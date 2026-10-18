Florian Wirtz tampil gemilang sebagai pengatur serangan dan menginspirasi Liverpool bangkit untuk menang 2-1 atas Brentford di Gtech Community Stadium. Gelandang asal Jerman itu memberikan assist untuk gol penyeimbang Victor Munoz pada babak kedua sebelum Alexander Isak memastikan tiga poin.

Wirtz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan setelah berulang kali membongkar blok pertahanan rendah Brentford sepanjang babak kedua.

Kreativitasnya membantu Liverpool membalikkan keadaan setelah tertinggal saat jeda di London Barat.