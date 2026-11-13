Pertandingan berikutnya BEL UEFA Nations League A 14.45 ITA

Kemenangan 3-1 yang sangat meyakinkan dan mungkin tak terduga atas Prancis belum cukup bagi Italia untuk memastikan tiket ke putaran final Nations League.

Italia asuhan Roberto Mancini akan mempertaruhkan segalanya pada laga terakhir melawan Belgia, yang dijadwalkan berlangsung di kandang lawan pada Minggu malam mulai pukul 20.45.

Italia saat ini memuncaki Grup A dan memiliki keuntungan karena kemenangan atau hasil imbang sudah cukup untuk lolos, tanpa perlu menunggu hasil pertandingan Prancis melawan Turki, yang sudah terdegradasi ke Liga 2

Berikut semua informasi tentang Belgia vs Italia: waktu pertandingan, susunan pemain, serta tempat menyaksikannya di televisi dan streaming.