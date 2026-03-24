"Benar-benar memalukan": Real Madrid dikabarkan memeriksa kaki Kylian Mbappe yang salah

Namun, karena rasa sakit yang terus-menerus, Mbappe mencari pendapat kedua di Paris, tempat tinggalnya sebelumnya, dan kemudian, bersama seorang spesialis lutut, ia memilih pendekatan lain untuk pemulihannya. Kini, mantan pemain PSG itu bahkan sudah kembali berlatih di lapangan.

Penilaian yang salah di Madrid juga membuat Mbappe "marah". Seperti yang dilaporkan The Athletic pada hari Selasa, tim dokter melakukan kesalahan yang memalukan: Mereka memeriksa kaki yang salah dari pemain Prancis itu melalui MRI - dan tentu saja memberikan lampu hijau setelah tidak ditemukan masalah apa pun.

Kesalahan diagnosis tersebut kemudian menjadi faktor penentu pemecatan staf medis pada awal tahun ini. Akibatnya, setelah pemecatan tersebut pada akhir 2023, Dr. Niko Mihic kembali ditunjuk sebagai kepala, padahal tim tersebut baru saja dibentuk ulang pada musim panas lalu. Pergantian staf di departemen medis Real bukanlah hal yang jarang terjadi, terutama ketika pihak berwenang mengeluhkan terlalu banyak cedera. Selain Mbappe, dalam beberapa pekan terakhir, pemain lain seperti Jude Bellingham atau Alvaro Carreras juga absen.

Terkait hal ini, reporter RMC Daniel Riolo menggunakan kata-kata yang keras dalam acara "L'After Foot". "Bagi Real, apa yang terjadi ini benar-benar memalukan. (...) Kesalahan diagnosis ini bisa saja berakibat jauh lebih parah, karena Mbappe membutuhkan waktu lama untuk mengetahui apa yang salah dengannya. Dia tetap aktif di bidang lain, bahkan bermain dalam beberapa pertandingan, tanpa tahu persis apa yang terjadi padanya. Dia bisa saja merusak lututnya." Program pembentukan otot khusus, yang dirancang bersama spesialis lutut di Paris tersebut, akhirnya membawa perubahan.