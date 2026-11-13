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Redazione Calciomercato
Diterjemahkan oleh

Belgia vs Italia, di mana menontonnya di TV dan streaming: saluran, jadwal, susunan pemain

Belgium vs Italy
Belgium
Italy
UEFA Nations League A

Informasi seputar Belgia vs Italia, laga keenam sekaligus penentu di putaran terakhir fase grup UEFA Nations League.

Pertandingan berikutnya
BEL

BEL

UEFA Nations League A

15 Nov 2026

ITA

ITA

Kemenangan 3-1 yang sangat meyakinkan dan mungkin tak terduga atas Prancis belum cukup bagi Italia untuk memastikan tiket ke babak final Nations League.

Timnas Italia asuhan Roberto Mancini akan mempertaruhkan segalanya pada laga terakhir melawan Belgia, yang dijadwalkan berlangsung di kandang lawan pada Minggu malam mulai pukul 20.45.

Italia saat ini memuncaki Grup A dan hanya membutuhkan kemenangan atau hasil imbang untuk lolos tanpa harus menunggu hasil pertandingan Prancis melawan Turki, yang sudah terdegradasi ke Liga 2.

Berikut semua informasi tentang Belgia kontra Italia: jadwal, susunan pemain, serta cara menontonnya di televisi dan streaming.

  • BELGIA VS ITALIA: SALURAN TV DAN SIARAN LANGSUNG STREAMING

    Pertandingan: Belgia-Italia

    Tanggal: Minggu, 15 November 2026

    Waktu: 20.45

    Saluran TV: Rai Uno

    Streaming: RaiPlay

  • Prediksi Susunan Pemain Belgia vs Italia

    BELGIA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cyuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku.

    Pelatih kepala: Van Bommel.

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.

    Pelatih kepala: Mancini.

  • Di Mana Menonton Belgia vs Italia di TV

    Pertandingan antara Belgia dan Italia akan disiarkan langsung di televisi secara gratis dan tanpa berlangganan oleh Rai: saluran yang menayangkannya adalah Rai Uno, saluran nomor 1 di televisi digital terestrial.

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  • Siaran langsung Belgia vs Italia via streaming

    Belgia.Italia juga dapat disaksikan secara langsung melalui streaming gratis di smart TV serta perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan komputer desktop melalui RaiPlay, dengan mengunduh aplikasinya atau mengakses situs resmi platform tersebut.

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Pertandingan berikutnya
BEL

BEL

UEFA Nations League A

15 Nov 2026

ITA

ITA