun kota mana pun ke Stadion Santiago Bernabéu. Klarifikasi luas ini tidak hanya mencakup bendera nasional, tetapi juga bendera yang mewakili beragam wilayah di Spanyol yang kerap terlihat di tribun.
Kepatuhan terhadap standar hukum
Real Madrid lebih lanjut menjelaskan bahwa protokol keamanan internal dan peraturan stadion mereka bukan keputusan sewenang-wenang yang dibuat oleh dewan klub, melainkan selaras dengan undang-undang nasional yang mengatur pertunjukan publik dan acara olahraga. Klub menegaskan bahwa mereka tidak pernah berupaya melampaui batas-batas hukum tersebut untuk membatasi ekspresi suporter.
Real Madrid menekankan bahwa peraturan mereka mematuhi arahan dari undang-undang yang berlaku saat ini dan, tentu saja, mengizinkan serta selalu mengizinkan, tanpa pembatasan apa pun, masuknya semua bendera resmi negara kami ke stadion kami.
Hal ini menunjukkan bahwa meski pemeriksaan keamanan dilakukan demi alasan keselamatan, pemeriksaan itu tidak menyasar simbol nasionalistik atau regional tertentu selama simbol tersebut memenuhi kriteria resmi.
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Fokus tetap di lapangan
Dengan mengeluarkan pernyataan ini, Real Madrid berharap dapat segera mengakhiri kontroversi tersebut dan mengalihkan fokus kembali ke sepak bola. Klub ini selalu bangga dengan atmosfer di Bernabéu, dan mereka ingin meyakinkan para Madridista bahwa stadion itu tetap menjadi lingkungan yang terbuka dan inklusif bagi semua pendukung klub.
Institusi tersebut menegaskan bahwa tidak ada langkah penyaringan luar biasa yang diberlakukan di luar pemeriksaan keamanan standar yang diwajibkan oleh hukum Spanyol. Saat tim melanjutkan kiprahnya di berbagai kompetisi, dewan klub ingin memastikan bahwa rumor administratif atau politik tidak mengalihkan perhatian dari perburuan gelar atau merusak hubungan dengan para anggotanya yang penuh gairah.
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