Pertandingan berikutnya BEL UEFA Nations League A 14.45 ITA

Kemenangan 3-1 yang sangat meyakinkan dan mungkin tak terduga atas Prancis belum cukup bagi Italia untuk memastikan tiket ke babak final Nations League.

Timnas Italia asuhan Roberto Mancini akan mempertaruhkan segalanya pada laga terakhir melawan Belgia, yang dijadwalkan berlangsung di kandang lawan pada Minggu malam mulai pukul 20.45.

Italia saat ini memuncaki Grup A dan hanya membutuhkan kemenangan atau hasil imbang untuk lolos tanpa harus menunggu hasil pertandingan Prancis melawan Turki, yang sudah terdegradasi ke Liga 2.

Berikut semua informasi tentang Belgia kontra Italia: jadwal, susunan pemain, serta cara menontonnya di televisi dan streaming.