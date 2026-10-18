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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Belum pernah terjadi sejak 2011! Florian Wirtz ukir sejarah Liga Primer saat Liverpool bangkit

Liverpool
F. Wirtz
V. van Dijk
Brentford vs Liverpool
Premier League
Brentford

Florian Wirtz mencetak rekor luar biasa dalam penciptaan peluang di Premier League saat Liverpool menang 2-1 atas Brentford. Pemain timnas Jerman itu memberikan assist kepada Victor Munoz pada sore yang sama ketika Virgil van Dijk menjadi kapten Liverpool untuk ke-200 kalinya.

  • Penampilan gemilang Wirtz menginspirasi kebangkitan Liverpool

    Florian Wirtz tampil gemilang sebagai pengatur serangan dan menginspirasi Liverpool bangkit untuk menang 2-1 atas Brentford di Gtech Community Stadium. Gelandang asal Jerman itu memberikan assist untuk gol penyeimbang Victor Munoz pada babak kedua sebelum Alexander Isak memastikan tiga poin.

    Wirtz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan setelah berulang kali membongkar blok pertahanan rendah Brentford sepanjang babak kedua.

    Kreativitasnya membantu Liverpool membalikkan keadaan setelah tertinggal saat jeda di London Barat.

  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pengatur serangan asal Jerman cetak rekor Premier League dalam 15 tahun terakhir

    Menurut data Opta, Wirtz menciptakan sembilan peluang bagi rekan-rekan setimnya dari permainan terbuka dalam pertandingan Sabtu. Jumlah itu merupakan yang terbanyak diciptakan seorang pemain dari permainan terbuka dalam satu laga Premier League sejak Sadio Mane pada Januari 2021.

    Selain itu, angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam laga tandang di kasta tertinggi selama lebih dari 15 tahun, sejak Samir Nasri menciptakan 10 peluang pada Agustus 2011.

    Manajer Andoni Iraola memuji kemampuan unik Wirtz dalam menemukan ruang saat menghadapi pertahanan yang bermain sangat dalam.


  • Van Dijk catatkan penampilan ke-200 sebagai kapten Liverpool

    Pertandingan itu juga menjadi tonggak bersejarah bagi bek Virgil van Dijk, yang menjadi kapten Liverpool untuk ke-200 kalinya. Bek tengah asal Belanda itu menjadi pemain kedelapan dalam sejarah klub yang mencapai 200 pertandingan sebagai kapten.

    Van Dijk bergabung dalam daftar nama besar yang mencakup Steven Gerrard (470), Ron Yeats (417), Emlyn Hughes (335), dan Jordan Henderson (268).

    Dari 200 pertandingannya sebagai kapten, 150 berlangsung di Premier League sejak ia pertama kali memimpin tim memasuki lapangan pada Oktober 2018.


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  • imago-sport-1084667043.jpgFocus Images

    Sosok-sosok kunci membawa Liverpool memasuki periode padat pada musim gugur

    Pencapaian bersejarah Wirtz dan Van Dijk melengkapi sore yang sukses di London Barat bagi skuad Andoni Iraola.

    Dengan para pemimpin lini kreatif dan pertahanan tampil maksimal, Liverpool terus menjaga momentum di kompetisi domestik dan Eropa.

    Liverpool kini bersiap menghadapi pekan yang padat dengan menjamu Villarreal di Anfield dalam Liga Champions UEFA.

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