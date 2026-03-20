Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan Oranje berikutnya. Selama jeda kompetisi liga, tim ini akan menjalani dua pertandingan persahabatan: pada Jumat, 27 Maret pukul 20.45, mereka akan menjamu Norwegia di Johan Cruijff Arena, Amsterdam; dan pada Selasa berikutnya, 31 Maret, mereka akan bertanding melawan Ekuador di Stadion Philips, Eindhoven, pada jam yang sama. Ini akan menjadi uji coba terakhir sebelum Piala Dunia yang akan digelar pada musim panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pelatih telah memanggil 26 pemain, termasuk beberapa dari Serie A.
Belanda, Koopmeiners dan Dumfries dipanggil untuk laga persahabatan melawan Norwegia dan Ekuador: daftar lengkap dari pelatih Koeman
DAFTAR PEMAIN BELANDA
PENJAGA GAWANG: Justin Bijlow (Genoa), Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
PEMBELA: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter), Jorrel Hato (Chelsea).
GELANDANG: Gelandang: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Kees Smit (AZ), Quinten Timber (Olympique Marseille), Luciano Valente (Feyenoord), Teun Koopmeiners (Juventus).
PENYERANG: Penyerang: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Xavi Simons (Tottenham), Wout Weghorst (Ajax), Noa Lang (Galatasaray).