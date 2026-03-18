Belum ada yang pernah berhasil melakukan hal ini! Permainan tebak skor "March Madness" menawarkan jackpot bernilai miliaran

Dalam "March Madness", 68 tim perguruan tinggi bersaing dalam sistem gugur untuk memperebutkan gelar juara. Karena kejutan dan sensasi sudah hampir menjadi tradisi dalam kompetisi ini, jutaan penggemar setiap tahun menanti-nantikan acara olahraga puncak ini. Kemenangan spektakuler dari tim-tim underdog selalu terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memprediksi tim mana yang akan menang dalam masing-masing dari 63 pertandingan tersebut.

Dari sudut pandang olahraga, beberapa talenta muda juga akan menjadi sorotan. Sudah banyak calon superstar yang menarik perhatian di "March Madness". Jerman juga turut berpartisipasi. Terdapat tujuh pemain Jerman yang beraksi, yaitu Ivan Kharchenkov (19/Arizona), Christian Anderson (19/Texas Tech), Eric Reibe (19/UConn), Johann Grünloh (20/Virginia), Sananda Fru (21/Louisville), Christoph Tilly (23), dan Mathieu Grujicic (18/keduanya dari Ohio State).

Kecanduan judi adalah penyakit serius, namun ada layanan bantuan yang efektif untuk mengatasinya. Jika Anda atau orang terdekat Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat menghubungi layanan konsultasi telepon di Pusat Informasi Kesehatan Federal (BZgA) di nomor 0800 1 37 27 00.



